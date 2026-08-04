Western Union, Solana tabanlı cüzdan ve Visa kartını 37 pazarda sunacak

Western Union, blokzincir altyapı şirketi Rain ile iş birliği kurarak 37 bölgede Solana tabanlı bir cüzdan ve USDPT bağlantılı Visa kartı sunmaya hazırlanıyor. Düzenleme, kullanıcıların uluslararası para transferi almasını, bakiyelerini dolar karşılığı olarak tutmasını ve Visa kabul eden noktalarda harcama yapmasını tek bir cüzdan içinde birleştirecek.

Ödeme ve transfer tek yapıda birleşiyor

Planlanan yapıda Western Union, saklama hizmeti sunan cüzdan tarafında yer alacak ve zincir üstündeki stabilcoin USDPT için dağıtım sağlayıcısı olarak görev yapacak. Kullanıcı bakiyeleri doğrudan Western Union’ın para transfer ağı üzerinden cüzdana aktarılabilecek ya da yine şirketin kanallarıyla gönderilebilecek. Kartlı harcamalar ise Rain tarafından çıkarılan Visa kartı üzerinden gerçekleştirilecek.

Western Union, sınır ötesi para transferleri alanında faaliyet gösteren köklü bir ödeme şirketi olarak biliniyor. Rain ise blokzincir tabanlı kart ve ödeme altyapıları geliştiren bir teknoloji şirketi konumunda bulunuyor.

Western Union ile Rain’in kurduğu yapı, kullanıcıların para transferi almasını, dolar değerini cüzdanda tutmasını ve Visa kabul eden noktalarda doğrudan harcama yapmasını aynı sistem içinde bir araya getiriyor.

Dağıtımın özellikle para transfer hacminin geleneksel olarak yüksek olduğu koridorlara odaklanacağı belirtildi. 37 ülkeyi kapsayacak açılım, klasik havale kanalları ile blokzincir üzerinde çalışan mutabakat altyapısını birleştirmeyi hedefliyor.

Bileşen Görev Western Union Para transferi kanalı, saklama cüzdanı ve USDPT dağıtımı Rain Kart ve ödeme altyapısı Solana Zincir üstü mutabakat altyapısı Visa Kart kabul ağı

Solana tercihi hız ve düşük maliyet gerekçesine dayanıyor

Bu adımda Solana ağının tercih edilmesinde işlemlerin neredeyse anlık sonuçlanabilmesi ve düşük ücret yapısı öne çıktı. Özellikle günlük tüketici ödemelerinde hız ve maliyetin belirleyici olduğu düşünülürse, seçilen altyapının bu kullanım alanına uygun görüldüğü anlaşılıyor.

Mini sözlük: USDPT, Solana üzerinde çalışan ve dolar değerini zincir üstünde temsil etmeyi amaçlayan bir stabilcoindir. Stabilcoinler, fiyatı genellikle bir itibari para birimine sabit tutulan dijital varlıklar olarak ödemelerde ve transferlerde kullanılmaktadır.

Solana üzerinden kurulan mutabakat yapısı ile Visa ağının bir araya gelmesi, geleneksel ödeme sistemleri ile halka açık blokzincirler arasında doğrudan bir köprü oluşturuyor.

Geleneksel finans ile açık blokzincirler arasındaki temas güçleniyor

Girişim, geleneksel finans kuruluşlarının halka açık blokzincirleri yalnızca varlık alım satımı için değil, gündelik işlemler için de değerlendirmeye başladığını gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Böylece stabilcoinlerin kullanım alanı, sadece kriptoya özgü platformların dışına taşınarak gerçek ticari harcamalara doğru genişliyor.

Aynı zamanda bu model, geliştiricilere ve kurumlara Solana ağına daha kontrollü bir giriş yolu sunabilir. Eski ödeme ağlarının zincir üstü mutabakat katmanına bağlanması, benzer kurumsal entegrasyonlar için örnek oluşturabilecek bir şablon niteliği taşıyor.

Düzenleme ve likidite başlıca izlenecek alanlar arasında yer alıyor

Düzenleyici kurumların özellikle USDPT teminat yapısı, müşteri kimlik doğrulama süreçleri ve uluslararası transfer kurallarına uyum başlıklarını yakından izlemesi bekleniyor. Western Union’ın lisanslı faaliyet yapısı, bu başlıklarda nasıl bir çerçeve kurulacağı açısından önem taşıyor.

Öte yandan USDPT likiditesinin yönetimi, kullanıcıların yeni yapıya alışması ve ülkeler arasındaki hukuki farklar, uygulamanın önündeki temel başlıklar arasında sayılıyor. Stabilcoin ödeme kanalları 2025 ve 2026 döneminde belirgin biçimde büyüse de işlem hacminin önemli kısmı şimdiye kadar daha çok kripto odaklı platformlarda toplanmıştı.