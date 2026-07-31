Strategy, 8,22 milyar dolarlık zarara rağmen Bitcoin alımını sürdürdü

Strategy, ikinci çeyrekte Bitcoin fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle 8,22 milyar dolarlık kağıt zarar açıkladı. Şirket buna rağmen kurumsal hazine politikasının merkezinde Bitcoin tutmaya devam etti ve toplam rezervini 843.775 BTC’ye çıkardı. Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla biliniyordu ve bilançosunda yoğun Bitcoin taşıyan kurumsal yapısıyla öne çıkıyor.

İkinci çeyrek bilançosunda Bitcoin etkisi öne çıktı

Şirketin açıkladığı zararın büyük bölümü gerçekleşmemiş değer kaybından oluştu. Bu durum, varlıkların satılmasından değil, çeyrek boyunca Bitcoin fiyatındaki düşüş nedeniyle dijital varlıkların muhasebe değerinin gerilemesinden kaynaklandı. İkinci çeyrekte faaliyet zararı 8,33 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise daha yüksek Bitcoin fiyatlarının etkisiyle 14,03 milyar dolarlık faaliyet geliri kaydedilmişti.

Adi hissedarlara atfedilen zarar 8,62 milyar dolara yükseldi. Bu tablo, hisse başına seyreltilmiş 24,45 dolarlık zarara yol açtı. Buna karşılık şirketin yazılım faaliyetleri daha istikrarlı bir görünüm sundu. Üç aylık gelir yüzde 6,9 artışla 122,4 milyon dolara çıkarken, brüt kar 81,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Strategy yönetimi, açıklanan zararın büyük kısmının gerçekleşmemiş kalemlerden oluştuğunu ve bunun kalıcı varlık çıkışından değil piyasa fiyatlamasından kaynaklandığını vurguluyor.

Şirket uzun vadeli birikim stratejisini koruyor

Nisan başında yaklaşık 68.000 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin, haziran sonuna doğru yaklaşık 58.600 dolara geriledi. Yaklaşık yüzde 14’lük bu düşüş, Strategy’nin bilançosundaki Bitcoin varlıklarının muhasebe değerini aşağı çekti. Sonraki dönemde Bitcoin’in 64.700 dolar civarına toparlanması ise kurumsal hazinelerdeki kripto varlıkların oynaklığa ne kadar açık olduğunu yeniden gösterdi.

Şirket, tercihli hisse temettülerinin bir bölümünü karşılamak için yeni başlatılan BTC paraya çevirme programı kapsamında yaklaşık 218,4 milyon dolarlık Bitcoin sattı. Bu satışların yaklaşık 216 milyon dolarlık kısmı ikinci çeyrek sonrasındaki dönemde yapıldı. Yönetim, bu işlemlerin Bitcoin biriktirme politikasında yön değişikliği anlamına gelmediğini, daha çok finansal esneklik sağlama amacı taşıdığını belirtiyor.

Michael Saylor, Bitcoin fiyatındaki geçici gerilemenin şirketin uzun vadeli dijital kredi stratejisini ve Bitcoin odaklı yatırım yaklaşımını değiştirmediğini vurguluyor.

Borç ve nakit pozisyonunda denge arayışı sürüyor

Üst yönetim, dönüştürülebilir borcun yüzde 18 azalarak yaklaşık 6,7 milyar dolara indiğini açıkladı. Şirketin dolar cinsinden hazine varlıkları ise 3,75 milyar dolara yükseldi. Bu düzeyin, iki yılı aşkın süre boyunca tercihli temettü ve faiz ödemelerini karşılamaya yetecek büyüklükte olduğu ifade edildi.

Strategy ayrıca nominal değerinin altında 25 milyon dolarlık STRC tercihli hissesi geri aldı. Bu adım, gelecekteki finansman maliyetlerini düşürmeyi hedeflerken şirketin dijital kredi sermaye yönetimi programına olan güvenini de yansıttı.

Önümüzdeki dönemde şirketin önceliği STRC için likiditeyi korumak olacak. Yönetim, rezervleri desteklemek, tercihli temettüleri ödemek, borç yönetimini sürdürmek ve geri alımları finanse etmek amacıyla gerekirse 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satışı konusunda esnek kalacağını açıkladı.