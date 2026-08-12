Tx, köprü saldırısında 200 bin XRP kaybının nedenini açıkladı

ABD merkezli RWA platformu tx, Sologenic ve Coreum ekosistemleriyle bağlantılı çapraz zincir köprüsüne yönelik saldırıya ilişkin resmi inceleme sonuçlarını yayımladı. 9 Ağustos’ta gerçekleşen ve 97 dakika süren olayda ekosistem 200 bin XRP kaybetti.

Saldırının kaynağı netleşti

Tx ekibi, saldırganın herhangi bir kriptografik anahtarı ele geçirmediğini, bunun yerine köprünün mevduat doğrulama mantığındaki kritik bir açıktan yararlandığını bildirdi. İlk aşamada bazı topluluklarda XRP Ledger üzerindeki “rippling” özelliğinin arızalandığı yönünde değerlendirmeler öne çıkmıştı. Ancak xrpl.to tarafından yapılan zincir üstü inceleme ile tx’in resmi raporu, sorunun yalnızca köprü yazılımında bulunduğunu ortaya koydu.

Tx ekibi, saldırganın kriptografik anahtarlara ulaşmadığını, açığın yalnızca köprünün mevduat doğrulama kodunda bulunduğunu vurguladı.

Saldırgan, kendi kontrolündeki adresler arasında sarılmış CORE tokenlerini taşıyarak sahte mevduat görüntüsü oluşturdu. İşlemlere Coreum ağı için hedef bilgisi içeren metin notları eklendi. Doğrulayıcılar bu notlardaki verileri okudu, ancak kodda alıcı doğrulama mekanizması bulunmadığı için varlıkların gerçekten köprünün cüzdanına gönderilip gönderilmediği denetlenmedi.

Bu açık sonucunda sistem, karşılığı bulunmayan tokenler üretti. Ardından relay düğümlerinin yönettiği 17 çoklu imza anahtarından oluşan yeter sayı, çekim taleplerini otomatik onayladı ve rezervde tutulan gerçek XRP saldırganın adresine aktarıldı.

Düzeltme yapıldı, operasyonlar durduruldu

12 Ağustos itibarıyla tx geliştiricileri köprü operasyonlarını tamamen durdurdu. Ekip, doğrulama hatasının giderildiğini ve olayın etkileriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Şirket ayrıca köprünün akıllı sözleşmelerinin daha önce birden fazla iç ve bağımsız denetimden geçtiğini, buna rağmen bu açığın tespit edilemediğini kaydetti.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder. Çapraz zincir köprüsü ise bir ağdaki varlığın başka bir ağa taşınmasını sağlayan yazılım altyapısıdır.

Zarar sınırlandı, FBI devreye girdi

Tx ekibi iki başlıkta çalıştığını duyurdu. İlk olarak zararın sınırlandığı, riskin tamamen izole edildiği aktarıldı. Buna karşın tx ağı içindeki köprülenmiş XRP geçici olarak tam teminat desteğini yitirdi. Platformun yerel tokenleri ile merkezi ve merkeziyetsiz borsalarda tutulan fonların ise etkilenmediği belirtildi.

Başlık Durum Kayıp 200 bin XRP Süre 97 dakika Etkilenen alan Köprülenmiş XRP Etkilenmeyen varlıklar Yerel tokenler ve borsalardaki fonlar

İkinci başlıkta ise çalınan fonların ara adresler zinciri üzerinden izlendiği ve FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi IC3’e resmi başvuru yapıldığı bilgisi paylaşıldı. FBI, ABD’nin federal kolluk kurumu olarak siber suç soruşturmalarında devreye giren başlıca kurumlardan biri olarak biliniyor.

Geliştiriciler, etkilenen kullanıcılar için tazmin mekanizması ve takvimi üzerinde çalışırken, resmi olmayan “token kurtarma” hizmetlerine itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Platform, etkilenen kullanıcılar için bir tazmin mekanizması ve zaman çizelgesi hazırlıyor. Geliştiriciler, varlık sahiplerinin şu aşamada herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını, olay sonrası artan dolandırıcılık girişimleri nedeniyle resmi olmayan kurtarma hizmetlerinin dikkate alınmaması gerektiğini duyurdu.