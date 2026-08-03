Mastercard, stabilcoin büyümesi için BVNK satın alımını tamamladı

Ödeme devi Mastercard, finans teknolojisi platformu BVNK’yi satın alma sürecini tamamladı. Şirketin bu adımı, CoinMarketCap verilerine göre 309 milyar doların üzerine çıkan stabilcoin pazarındaki büyümeyle ilişkilendiriliyor. Mastercard, yeni bir dijital para geliştirmekten çok mevcut finansal altyapıları zincir üstü ekonomiyle buluşturmayı hedeflediğini ortaya koydu.

Satın alımın odağında ödeme altyapısı yer alıyor

BVNK, 130 ülkede faaliyet gösteren ve işletmelerin itibari para ile dijital varlıkları dönüştürmesine, saklamasına, transfer etmesine ve depolamasına imkan tanıyan bir ödeme altyapısı sunuyor. Mastercard, BVNK’nin yerleşik teknolojilerini kendi sistemine dahil ederek sınır ötesi şirketler arası ödemeleri, hazine akışlarını ve bankalarla finans teknolojisi şirketleri arasındaki mutabakat süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Mastercard Ürün Direktörü Jorn Lambert, çok para birimli yeni düzende itibari paraların, stabilcoinlerin ve tokenize mevduatların birlikte çalışması gerektiğini, bu farklı ağları en verimli biçimde bağlayan şirketin öne çıkacağını vurguladı.

Mastercard, küresel ödeme ağları alanında faaliyet gösteren en büyük şirketlerden biri olarak biliniyor. Şirket son dönemde blokzincir tabanlı ödeme çözümlerini doğrudan ihraççı rolüyle değil, farklı finansal sistemleri birbirine bağlayan altyapı sağlayıcısı kimliğiyle genişletiyor.

Ripple ekosistemiyle kesişen yapı

BVNK uzun süredir Ripple ile çalışan şirketlerden biri olarak anılıyor. Bu bağlantı Mastercard anlaşmasında da dikkat çekiyor. BVNK’nin resmi teknik dokümantasyonunda XRP, desteklenen varlıklar arasında açık biçimde yer alıyor. Platform, çoklu zincir sistemi üzerinden gelen yatırma işlemleri ile giden ödemeleri XRP cinsinden yerel olarak işleyebiliyor.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple’ın kurumsal kullanıma odaklanan stabilcoin girişimidir. MTN olarak kısaltılan Multi Token Network ise Mastercard’ın farklı dijital varlıklar ve finans kurumları arasında işlem altyapısı kurmayı hedefleyen ağıdır.

İki şirketin birlikte çalışmaya 2024 yılında başladığı, bu dönemde Ripple’ın kurumsal stabilcoini RLUSD’yi piyasaya sürmeye hazırlandığı aktarılıyor. Ripple’ın satın aldığı saklama şirketi Standard Custody yöneticileri de o süreçte BVNK’yi B2B2C segmenti açısından kritik ortaklardan biri olarak tanımlamıştı.

Ortak programlar ve kurumsal ağlar öne çıkıyor

Ripple ile BVNK arasında kamuya açıklanmış münhasır bir anlaşma bulunmasa da iki şirket aynı kurumsal ödeme alanında faaliyet gösteriyor. Her iki taraf da Mastercard’ın küresel Kripto Ortak Programı içinde yer alıyor. Bu program kapsamında katılımcılar, geleceğin blokzincir tabanlı finans ürünleri üzerinde birlikte çalışıyor.

Bunun yanında iki şirket Mastercard’ın Multi Token Network altyapısının geliştirilmesinde de yer alıyor. Ripple daha önce Mastercard’ın CBDC Ortak Programı’na da resmi olarak katılmıştı. Bu tablo, Mastercard’ın BVNK satın alımıyla yalnızca bir fintech şirketini değil, aynı zamanda stabilcoinler ve kurumsal dijital ödemeler etrafında şekillenen daha geniş bir ekosistemde stratejik bir konumu güçlendirdiğine işaret ediyor.

Ripple, stabilcoin sektöründeki büyümeyi daha önce tüm ekosistemi yukarı taşıyan bir dalga olarak tanımlamıştı. Mastercard ise BVNK’nin teknolojisiyle bu genişleyen pazarda merkezi bağlantı noktalarından birini güvence altına aldı.