XRP, köprü saldırısı sonrası 1 doların altına geriledi

XRP, Binance verilerine göre gün içinde 1 doların altına inerek Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyelerini gördü. UTC 14.58 itibarıyla fiyat 0,99 dolara kadar çekildi. Düşüş, hem teknik açıdan hem de yatırımcı psikolojisi bakımından yakından izlenen 1 dolar eşiğinin kaybedilmesiyle dikkat çekti.

Köprüdeki kayıp satış baskısını artırdı

Piyasadaki geri çekilme, Coreum çapraz zincir köprüsünden 200 bin XRP’nin çekildiğinin ortaya çıkmasının ardından hız kazandı. Söz konusu gelişme, güvenlik risklerine ilişkin kaygıları artırırken kısa vadeli satış baskısını da derinleştirdi.

Coreum çapraz zincir köprüsünden 200 bin XRP’nin çekilmesi, 1 dolar seviyesinin altındaki hareketle aynı döneme denk geldi.

Aynı dönemde XRP türev piyasasında da hareketlilik yükseldi. Özellikle vadeli işlem tarafında çift haneli artış görülmesi, yatırımcıların kısa vadeli oynaklığa karşı daha yoğun pozisyon aldığına işaret etti.

Gözler ABD enflasyon verisinde

Piyasalardaki bu hareketlilik, çarşamba günü açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi verisi öncesinde güç kazandı. Kripto para yatırımcıları açısından kritik kabul edilen enflasyon verisinin, tahvil getirilerinin yüksek kalıp kalmayacağı ya da yön değiştirip değiştirmeyeceği üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Teknik seviyelerin kırıldığı dönemlerde yatırımcıların piyasayı daha yakından izlemesi öne çıkarken, geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi, kripto para yatırımcılarının tahvil getirilerinde yön aradığı bir dönemde piyasaların odağına yerleşti.

Yıl başından bu yana zayıf görünüm sürüyor

XRP bu yıl şimdiye kadar değerinin yaklaşık %46’sını kaybetti. Varlık, Bitcoin karşısında da belirgin biçimde zayıf kaldı ve önde gelen kripto paraya karşı %31’e varan gerileme yaşadı. Bu tablo, ekosistemdeki bir dizi gelişmeye rağmen fiyat performansının baskı altında kaldığını gösterdi.

Son dönemde Birleşik Krallık’taki yatırımcılar, Robinhood üzerinden XRP işlemlerine yeniden erişim sağladı. Buna ek olarak XRP bağlantılı yatırım ürünlerinde son iki ay boyunca sınırlı ama düzenli para girişi görüldü.

Ripple tarafındaki gelişmeler fiyata yansımadı

Ripple, Avrupa’da tam MiCA yetkisi alarak düzenleyici cephede önemli bir adım attı. Şirket ayrıca haziranda XRPL Lending Protocol’u tanıttı ve x402 destekli ödemeleri kapsayan XRPL AI Starter Kit’i devreye aldı. Bu adımlar, XRPL’nin ödeme odaklı yapısının ötesine genişlediğine işaret etti.

Buna karşın söz konusu kurumsal ve teknik gelişmeler XRP fiyatında belirgin bir toparlanma yaratmadı. Piyasada, Ripple’ın operasyonel başarısının token fiyatına otomatik biçimde yansımadığı değerlendirmesi öne çıkarken, şirketin kontrol ettiği yüksek miktardaki token arzı da baskı unsuru olarak izleniyor.