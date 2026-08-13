XRP 1 dolar eşiğine yaklaşırken düşüş riski güçleniyor

Kripto para piyasasında teknik görünüm, XRP, Zcash, Dogecoin ve Bitcoin için farklı sinyaller veriyor. XRP 1,03 dolar civarında işlem görürken psikolojik açıdan kritik kabul edilen 1 dolar sınırına oldukça yaklaştı. Buna karşılık Zcash 500 dolar direncinin hemen altında daha güçlü bir yapı sergilerken, Dogecoin’de satış baskısının zayıfladığına dair işaretler öne çıkıyor. Bitcoin ise 63.600 ile 64.000 dolar aralığında sıkışmış durumda.

XRP’de baskı sürüyor

XRP’nin günlük grafiğinde ana hareketli ortalamaların tamamı fiyatın üzerinde bulunuyor. 50 günlük ortalama 1,08 dolar, kısa vadeli ortalama yaklaşık 1,06 dolar, 100 günlük ortalama ise 1,18 dolar seviyesinde yer alıyor. 200 günlük ortalama da 1,37 dolarla mevcut fiyatın belirgin biçimde üzerinde kalıyor. Bu yapı, tepki yükselişlerinin giderek daha düşük seviyelerde sınırlanmasına yol açıyor.

Göreceli güç endeksi olan RSI yaklaşık 36,8 seviyesine geriledi. Bu değer aşırı satım bölgesine yaklaşsa da tek başına güçlü bir dip sinyali üretmiyor. Bu nedenle 1 dolar eşiği kısa vadede belirleyici önem taşıyor. Günlük kapanışın bu seviyenin altına inmesi ve işlem hacminin artması halinde satış baskısı hızlanabilir.

XRP’de 1,06 ile 1,08 dolar bölgesinin geri alınması, fiyatın dengelenmesi için ilk önemli teknik adım olarak öne çıkıyor.

XRP, Ripple ağının yerel varlığı olarak sınır ötesi ödeme işlemlerinde kullanılan bir kripto para birimi olarak biliniyor. Mevcut teknik tabloda 1 dolar seviyesi, yatay denge ile daha derin bir kırılma ihtimali arasındaki sınır niteliği taşıyor.

Zcash 500 dolar direncini izliyor

Zcash 488 dolar civarında işlem görüyor ve mart diplerinden sonra oluşan daha geniş yükseliş yapısını koruyor. Fiyat, 469 dolardaki 100 günlük ortalamanın ve 483 dolardaki 50 günlük ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Buna karşın 495 dolar civarındaki kısa vadeli ortalama ile 500 dolar eşiği kısa vadeli direnç alanı oluşturuyor.

Son haftalarda 500 dolar bölgesi birkaç kez test edildi ancak kalıcı bir kırılma sağlanamadı. Bu seviye aşılırsa önce 520 ile 540 dolar bandı, ardından temmuzda oluşan 560 ile 580 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Aşağı yönlü ilk destek kümesi ise 469 ile 483 dolar bölgesinde bulunuyor.

Varlık Yakın destek Yakın direnç XRP 1 dolar 1,06 ile 1,08 dolar ZEC 469 ile 483 dolar 495 ile 500 dolar DOGE 0,067 dolar 0,072 ile 0,073 dolar BTC 62.000 ile 63.000 dolar 64.000 ile 64.500 dolar

ZEC tarafında 200 günlük ortalama 422 dolar seviyesinde ve yukarı eğimini koruyor. Bu durum, birçok büyük kripto paranın uzun vadeli ortalamalarının altında kaldığı bir dönemde Zcash’in görece güçlü seyrettiğine işaret ediyor. Ancak yıl içindeki sert hareketlerin ardından hacimde belirgin düşüş var. Bu nedenle 500 doların üzerinde net bir kırılma için daha güçlü katılım gerekebilir.

Dogecoin ve Bitcoin’de denge arayışı

Dogecoin 0,0705 dolar civarında bulunuyor. Fiyat 50 günlük ortalama olan 0,0724 doların ve kısa vadeli ortalama olan 0,0712 doların altında kalırken, 100 günlük ortalama 0,0815 dolar ve 200 günlük ortalama 0,0974 dolar daha güçlü direnç alanları oluşturuyor. Buna rağmen fiyatın son haftalarda 0,067 ile 0,070 dolar aralığında tutunması, sert satışların yavaşladığına işaret ediyor.

Dogecoin’de ilk toparlanma işareti, 0,072 ile 0,073 dolar bölgesinin yeniden destek haline gelmesiyle güç kazanabilir.

DOGE için RSI yaklaşık 47 seviyesine yükseldi ve ivmenin nötr bölgeye yaklaştığını gösterdi. Bu eşiğin aşılması halinde 0,08 ile 0,082 dolar bandına doğru alan açılabilir. Buna karşılık 0,067 dolar civarındaki son tabanın kaybedilmesi, yeni bir düşüş dalgası riskini artırabilir.

Bitcoin ise 63.605 dolar civarında işlem görüyor. Fiyat, 64.088 dolardaki kısa vadeli ortalamanın altında, 63.337 dolardaki 50 günlük ortalamanın ise hafif üzerinde yer alıyor. 66.673 dolardaki 100 günlük ortalama ve 72.012 dolardaki 200 günlük ortalama daha yukarıda güçlü dirençler oluşturuyor. RSI yaklaşık 46,7 seviyesinde ve belirgin bir yön teyidi vermiyor. 64.000 ile 64.500 dolar aralığının aşılması kısa vadeli görünümü iyileştirebilir. Daha güçlü toparlanma için 66.700 doların geri alınması gerekiyor. Buna karşılık 62.000 doların altı, 60.000 dolar ve haziran diplerinin yeniden test edilmesi riskini artırıyor.