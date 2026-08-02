XRPL’de günlük ödeme hacmi 1 milyar XRP’yi aşarken fiyat baskısı sürdü

XRP Ledger ağında son ayların en dikkat çekici hareketlerinden biri görüldü. Ağdaki hesaptan hesaba yapılan ödemeler tek bir günde 1 milyar XRP eşiğini aşarken, toplam ödeme hacmi yaklaşık 1,13 milyar XRP’ye çıktı. XRPL verileri, bu seviyenin son bir ayın en güçlü günlük işlem sıçramasına işaret ettiğini gösteriyor.

Ağ aktivitesinde sert artış

Günlük ödeme hacmindeki bu hızlı yükseliş, büyük yatırımcıların ya da kurumsal yapıların zincir üstü işlemlerini belirgin biçimde artırdığına işaret ediyor olabilir. Bununla birlikte, yalnızca ödeme hacmine bakarak bu transferlerin alım, satış ya da kurum içi cüzdan hareketi olup olmadığı kesin biçimde anlaşılamıyor.

XRPL’deki ödeme hacmi, borsalardaki işlem hacminden farklı olarak ağ üzerindeki hesaplar arasında doğrudan aktarılan XRP miktarını ölçüyor. Bu nedenle söz konusu veri, kısa vadeli spekülatif işlemlerden çok blokzincirin fiili kullanımına dair daha güçlü bir gösterge olarak izleniyor.

XRPL’de ödeme hacminin 1,13 milyar XRP’ye çıkması, ağın son haftalardaki görece zayıf akışın ardından yeniden belirgin bir canlanma yaşadığını ortaya koydu.

Fiyat aynı ölçüde eşlik etmedi

Zincir üstü hareketlilikteki artışa karşın XRP fiyatı henüz bu tabloya güçlü bir karşılık vermedi. Günlük grafik, varlığın 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların altında işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Bu görünüm, genel eğilimin hala satıcılar lehine kaldığını düşündürüyor.

Temmuz boyunca oluşan küçük simetrik üçgen yapısının aşağı yönlü kırılması da teknik görünümü zayıflatan unsurlar arasında yer aldı. XRP, alt trend çizgisinin altına sarktıktan sonra bu bölgeyi yeniden kazanmakta zorlandı. Bu durum, ağ etkinliğindeki artışın henüz kalıcı piyasa talebine dönüşmediğini gösteriyor.

Göreceli Güç Endeksi de net bir yön sinyali üretmedi. RSI göstergesi 47 seviyesinde bulunurken piyasa ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde yer alıyor. Bu da alım baskısının güçlenmesi halinde yukarı, zayıflaması halinde ise aşağı yönlü hareket alanı bırakıyor.

Büyük transferlerin kaynağı izleniyor

Yüksek ödeme akışları, balina cüzdanlarının yeniden düzenlenmesinden, borsa hazinelerinin yönetiminden ya da kurumsal mutabakat işlemlerinden kaynaklanabiliyor. Bu tür hareketler her zaman açık piyasada anlık alım baskısı yaratmayabiliyor. Bu nedenle ağdaki sıçrama ile fiyat performansı arasında zaman zaman ayrışma görülmesi olağan kabul ediliyor.

Kalıcı zincir üstü büyüme ile birlikte fiyatın önemli hareketli ortalamaların üzerine çıkması, XRP’de güçlenen toparlanma işaretini çok daha net hale getirebilir.

Buna rağmen 1,13 milyar XRP’nin üzerindeki ödeme hacmi, XRPL altyapısının güçlü biçimde çalışmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Önümüzdeki işlemlerde benzer aktivitenin devam edip etmeyeceği yakından izlenecek. Tek günlük bir sıçrama yerine süreklilik kazanacak zincir üstü büyüme, daha geniş piyasa duyarlılığı toparlandığında XRP’nin temel görünümünü destekleyebilir.