UNI, 3,78 dolar desteğini geri aldı, 18 dolar hedefi izleniyor

Uniswap’in tokeni UNI, son dönemde artan alım ilgisi ve merkeziyetsiz borsa hacimlerindeki büyümenin desteğiyle yeniden güç kazandı. Fiyatın kritik bir destek bölgesinin üzerine çıkması, uzun süren zayıf seyrin ardından olası bir yön değişimine işaret ediyor.

Fiyat kritik desteğin üzerine çıktı

UNI, haberin yayımlandığı sırada 4,30 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 9,34 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 322,6 milyon dolara, piyasa değeri ise 2,69 milyar dolara ulaştı. Fiyat yapısındaki toparlanma ve DEX hacimlerindeki artış, piyasada iyimserliğin güçlendiğini gösteriyor.

Kripto para analisti The Moon Show, UNI’nin aylık ölçekte önemli bir fiyat seviyesini yeniden kazandığını ve bunun alıcıların yeniden öne çıkmaya başladığına işaret ettiğini aktarıyor. Analiste göre aylar süren satış baskısının ardından gelen bu toparlanma, daha dengeli ve güçlü bir yükseliş eğiliminin başlangıcı olabilir.

Analist The Moon Show, UNI’nin aylık bazda kritik bir seviyeyi yeniden kazanmasının piyasa duyarlılığında alıcılar lehine bir değişime işaret ettiğini değerlendiriyor.

Piyasadaki değerlendirmelere göre 3,78 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması, 18 dolara uzanabilecek bir hareketin teyidi açısından belirleyici olacak. Aylık grafikte yükseliş yönlü bir mum oluşma ihtimali de satış baskısının zayıfladığı görüşünü destekliyor.

Uniswap v4 hacimde öne çıktı

MSB Intel verileri, Uniswap v4’ün haftalık 6,17 milyar dolarlık işlem hacmiyle merkeziyetsiz borsa alanında ilk sırada yer aldığını gösterdi. Uniswap, Ethereum üzerinde çalışan en büyük merkeziyetsiz borsalardan biri olarak biliniyor ve kullanıcıların aracı olmadan token takası yapmasına imkan tanıyor.

Mini sözlük: Uniswap v4, Uniswap’in daha esnek havuz tasarımı sunan yeni sürümüdür. DEX ise kullanıcıların varlıklarını merkezi bir aracıya teslim etmeden zincir üstünde alıp satabildiği merkeziyetsiz borsa yapısını ifade eder.

Platform Haftalık hacim Uniswap v4 6,17 milyar dolar Uniswap v3 5,80 milyar dolar Native Swap 4,55 milyar dolar

Aynı verilerde Uniswap v3, 5,80 milyar dolarlık haftalık hacimle ikinci sırada yer aldı. Native Swap ise 4,55 milyar dolarla üçüncü oldu. Bu tablo, merkeziyetsiz borsa pazarında rekabetin genişlediğini ortaya koyarken Uniswap’in yeni sürümüne yönelik ilginin de arttığını gösterdi.

MSB Intel verileri, Uniswap v4’ün haftalık 6,17 milyar dolarlık hacimle DEX pazarında ilk sıraya yerleştiğini ortaya koyuyor.

Alıcıların performansı yakından izleniyor

UNI’deki yukarı yönlü hareket, hem fiyat beklentilerindeki toparlanma hem de DEX faaliyetlerindeki büyümeyle destekleniyor. Bitcoin’deki yükseliş eğilimi de genel piyasa havasını olumlu etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Bundan sonraki seyirde gözler yeniden kazanılan destek bölgesinde olacak. UNI’nin daha yüksek seviyelere yönelmesi, alıcıların bu alanın üzerinde gücünü korumasına ve Uniswap v4 tarafındaki kullanıcı artışının sürmesine bağlı görünüyor.