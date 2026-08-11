Cardano balinalarının satışı, ADA’da 0.170 dolar eşiğini öne çıkardı

Cardano piyasasında büyük yatırımcıların son günlerde pozisyon küçültmesi, ADA fiyatı üzerinde yeni bir baskı oluşturdu. Zincir üstü veriler, özellikle 1 milyon ile 10 milyon ADA tutan cüzdanların sayısında düşüş yaşandığını gösterirken, bu hareketin kısa vadeli yükselişin ardından kar satışlarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Büyük cüzdanlarda geri çekilme

Zincir üstü analizleriyle tanınan Ali Martinez, son dokuz günde 1 milyon ile 10 milyon ADA arasında varlık tutan cüzdan sayısının 2.370’ten 2.340’a gerilediğini aktardı. Kripto piyasasında “balina” olarak anılan bu büyük yatırımcılar, yüksek hacimli işlemleri nedeniyle fiyat yönü üzerinde etkili olabiliyor.

Ali Martinez, büyük ADA cüzdanlarındaki gerilemenin, yerel zirveye yakın seviyelerde kar alımının hızlandığına işaret ettiğini aktarıyor.

Bu tablo, piyasada büyük sermaye desteğinin zayıfladığına dair önemli bir sinyal verdi. ADA da bu baskıya hızlı karşılık verdi ve 0.202 dolardaki yerel tepenin üzerinde kalamayarak 0.188 dolara çekildi.

Fiyat için öne çıkan seviyeler

Kısa vadede piyasanın odak noktası, alıcıların mevcut baskıya ne ölçüde karşılık vereceği olacak. Satış eğiliminin sürmesi halinde ADA’nın işlem bandı içinde daha aşağı bölgelere sarkabileceği, ilk güçlü destek alanının ise 0.170 dolar seviyesinde oluştuğu görülüyor.

Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda daha derin bir düzeltme riski öne çıkıyor. Böyle bir senaryoda, küçük yatırımcıların da satışlara katılması halinde fiyatın 0.144 dolar çevresindeki yatay bandın alt sınırına yönelmesi mümkün olabilir. Bu bölge, teknik görünüm açısından daha belirgin bir trend değişimine işaret edebilecek eşik olarak izleniyor.

Gösterge Önce Sonra 1 milyon ile 10 milyon ADA tutan cüzdanlar 2.370 2.340 ADA fiyatı 0.202 dolar 0.188 dolar İlk destek 0.170 dolar İzleniyor Alt destek 0.144 dolar Risk seviyesi

Zincir üstü ve teknik sinyaller zayıfladı

Fiyattaki geri çekilmeyle birlikte temel zincir üstü göstergelerde de bozulma görüldü. Borsalardaki arzın artması, satış baskısının güçlendiğine işaret ederken, MVRV oranının yedi günlük basit hareketli ortalamasının altına inmesi grafiklerde olumsuz bir kesişim oluşturdu.

Teknik tarafta günlük zaman diliminde izlenen Tom DeMark Sequential sistemi de satış yönlü bir sinyal üretti. Bu gösterge, mevcut yükseliş ivmesinin zayıfladığını ve büyük yatırımcıların piyasadaki dönüşü daha erken fiyatlamış olabileceğini düşündürüyor.

Teknik ve zincir üstü veriler birlikte değerlendirildiğinde, ADA’da kısa vadeli yönün 0.170 dolar çevresindeki alıcı tepkisine bağlı kalacağı görülüyor.

Bu nedenle piyasada asıl sınavın, ADA’nın 0.170 dolar bölgesine yaklaşması halinde verileceği anlaşılıyor. Alıcılar bu alanı koruyamazsa satış baskısının daha geniş bir düzeltmeye dönüşme ihtimali artabilir.