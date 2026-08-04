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RIPPLE (XRP)

XRPL’de RWA yatırımcı sayısı son bir ayda %25,16 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL'de son 30 günde RWA yatırımcı sayısı %25,16 arttı.
  • 📊 Aynı dönemde $XRP Ledger üzerindeki stabilcoin piyasa değeri %9,04 düşerek 901,4 milyon dolara geriledi.
  • 📌 Stabilcoin tutan adres sayısı ise son 30 günde %0,92 artarak 60 bin 240'ın üzerine çıktı.
  • 🏢 Ripple, kurumsal tokenizasyon kullanımını büyütmek için XRPL altyapısına yeni yatırımlar açıkladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple‘ın XRP Ledger altyapısını kurumsal kullanım için genişletme hamleleri sürerken, ağın tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları tarafında dikkat çeken bir büyüme kaydedildi. Son veriler, XRPL üzerindeki RWA yatırımcı sayısının son 30 günde %25,16 yükseldiğini gösterdi.

İçindekiler
1 Kurumsal odaklı genişleme sürüyor
2 Stabilcoin verilerinde farklı yönlü görünüm öne çıktı
3 Ekosistemde büyüme devam etti

Kurumsal odaklı genişleme sürüyor

Ripple, kısa süre önce iki büyük şirkete yeni yatırım yaptığını açıkladı. Şirket bu adımı, XRP Ledger altyapısını güçlendirmek ve blokzincir üzerinde tokenleştirilmiş varlıkların kurumsal ölçekte benimsenmesini desteklemek amacıyla attı. Ripple, sınır ötesi ödeme ve dijital varlık altyapısına odaklanan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Ripple, yeni yatırımlarını XRP Ledger altyapısını ilerletmek ve tokenleştirilmiş varlıkların kurumsal benimsenmesini desteklemek amacıyla yaptığını açıkladı.

Şirketin sermaye piyasalarına dönük genişleme planı, XRP Ledger’ı kurumsal finans ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi alanında öne çıkan platformlardan biri haline getirme hedefiyle örtüşüyor. Aynı dönemde ağ üzerinde çalışan geliştirici ve işletme sayısının da bini aştığı belirtildi.

Veriler, XRP Ledger altyapısının kurumsal düzeyde güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve düşük maliyetli işlem kapasitesi sunma hedefi doğrultusunda büyümeyi sürdürdüğüne işaret ediyor. Bu tablo, yalnızca yatırımcı sayısında değil, ekosistem katılımında da artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Stabilcoin verilerinde farklı yönlü görünüm öne çıktı

RWA yatırımcı sayısındaki güçlü artışa karşın, XRPL’nin stabilcoin piyasasında aynı ölçüde toparlanma görülmedi. Son 30 günlük dönemde ağdaki stabilcoin piyasa değeri %9,04 gerileyerek 901,4 milyon dolara indi.

Buna karşılık stabilcoin tutan adres sayısı sınırlı da olsa yükseldi. Aynı dönemde yatırımcı sayısı %0,92 artışla 60 bin 240’ın üzerine çıktı. Bu görünüm, ağdaki kullanıcı tabanının genişlemeye devam ettiğini ancak toplam sermaye büyüklüğünün aynı hızla artmadığını gösteriyor.

Metrik30 günlük değişimGüncel seviye
RWA yatırımcı sayısı%25,16 artışAçıklanmadı
Stabilcoin piyasa değeri%9,04 düşüş901,4 milyon dolar
Stabilcoin yatırımcı sayısı%0,92 artış60 bin 240’ın üzeri

Ekosistemde büyüme devam etti

XRPL tarafındaki son veriler, ağın farklı segmentlerde aynı yönlü ilerlemediğini ortaya koydu. Tokenleştirilmiş varlıklarda yatırımcı ilgisi hızlanırken, stabilcoin piyasasında değer bazlı daralma sürdü. Buna rağmen adres sayısındaki artış, kullanıcı aktivitesinin tamamen zayıflamadığını gösterdi.

XRPL’de tokenleştirilmiş varlık yatırımcıları son bir ayda güçlü artış gösterirken, stabilcoin piyasası değer kaybına rağmen kullanıcı sayısında sınırlı büyüme kaydetti.

Ripple’ın altyapı yatırımları ve kurumsal benimseme odaklı stratejisi, XRP Ledger ekosisteminde özellikle RWA alanında ivme yaratmış görünüyor. Ağın geliştirici ve şirket katılımında kaydettiği artış da bu genişlemenin teknik ve ticari tarafta destek bulduğunu yansıtıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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