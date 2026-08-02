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BITCOIN (BTC)

Bitcoin ağustosta yön arıyor, 67 bin dolar eşiği öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin ağustosa kararsız başladı ve 67 bin dolar seviyesi kritik direnç olarak öne çıktı.
  • 📉 2013’ten bu yana ağustos ortalaması pozitif kalsa da medyan getiri negatif bölgede yer aldı.
  • 📊 Teknik görünümde $BTC için 50 seviyesine yakın RSI ve yatay fiyatlama dengeli bir tablo çiziyor.
  • 🗓️ 2022 ve 2023 ağustoslarında görülen kayıplar, bu dönemde oynaklığın artabildiğini gösterdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin, temmuz ayında kayda değer bir toparlanma sergiledikten sonra ağustosa daha temkinli bir görünümle girdi. Geçmiş yıllara ait veriler, bu ayın Bitcoin için net bir yön sunmadığını gösteriyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalar, son yükselişin kalıcı olup olmayacağını belirlemesi açısından önem taşıyor.

İçindekiler
1 Ağustos verileri karışık seyrediyor
2 Teknik görünümde denge öne çıkıyor
3 Öne çıkan seviyeler 67 bin ve 60 bin dolar

Ağustos verileri karışık seyrediyor

2013’ten bu yana Bitcoin’in ağustos aylarındaki ortalama getirisi yüzde 1’in biraz üzerinde kaldı. Buna karşılık medyan getiri negatif bölgede bulunuyor. Bu tablo, bazı yıllarda görülen güçlü sıçramaların genel ortalamayı yukarı çektiğine işaret ediyor. Nitekim 2017’deki yüzde 65’lik artış dikkat çekerken, birçok başka yılda ay kayıpla kapanmıştı.

Son yıllardaki performans da benzer şekilde dalgalı bir görünüm sundu. Bitcoin, 2022’nin ağustosunda yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. 2023’te kayıp yüzde 6’nın üzerine çıktı. 2024’te ise yalnızca sınırlı bir yükseliş görüldü. Bu tablo, ağustos ayının çoğu zaman güçlü ve kalıcı bir trendin başlangıcından çok geçiş dönemi niteliği taşıdığını ortaya koyuyor.

Bitcoin’in ağustos performansında ortalama getiri pozitif görünse de medyan verinin negatif kalması, yükselişlerin az sayıda güçlü sıçramada yoğunlaştığını gösteriyor.

Teknik görünümde denge öne çıkıyor

Teknik göstergeler, Bitcoin’in henüz teyit edilmiş bir yükseliş trendine girmediğine işaret ediyor. Fiyat, haziran diplerinden gelen sert toparlanmanın ardından temmuz ayının büyük bölümünde 63 bin ile 65 bin dolar aralığında yatay seyretti. Bu görünüm, piyasada birikim ve bekleyişin öne çıktığını gösteriyor.

Bitcoin şu anda 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamalarına yakın seviyelerde işlem görüyor. Bu durum, alıcılarla satıcılar arasında kısa vadede görece bir denge kurulduğunu düşündürüyor. Buna karşın 200 günlük hareketli ortalama halen mevcut fiyatların belirgin biçimde üzerinde ve 73 bin dolar yönünde aşağı eğimli yapısını koruyor. Uzun vadeli görünümde temkinli duruşun sürmesinin temel nedenlerinden biri de bu seviye olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: RSI, yani Göreceli Güç Endeksi, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. 50 seviyesi genelde nötr bölge kabul edilir ve alıcılarla satıcıların belirgin üstünlük kuramadığını gösterir.

RSI göstergesinin 50 seviyesine yakın seyretmesi de bu dengeyi destekliyor. Göstergenin nötr bölgede kalması, piyasada belirgin bir yön üstünlüğü olmadığını ortaya koyuyor. Bu yüzden işlem hacminde hangi tarafın önce güç kazanacağı, kısa vadeli yön açısından belirleyici olabilir.

Öne çıkan seviyeler 67 bin ve 60 bin dolar

Yaz aylarında işlem hacminin zayıflaması, likiditeyi düşürerek daha sınırlı alım veya satımların bile fiyat üzerinde daha büyük etki yaratmasına yol açabiliyor. Ayrıca yatırımcıların eylül ayı öncesinde pozisyon ayarlaması yapması, oynaklığı artırabilecek bir unsur olarak görülüyor. Eylül, tarihsel olarak Bitcoin’in en zayıf aylarından biri olarak izleniyor.

Kısa vadede yukarı yönlü senaryoda ilk hedef, 200 günlük hareketli ortalama çevresindeki direncin yeniden kazanılması ve ardından 67 bin dolar bölgesinin aşılması olacak. Bu seviyelerin üzerine çıkılması halinde 72 bin dolar civarındaki daha yüksek direnç alanı yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık mevcut sıkışma bölgesi korunamazsa Bitcoin’in 60 bin dolar desteğine çekilmesi ihtimali masada kalıyor.

Ağustos ayında yönün, mevsimsel kalıplardan çok teknik kırılımlar, makroekonomik gelişmeler ve kurumsal para akışlarıyla şekillenmesi bekleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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