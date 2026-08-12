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RIPPLE (XRP)

XRP ağında aktif adres sayısı ağustosta %84 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP ağında 1 Ağustos ile 11 Ağustos arasında aktif adres sayısı %84 arttı.
  • 📊 Aktif adres sayısı 23.642’den 43.543’e yükselirken ağ kullanımı belirgin biçimde güçlendi.
  • 📉 Buna rağmen ağustosta $XRP’de getiri %3,58 eksi bölgede kaldı.
  • 🧭 Artan ağ etkinliği, fiyat toparlanması için şimdilik tek başına yeterli görülmüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP ağındaki zincir üstü hareketlilik ağustos ayının ilk günlerinde belirgin biçimde hızlandı. CryptoQuant verilerine göre ay başından bu yana aktif adres sayısında yüzde 84’ü aşan artış görüldü. Buna karşın XRP fiyatı aynı dönemde zayıf bir seyir izledi ve aylık getiri eksi bölgede kaldı.

İçindekiler
1 Ağ etkinliği hızlandı
2 Fiyat performansı geride kaldı
3 Analistler temkinli duruyor

Ağ etkinliği hızlandı

1 Ağustos’ta 23.642 olan aktif adres sayısı, 11 Ağustos itibarıyla 43.543’e yükseldi. Böylece XRP Ledger üzerindeki aktif adres sayısı kısa sürede yaklaşık yüzde 84,18 arttı. Bu tablo, ağ üzerinde daha fazla cüzdanın işlem yaptığına ve kullanıcı katılımının güçlendiğine işaret ediyor.

Aktif adreslerdeki yükseliş, tek başına fiyat yönü konusunda kesin bir sinyal vermese de piyasada ilginin arttığını gösteren temel göstergeler arasında yer alıyor. Özellikle ağ kullanımındaki artış, yatırımcıların ve işlem yapan kullanıcıların XRP ekosistemine daha yoğun biçimde yöneldiğini düşündürüyor.

CryptoQuant verileri, XRP ağındaki aktif adres sayısının 1 Ağustos’taki 23.642 seviyesinden 11 Ağustos’ta 43.543’e çıktığını ortaya koyuyor.

Fiyat performansı geride kaldı

Ağ verilerindeki bu ivmeye rağmen fiyat tarafında aynı ölçüde güçlü bir tablo oluşmadı. CryptoRank verilerine göre XRP, ağustos ayında şu ana kadar yüzde 3,58 değer kaybetti. Bu ayrışma, zincir üstü aktivite ile piyasa performansının her zaman aynı yönde ilerlemediğini bir kez daha gösterdi.

Piyasalarda teknik göstergeler, direnç seviyeleri ve zincir üstü veriler birlikte izlenirken yatırımcılar farklı alanlardan gelen sinyalleri daha yakından takip ediyor. Bu ilginin genişlediği bir dönemde, geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını (RWA) blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Analistler temkinli duruyor

Piyasa uzmanları, aktif adres sayısındaki artışın tek başına fiyat toparlanmasını garanti etmediğine dikkat çekiyor. Ağ kullanımının kalıcı biçimde güçlenmesi, zaman içinde talebi destekleyebilir. Ancak kısa vadede fiyatın yönü için likidite koşulları, genel piyasa havası ve yatırımcı iştahı da belirleyici olmaya devam ediyor.

Bu nedenle XRP, son günlerde hem zincir üstü göstergelerdeki güçlenme hem de zayıf fiyat performansı nedeniyle yakından izlenen varlıklar arasında bulunuyor. Ağ aktivitesindeki artışın sürmesi halinde talep tarafında daha görünür bir etki oluşabilir, ancak mevcut veriler bunun ne zaman ve hangi ölçekte gerçekleşeceğine dair net bir sonuç sunmuyor.

Aktif adreslerdeki güçlü artış, XRP ağına ilginin yükseldiğini gösterse de bu veri tek başına fiyat toparlanmasının başlayacağı anlamına gelmiyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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