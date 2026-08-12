Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Tx, köprü saldırısında 200 bin XRP kaybının nedenini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tx, 9 Ağustos'taki saldırıda 200 bin XRP kaybının köprü yazılımındaki açıkla gerçekleştiğini açıkladı.
  • 🔎 Ekip, saldırganın sahte mevduat görüntüsüyle $XRP rezervinden çekim yaptığını bildirdi.
  • 🛑 Köprü operasyonları 12 Ağustos itibarıyla durduruldu ve doğrulama hatası giderildi.
  • 🛡️ Tx, kullanıcılar için tazmin planı hazırlarken FBI'ın IC3 birimine resmi başvuru yaptı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD merkezli RWA platformu tx, Sologenic ve Coreum ekosistemleriyle bağlantılı çapraz zincir köprüsüne yönelik saldırıya ilişkin resmi inceleme sonuçlarını yayımladı. 9 Ağustos’ta gerçekleşen ve 97 dakika süren olayda ekosistem 200 bin XRP kaybetti.

İçindekiler
1 Saldırının kaynağı netleşti
2 Düzeltme yapıldı, operasyonlar durduruldu
3 Zarar sınırlandı, FBI devreye girdi

Saldırının kaynağı netleşti

Tx ekibi, saldırganın herhangi bir kriptografik anahtarı ele geçirmediğini, bunun yerine köprünün mevduat doğrulama mantığındaki kritik bir açıktan yararlandığını bildirdi. İlk aşamada bazı topluluklarda XRP Ledger üzerindeki “rippling” özelliğinin arızalandığı yönünde değerlendirmeler öne çıkmıştı. Ancak xrpl.to tarafından yapılan zincir üstü inceleme ile tx’in resmi raporu, sorunun yalnızca köprü yazılımında bulunduğunu ortaya koydu.

Tx ekibi, saldırganın kriptografik anahtarlara ulaşmadığını, açığın yalnızca köprünün mevduat doğrulama kodunda bulunduğunu vurguladı.

Saldırgan, kendi kontrolündeki adresler arasında sarılmış CORE tokenlerini taşıyarak sahte mevduat görüntüsü oluşturdu. İşlemlere Coreum ağı için hedef bilgisi içeren metin notları eklendi. Doğrulayıcılar bu notlardaki verileri okudu, ancak kodda alıcı doğrulama mekanizması bulunmadığı için varlıkların gerçekten köprünün cüzdanına gönderilip gönderilmediği denetlenmedi.

Bu açık sonucunda sistem, karşılığı bulunmayan tokenler üretti. Ardından relay düğümlerinin yönettiği 17 çoklu imza anahtarından oluşan yeter sayı, çekim taleplerini otomatik onayladı ve rezervde tutulan gerçek XRP saldırganın adresine aktarıldı.

Düzeltme yapıldı, operasyonlar durduruldu

12 Ağustos itibarıyla tx geliştiricileri köprü operasyonlarını tamamen durdurdu. Ekip, doğrulama hatasının giderildiğini ve olayın etkileriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Şirket ayrıca köprünün akıllı sözleşmelerinin daha önce birden fazla iç ve bağımsız denetimden geçtiğini, buna rağmen bu açığın tespit edilemediğini kaydetti.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder. Çapraz zincir köprüsü ise bir ağdaki varlığın başka bir ağa taşınmasını sağlayan yazılım altyapısıdır.

Zarar sınırlandı, FBI devreye girdi

Tx ekibi iki başlıkta çalıştığını duyurdu. İlk olarak zararın sınırlandığı, riskin tamamen izole edildiği aktarıldı. Buna karşın tx ağı içindeki köprülenmiş XRP geçici olarak tam teminat desteğini yitirdi. Platformun yerel tokenleri ile merkezi ve merkeziyetsiz borsalarda tutulan fonların ise etkilenmediği belirtildi.

BaşlıkDurum
Kayıp200 bin XRP
Süre97 dakika
Etkilenen alanKöprülenmiş XRP
Etkilenmeyen varlıklarYerel tokenler ve borsalardaki fonlar

İkinci başlıkta ise çalınan fonların ara adresler zinciri üzerinden izlendiği ve FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi IC3’e resmi başvuru yapıldığı bilgisi paylaşıldı. FBI, ABD’nin federal kolluk kurumu olarak siber suç soruşturmalarında devreye giren başlıca kurumlardan biri olarak biliniyor.

Geliştiriciler, etkilenen kullanıcılar için tazmin mekanizması ve takvimi üzerinde çalışırken, resmi olmayan “token kurtarma” hizmetlerine itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Platform, etkilenen kullanıcılar için bir tazmin mekanizması ve zaman çizelgesi hazırlıyor. Geliştiriciler, varlık sahiplerinin şu aşamada herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını, olay sonrası artan dolandırıcılık girişimleri nedeniyle resmi olmayan kurtarma hizmetlerinin dikkate alınmaması gerektiğini duyurdu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple, NYU Abu Dhabi ile blockchain ortaklığını 2027’ye uzattı

XRP, köprü saldırısı sonrası 1 doların altına geriledi

XRP vadeli işlemlerinde açık faiz bir saatte %20,46 arttı

XRP 1 dolar eşiğine geriledi, teknik görünüm zayıf kaldı

Coreum köprüsü, sahte yatırımla 200 bin XRP kaybetti

David Schwartz, BIP 110 tartışmasında Bitcoin Knots’u eleştirdi

XRP 1 dolar eşiğinde tutunurken Bitcoin sıkışık seyrini koruyor

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Binance’ın Bitcoin rezervi şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Bir Sonraki Yazı Chainlink’te balina işlemleri 5 ayın zirvesine çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Chainlink’te balina işlemleri 5 ayın zirvesine çıktı
CHAINLINK (LINK)
Binance’ın Bitcoin rezervi şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
BINANCE
Lost your password?