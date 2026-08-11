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Cardano (ADA)

Cardano balinalarının satışı, ADA’da 0.170 dolar eşiğini öne çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano balinaları satışa geçti ve ADA'da 0.170 dolar seviyesi öne çıktı.
  • 📉 1 milyon ile 10 milyon ADA tutan cüzdan sayısı dokuz günde 2.370'ten 2.340'a düştü.
  • 📊 $ADA 0.202 dolardaki yerel zirvenin üstünde kalamadı ve 0.188 dolara geriledi.
  • 🧭 0.170 dolar kırılırsa fiyatın 0.144 dolar bölgesine yönelme riski izleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

Cardano piyasasında büyük yatırımcıların son günlerde pozisyon küçültmesi, ADA fiyatı üzerinde yeni bir baskı oluşturdu. Zincir üstü veriler, özellikle 1 milyon ile 10 milyon ADA tutan cüzdanların sayısında düşüş yaşandığını gösterirken, bu hareketin kısa vadeli yükselişin ardından kar satışlarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Büyük cüzdanlarda geri çekilme
2 Fiyat için öne çıkan seviyeler
3 Zincir üstü ve teknik sinyaller zayıfladı

Büyük cüzdanlarda geri çekilme

Zincir üstü analizleriyle tanınan Ali Martinez, son dokuz günde 1 milyon ile 10 milyon ADA arasında varlık tutan cüzdan sayısının 2.370’ten 2.340’a gerilediğini aktardı. Kripto piyasasında “balina” olarak anılan bu büyük yatırımcılar, yüksek hacimli işlemleri nedeniyle fiyat yönü üzerinde etkili olabiliyor.

Ali Martinez, büyük ADA cüzdanlarındaki gerilemenin, yerel zirveye yakın seviyelerde kar alımının hızlandığına işaret ettiğini aktarıyor.

Bu tablo, piyasada büyük sermaye desteğinin zayıfladığına dair önemli bir sinyal verdi. ADA da bu baskıya hızlı karşılık verdi ve 0.202 dolardaki yerel tepenin üzerinde kalamayarak 0.188 dolara çekildi.

Fiyat için öne çıkan seviyeler

Kısa vadede piyasanın odak noktası, alıcıların mevcut baskıya ne ölçüde karşılık vereceği olacak. Satış eğiliminin sürmesi halinde ADA’nın işlem bandı içinde daha aşağı bölgelere sarkabileceği, ilk güçlü destek alanının ise 0.170 dolar seviyesinde oluştuğu görülüyor.

Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda daha derin bir düzeltme riski öne çıkıyor. Böyle bir senaryoda, küçük yatırımcıların da satışlara katılması halinde fiyatın 0.144 dolar çevresindeki yatay bandın alt sınırına yönelmesi mümkün olabilir. Bu bölge, teknik görünüm açısından daha belirgin bir trend değişimine işaret edebilecek eşik olarak izleniyor.

GöstergeÖnceSonra
1 milyon ile 10 milyon ADA tutan cüzdanlar2.3702.340
ADA fiyatı0.202 dolar0.188 dolar
İlk destek0.170 dolarİzleniyor
Alt destek0.144 dolarRisk seviyesi

Zincir üstü ve teknik sinyaller zayıfladı

Fiyattaki geri çekilmeyle birlikte temel zincir üstü göstergelerde de bozulma görüldü. Borsalardaki arzın artması, satış baskısının güçlendiğine işaret ederken, MVRV oranının yedi günlük basit hareketli ortalamasının altına inmesi grafiklerde olumsuz bir kesişim oluşturdu.

Teknik tarafta günlük zaman diliminde izlenen Tom DeMark Sequential sistemi de satış yönlü bir sinyal üretti. Bu gösterge, mevcut yükseliş ivmesinin zayıfladığını ve büyük yatırımcıların piyasadaki dönüşü daha erken fiyatlamış olabileceğini düşündürüyor.

Teknik ve zincir üstü veriler birlikte değerlendirildiğinde, ADA’da kısa vadeli yönün 0.170 dolar çevresindeki alıcı tepkisine bağlı kalacağı görülüyor.

Bu nedenle piyasada asıl sınavın, ADA’nın 0.170 dolar bölgesine yaklaşması halinde verileceği anlaşılıyor. Alıcılar bu alanı koruyamazsa satış baskısının daha geniş bir düzeltmeye dönüşme ihtimali artabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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