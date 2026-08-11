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Solana (SOL)

Solana ETF’leri üç ayın en güçlü girişini kaydetti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana ETF'leri 12 Mayıs'tan bu yana en güçlü günlük girişini kaydetti.
  • 📈 Son işlem gününde Solana fonlarına 8,8 milyon dolar net para girdi ve $SOL odakta kaldı.
  • 🔍 Fiyat yaklaşık 75 dolar civarında seyrederken ilgi ağ etkinliğindeki artışla güçlendi.
  • ⚙️ Alpenglow güncellemesi işlemlerde kesinleşme süresini yaklaşık 150 milisaniyeye indirmeyi hedefliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Solana odaklı fonlarda son haftalarda zayıf seyreden para akışı yeniden hız kazandı. Sosyal veri platformu Santiment’in paylaştığı verilere göre Solana ETF’leri, son günlük işlem seansında 8,8 milyon dolarlık net giriş gördü. Bu rakam, 12 Mayıs’tan bu yana kaydedilen en güçlü günlük giriş olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Kurumsal ilgi yeniden canlandı
2 Ağ etkinliği etkili oldu
3 Alpenglow güncellemesi öne çıkıyor

Kurumsal ilgi yeniden canlandı

Uzun süre düşük sermaye girişi ve negatif işlem günleriyle karşı karşıya kalan Solana ETF’lerindeki toparlanma, kurumsal yatırımcı ilgisinin yeniden güç kazandığına işaret etti. Son dönemde yatırımcıların bu ürünlere sınırlı ilgi gösterdiği görülürken, son veri bu tablonun değişmeye başladığını ortaya koydu.

Solana ETF’leri son işlem gününde 8,8 milyon dolar net giriş kaydetti ve bu seviye 12 Mayıs’tan bu yana görülen en güçlü akış oldu.

Fiyat tarafında ise daha sınırlı bir hareket izlendi. Solana, piyasalardaki dalgalanma sürerken yaklaşık 75 dolar civarında seyretti. Buna rağmen Solana tabanlı yatırım ürünlerine yönelik ilginin, belirgin bir fiyat rallisi yaşanmadan da artış göstermesi dikkat çekti.

GöstergeVeri
Net giriş8,8 milyon dolar
Referans tarih12 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviye
Solana fiyatıYaklaşık 75 dolar

Ağ etkinliği etkili oldu

Veriler, ETF girişlerindeki toparlanmanın doğrudan kısa vadeli fiyat hareketlerinden değil, daha çok Solana ağındaki büyümeden destek almış olabileceğini gösterdi. Ağ etkinliğindeki artışın, yatırımcıların Solana ekosistemine yönelik beklentilerini güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Solana, gerçek dünya varlıkları, stabilcoin’ler, tokenleştirilmiş hisseler ve sürekli vadeli işlemler gibi alanlarda kayda değer eşiklere ulaştı. Bu başlıklar, ağın kullanım alanlarının genişlediğine ve işlem hacmini destekleyen yeni faaliyetlerin öne çıktığına işaret etti.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, tahvil, gayrimenkul veya fon payı gibi zincir dışı varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder. Sürekli vadeli işlemler ise vade tarihi bulunmayan türev sözleşmelerdir.

Alpenglow güncellemesi öne çıkıyor

Ağdaki büyümenin yanında Solana’nın yaklaşan Alpenglow güncellemesi de yakından izleniyor. Bu güncellemenin, işlemlerde kesinleşme süresini yaklaşık 150 milisaniye düzeyine çekmeyi hedeflediği aktarıldı. Böylece ağ üzerindeki işlemlerin belirgin şekilde daha hızlı tamamlanması mümkün olabilir.

Alpenglow güncellemesi, yaklaşık 150 milisaniyelik kesinleşme hedefiyle Solana ağındaki işlem onay süresini hızlandırmayı amaçlıyor.

Solana, yüksek işlem kapasitesiyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Son ETF verileri, fiyat hareketi sınırlı kalsa da yatırımcıların ağdaki teknik ilerleme ve kullanım artışını daha yakından izlemeye başladığını gösterdi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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