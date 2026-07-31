Block, Coldcard cüzdanlardaki kritik açıklar sonrası fon taşınmasını istedi

Block, birden fazla Coldcard donanım cüzdanı neslini etkileyen iki kritik güvenlik açığını açıkladı ve kendi saklama yöntemini kullanan Bitcoin sahiplerine varlıklarını güvenli biçimde başka cüzdanlara taşımaları çağrısında bulundu. Şirket, uzaktan Bitcoin hırsızlığına ilişkin bildirimlerin ardından mühendislik ve güvenlik ekiplerinin inceleme başlattığını belirtti.

Etkilenen modeller ve riskin kapsamı

İnceleme sonucunda Coldcard Mk2, Mk3, Mk4, Q ve Mk5 modellerinde güvenlik zafiyetleri tespit edildi. Block, bu durumdan kendi ürünlerinin etkilenmediğini vurguladı ve Bitkey dahil şirket bünyesindeki hiçbir cüzdanda aynı sorunun görülmediğini açıkladı. Block, Jack Dorsey’nin kurucu ortağı olduğu finansal teknoloji şirketi olarak biliniyor; şirket son yıllarda Bitcoin odaklı ürünlere ağırlık veriyor.

Saldırının ilk aşamada tek imzalı cüzdanları hedef aldığı ve yaklaşık bir saat içinde gerçekleştiği aktarıldı. Buna karşın araştırmacılar, aynı yöntemin halen kullanılma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekti. Zayıf 25’inci kelime parolasıyla korunan cüzdanlar ile bazı çok imzalı kurulumların da risk altında olabileceği kaydedildi.

Block mühendisi Max Guise, etkilenen kullanıcıların bunu güvenli şekilde yapabildikleri anda fonlarını taşımalarını tavsiye etti.

İki ayrı güvenlik açığı nasıl çalıştı

İlk açık, Coldcard Mk2 ve Mk3 cihazlarının ürün yazılımında ortaya çıktı. Block’un değerlendirmesine göre bir kodlama hatası, cüzdan oluşturma sürecinde yeterli donanım kaynaklı rastgelelik yerine tahmin edilebilir değerlere dayanılmasına yol açtı. Bu da üretilen seed ifadelerinin beklenenden daha kolay tahmin edilebilmesi riskini doğurdu.

Daha yeni Mk4, Q ve Mk5 modellerinde ise ürün yazılımı, açılış sırasında güvenli unsurdan gelen verilerle entropiyi artırmaya çalıştı. Ancak Block, buradaki kusurun ek rastgeleliği yalnızca 32 bit düzeyine indirdiğini bildirdi.

Mini sözlük: Entropi, kriptografide rastgeleliğin kalitesini anlatır. Donanım cüzdanlarında seed üretimi yeterince rastgele değilse özel anahtarlar tahmin edilebilir hale gelebilir.

Model grubu Açığın niteliği Belirtilen sonuç Mk2, Mk3 Tahmin edilebilir değerlerle seed üretimi Yetersiz rastgelelik Mk4, Q, Mk5 Ek rastgeleliğin 32 bit ile sınırlanması Entropinin ciddi ölçüde azalması

Seed aktarımı sorunu çözmüyor

Block, etkilenen bir seed ifadesinin başka bir cüzdana aktarılmasının tek başına koruma sağlamadığını belirtti. Sorunlu Coldcard ürün yazılımıyla oluşturulan seed, başka bir cihaza taşınsa bile zafiyetini koruyor. Bu nedenle riskin yalnızca cihaz değiştirerek ortadan kalkmadığı ifade edildi.

Şirket, bulgularını önce Coldcard üreticisi Coinkite ile özel olarak paylaştı, ardından kamuoyuna açıkladı. Coinkite, Bitcoin ekosisteminde donanım cüzdanlarıyla bilinen bir üretici olarak öne çıkıyor.

Güvenlik mühendisi Clay Garrett, araştırmacıların zincir üstü izlerle aynı kalıba uyan 695 eski işlem daha tespit ettiğini ve bunların 488.11 BTC’ye karşılık geldiğini açıkladı.

Olası kayıp 1,082.59 BTC’ye çıktı

Araştırmacıların tespit ettiği ek işlemler, saldırının ilk değerlendirmeden daha geniş bir alana yayılmış olabileceğini gösterdi. Block’un ön analizine göre potansiyel olarak çalınmış toplam tutar 1,082.59 BTC seviyesine ulaştı.

Bu tablo, özellikle Coldcard’ın etkilenen sürümleriyle oluşturulmuş eski cüzdanlar için riskin sürdüğüne işaret ediyor. Kullanıcıların fon taşıma sürecinde yeni seed üretimi ve güçlü parola kullanımı gibi temel güvenlik adımlarını dikkatle uygulamaları gerekiyor.