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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de çeyreklik destek korundu, sonbahar yükselişi ihtimali arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, çeyreklik grafikte 57.431 dolar desteğini yeniden gündeme taşıdı.
  • 📈 1 Temmuz'daki 57.735 dolar dip seviyesinden sonra $BTC 11 Ağustos'ta 64.174 dolara yükseldi.
  • ⏳ 30 Eylül'e kadar sürecek açık mum yapısı, kısa vadede sert dalgalanma riskini koruyor.
  • 🧭 Teknik görünümde ana eşik, çeyreklik kapanışın 57.431 doların üzerinde gerçekleşmesi olarak izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin, yaz dönemindeki düşük hacimli işlemler sırasında 60.000 ile 66.000 dolar aralığında dalgalanmayı sürdürürken, piyasanın yönünü anlamaya yönelik daha sıra dışı teknik okumalar öne çıkıyor. TradingView verilerine dayanan çeyreklik Bollinger Bantları analizi, mevcut döngünün makro dip seviyesinin büyük olasılıkla zaten oluştuğuna işaret ediyor.

İçindekiler
1 Çeyreklik grafikte öne çıkan seviye
2 Toparlanma görüldü, ancak oynaklık riski sürüyor
3 Açık mum yapısı belirsizliği artırıyor

Çeyreklik grafikte öne çıkan seviye

Bu yaklaşıma göre Bitcoin, 2026 üçüncü çeyreğinin ilk gününde 57.735 dolara gerileyerek uzun vadeli dip bölgesini test etti. Üç aylık zaman diliminde bakıldığında fiyatın kritik bir uzun vadeli destek hattına neredeyse tam isabetle temas ettiği görülüyor.

1 Temmuz’da çeyreklik mumun açılmasıyla birlikte fiyat önce yerel dip seviyeye indi, ardından üç aylık Bollinger Bantları orta çizgisine yakın bölgede güçlü alım talebiyle karşılaştı. Söz konusu orta çizgi şu anda 57.431 dolar seviyesinde bulunuyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını ve ortalama etrafındaki sapmasını ölçen teknik analiz aracıdır. Orta çizgi genellikle hareketli ortalamayı temsil eder ve uzun vadeli grafiklerde destek veya direnç olarak izlenir.

30 Eylül’de çeyreklik mum gövdesi 57.431 doların üzerinde kapanırsa, sonbaharda daha güçlü bir yükseliş döngüsünün teknik zemini büyük ölçüde doğrulanmış olacak.

Toparlanma görüldü, ancak oynaklık riski sürüyor

11 Ağustos itibarıyla Bitcoin 64.174 dolara geri döndü. Bu seviye, 1 Temmuz’daki dip noktasına kıyasla yaklaşık yüzde 10’luk bir toparlanmaya karşılık geliyor. Analizde bu hareket, söz konusu fiyat bölgesinde büyük sermayenin varlığına dair işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Tarihsel karşılaştırmalar da bu bölgenin önemine dikkat çekiyor. Benzer çeyreklik hareketli ortalama testleri, 2015, 2019 ve 2022 döngülerinin son tasfiye aşamalarında da görülmüştü. Bu nedenle mevcut temasın yalnızca kısa vadeli bir sıçrama değil, daha geniş döngü içinde anlam taşıyabileceği düşünülüyor.

GöstergeSeviye
1 Temmuz yerel dip57.735 dolar
3 aylık Bollinger orta çizgisi57.431 dolar
11 Ağustos fiyatı64.174 dolar
Çeyreklik kapanış tarihi30 Eylül

Açık mum yapısı belirsizliği artırıyor

Buna karşın çeyreğin ilk gününde kaydedilen dönüş noktası, açık mum yapısı nedeniyle kısa vadeli yatırımcılar açısından yanıltıcı olabilir. Mevcut üç aylık mum 30 Eylül’e kadar kapanmayacak. Bu da söz konusu dönem boyunca fiyatın yukarı ve aşağı yönlü sert hareketlere açık kalabileceği anlamına geliyor.

Mevsimsel likiditenin zayıfladığı bu dönemde büyük oyuncuların fiyatı eylül sonuna kadar yeniden aşağı çekmesi de olasılıklar arasında yer alıyor. Böyle bir senaryoda Bitcoin, temmuz dip seviyesi olan 57.735 doların altına sarkarak panik satışlarını ve zarar kes emirlerini tetikleyebilir.

Uzun vadeli görünüm açısından belirleyici unsur, ara dalgalanmalar değil, 30 Eylül’deki çeyreklik kapanış seviyesinin 57.431 doların üzerinde kalıp kalmayacağı olacak.

Bu nedenle kısa vadede görülebilecek sert geri çekilmeler, uzun vadeli yükseliş yapısını tek başına bozmuş sayılmıyor. Teknik açıdan asıl kritik eşik, çeyreklik mum gövdesinin 57.431 dolar üzerinde kapanması olarak öne çıkıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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