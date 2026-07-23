Uniswap, düzenlemeye uyumlu varlıklar için Permissioned Pools’u sundu

Uniswap, v4 sürümünde Permissioned Pools adı verilen yeni bir mekanizmayı kullanıma açtı. Şirket, bu yapıyı protokollerin kullanıcıları sürece doğrudan dahil etmeden uyumluluk kontrolleri yapabilmesini sağlayan ilk uyumluluk kancası standardı olarak tanımladı. Özellikle tokenlaştırılmış menkul kıymetler ve diğer düzenlemeye tabi varlıklar için geliştirilen araç, transfer kısıtlarının uygulanmasına yönelik Uniswap’ın ilk resmi varlık altyapısı niteliğini taşıyor.

Protokol düzeyinde uyumluluk denetimi

Permissioned Pools, Uniswap v4 içinde çalışan yeni bir kanca türü olarak tasarlandı. Bu yapı, transferde yer alan tarafların izin listesinde bulunup bulunmadığını denetleyebiliyor, işlemi engelleyebilecek kuralları kontrol edebiliyor ve transferin hangi taraflar arasında gerçekleştiğini tespit edebiliyor. Böylece uyumluluk mantığı, otomatik piyasa yapıcıların kullanıcı arayüzüne taşınmak yerine doğrudan protokolün parçası haline geliyor.

Mini sözlük: Tokenlaştırılmış menkul kıymet, hisse senedi veya tahvil gibi geleneksel finansal araçların blokzincir üzerinde dijital temsil olarak çıkarılmış halini ifade eder. AMM ise alım satım işlemlerini emir defteri yerine akıllı sözleşmeler ve likidite havuzları üzerinden yürüten otomatik piyasa yapıcı modelidir.

Projede varlık yöneticileri Superstate ve Securitize ile altyapı sağlayıcısı Dowgo yer aldı. Securitize, gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılması alanında faaliyet gösteren bir platform olarak biliniyor. Bu ortaklık, düzenlemeye tabi varlıkların zincir üstünde işlem görmesine yönelik kurumsal talebin arttığı bir dönemde geldi.

Uniswap, Permissioned Pools yapısının izinli varlıkları AMM modeline taşıdığını ve uyumluluk kontrollerini protokol düzeyinde zorunlu kıldığını duyurdu.

Kurumlar ve geliştiriciler için hedeflenen kullanım alanı

Yeni araçların temel hedefi, kurumların yasal çerçeveye uygun varlıkları merkeziyetsiz bir altyapı üzerinde alıp satabilmesine imkan tanımak. Geliştiriciler açısından ise her havuz için ayrı bir uyumluluk sistemi kurma ihtiyacını azaltan tekrar kullanılabilir bir çerçeve sunuluyor. Bu yaklaşımın, düzenlemeye tabi dijital varlıkların daha standart bir yapıda piyasaya sürülmesini kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.

Düzenleyici kurumlar açısından da bu model, zincir tabanlı denetimin uygulanabilir olduğunu gösteren bir örnek olarak öne çıkıyor. Bu adım, 2026 civarında Hazine ürünleri, para piyasası fonları ve özel kredi araçları gibi gerçek dünya varlıklarının daha geniş ölçekte tokenlaştırılacağı beklentisiyle de ilişkilendiriliyor. Token Terminal verilerine göre tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarının toplam kilitli değeri bu yıl 8 milyar doların üzerine çıktı.

Token Terminal verileri, tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarının toplam kilitli değerinin bu yıl 8 milyar doları aştığını ortaya koyuyor.

Sınırlamalar ve olası riskler

Bununla birlikte Permissioned Pools yapısının bazı dezavantajları da bulunuyor. En dikkat çeken başlık, bu havuzların varlıkların serbest biçimde etkileşim kurma ve farklı protokollerde yeniden kullanılma imkanını sınırlaması. İzin gerektirmeyen AMM yapılarında görülen geniş birlikte çalışabilirlik, bu modelde daha dar bir çerçeveye sıkışabilir.

Bir diğer sorun, izin listelerinin güncel tutulması konusunda ihraççılara bağımlılık oluşması. Bu durum şeffaflık konusunda soru işaretleri yaratabilir. Ayrıca likiditenin uyumluluk odaklı havuzlar ile genel kullanıma açık havuzlar arasında bölünmesi de olası görünüyor. Böyle bir ayrışma, işlem derinliği ve piyasa verimliliği üzerinde etkili olabilir.