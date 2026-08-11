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BITCOIN (BTC)

Eski Bitcoin cüzdanları yeniden hareketlendi, satış baskısı riski arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 2014'ten beri sessiz kalan cüzdanlar 48 saatte 114,39 BTC taşıdı.
  • 📌 İşlemler yeni çoklu imza adreslerine yapıldı ve $BTC için satış baskısı riski izlendi.
  • 💰 Bu cüzdanların ortalama maliyeti 2014 başında BTC başına 814 dolardı.
  • 📉 Miktar sınırlı kalsa da eski sahiplerin hareketi geçmişte daha geniş satışların önüne geçti.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin ağında haftanın başından bu yana dikkat çeken zincir üstü hareketlilik görülüyor. 12 yıldan uzun süredir işlem yapmayan cüzdanların art arda ikinci günde yeniden aktif hale gelmesi, piyasada eski sahiplerin olası kar satışlarına ilişkin soru işaretlerini büyüttü.

İçindekiler
1 2014 dönemine ait cüzdanlar öne çıktı
2 Transferlerin yapısı ve getiri oranı
3 Piyasa için ne anlama geliyor

2014 dönemine ait cüzdanlar öne çıktı

Galaxy Research verilerine göre, 2014’ün ilk aylarında oluşturulan dört cüzdan son 48 saatte toplam 114,39 BTC taşıdı. Asıl yoğunluk 11 Ağustos 2026 Salı günü yaşandı. Ocak ve Şubat 2014’te oluşturulan üç adres, art arda gelen Bitcoin bloklarında yeniden etkinleşti.

Bu üç cüzdan toplam 87,43 BTC transfer etti. İşlemler 27,85 BTC, 26,81 BTC ve 32,77 BTC’lik ayrı parçalar halinde gerçekleşti. Bu miktarın toplam değeri yaklaşık 5,58 milyon dolar düzeyinde hesaplandı.

Galaxy Research verileri, 2014 başında oluşturulan dört cüzdanın 48 saat içinde toplam 114,39 BTC taşıdığını gösteriyor.

10 Ağustos’ta aynı gruba ait bir başka cüzdan da yeniden aktifleşerek 26,96 BTC gönderdi. Buna 6 Ağustos’ta 2011 tarihli bir cüzdandan taşınan 49,97 BTC de eklendiğinde, ağdaki uzun süredir hareketsiz duran coin hareketi ağustosun ilk günlerinde temmuz ayının tamamını geride bıraktı.

Transferlerin yapısı ve getiri oranı

Taşınan coinler, Satoshi Nakamoto’nun ortadan kaybolduğu dönemin sonrasına uzanıyor. O yıllarda Bitcoin daha çok meraklıların kullandığı niş bir varlık görünümündeydi. 2014 başında bu cüzdanların ortalama alım maliyeti Bitcoin başına 814 dolardı.

Söz konusu coinlerin, kimliği bilinmeyen adresler arasında kurulan karmaşık bir zincir üzerinden ilk kez alındığı, şimdi ise yeni çoklu imza cüzdanlarına gönderildiği görüldü. Çoklu imza yapısı, bir işlemin onaylanması için birden fazla anahtar gerektiren cüzdan düzenini ifade eder.

Mini sözlük: P2SH, işlem koşullarının standart bir adres arkasına gizlenmesini sağlayan Bitcoin komut yapısıdır. Çoklu imza cüzdanları da genellikle bu yapı üzerinden çalışır ve tek anahtara bağlı riskleri azaltmak için kullanılır.

Transfer anındaki net getiri oranı yüzde 7.746 seviyesine yaklaştı. Yaklaşık 12 yıl önce sınırlı büyüklükte görülen bir yatırım, bugün milyonlarca dolarlık bir varlığa dönüştü.

Piyasa için ne anlama geliyor

Hacim açısından bakıldığında, 114 BTC’nin tek başına küresel Bitcoin likiditesi içinde sınırlı kaldığı görülüyor. Bu nedenle mevcut transferlerin doğrudan fiyatı sert biçimde aşağı çekmesi ya da borsalardaki emir defterlerini tek başına zorlaması beklenmiyor.

Risk, tek tek bu coinlerde değil, eski sahiplerin kar alımına yönelmesi halinde oluşabilecek daha geniş eğilimde toplanıyor.

Buna karşın, eski cüzdanların yeniden hareketlenmesi geçmiş dönemlerde zaman zaman daha geniş satış dalgalarının habercisi oldu. Uzun vadeli yatırımcıların toplu biçimde kar realizasyonuna yönelmesi halinde, bu durum kısa vadede yerel satış baskısını artırabilir ve yükseliş ivmesini zayıflatabilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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