Grayscale, Cardano ETF başvurusunu geri çekti

Cardano fiyatı, Grayscale’in Cardano ETF kaydını geri çekmesinin ardından hafta sonu baskı gördü. ADA, son işlemlerde 0,195 dolar civarında seyrederken gün içinde 0,199 doları test etti. Hafta sonundaki düşüşün ardından pazartesi sabahı 0,194 dolardan sınırlı bir toparlanma görüldü.

SEC dosyasında geri çekme kararı yer aldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan bildirimlere göre Grayscale, 7 Ağustos’ta Form RW sundu ve Grayscale Cardano Trust ETF için hazırlanan S 1 kayıt beyanını geri çekti. Grayscale, başvurusunda söz konusu kayıt beyanının henüz yürürlüğe girmediğini kaydetti. Şirket ayrıca bu başvuru veya ilgili izahname kapsamında herhangi bir menkul kıymet ihraç etmediğini ve satış gerçekleştirmediğini bildirdi.

Grayscale, dijital varlıklara odaklanan büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Şirket, kripto paralara dayalı yatırım ürünleriyle kurumsal ve bireysel yatırımcılara düzenlenmiş piyasa erişimi sunuyor.

Grayscale, Cardano ETF kayıt beyanının yürürlüğe girmediğini, bu kapsamda herhangi bir menkul kıymet ihraç edilmediğini ve satış yapılmadığını bildirdi.

ETF uygunluk eşiği aşıldı, süreç kesintiye uğradı

Geri çekme kararı, Cardano’nun ETF uygunluğu açısından kritik bir eşiği aşmasının hemen öncesinde geldi. Cardano, 9 Ağustos’ta CME’de düzenlenmiş vadeli işlem geçmişinde altı ayı tamamladı. Bu süre, SEC’in genel listeleme standartları açısından spot ADA ETF ürünleri için önemli bir teknik gereklilik olarak görülüyor.

Topluluk tarafında bu gelişme önce olumlu karşılandı. Ancak Grayscale’in geri çekme kararı sonrasında, GADA koduyla işlem görmesi beklenen ürün için geçerlilik kazanması halinde gündeme gelebilecek takvim de ortadan kalktı. Piyasa çevreleri daha önce, uygunluk tarihinin ardından sürecin ilerlemesi durumunda kararın 2026 Ekim sonlarına uzanabileceğini değerlendiriyordu.

Fiyat görünümü ve teknik seviyeler

ADA son 24 saatte %0,5 geriledi. Kısa vadede toparlanmanın sürmesi halinde 0,211 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda günlük 200 basit hareketli ortalamaya denk gelen 0,232 dolar bölgesi izlenebilir. Aşağı yönlü baskının artması halinde 0,17 dolar seviyesi destek olarak öne çıkıyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0,195 dolar Gün içi zirve 0,199 dolar Pazartesi dip seviyesi 0,194 dolar Yukarı yönlü ilk eşik 0,211 dolar İkinci hedef 0,232 dolar Destek 0,17 dolar

Cardano ağında geliştirme takvimi sürüyor

ETF cephesindeki geri adıma karşın Cardano ağında teknik geliştirmeler devam ediyor. Dijkstra hard fork kapsamının ilk aşaması donduruldu. Mevcut hedef, 1. aşamayı oluşturan Nested Transactions ve Linear Leios özelliklerini 2026 sonuna kadar ana ağa taşımak. 2. aşama olan Peras için etkinleştirmenin 2027’nin ikinci çeyreğinde dönem içi bir hard fork ile yapılması planlanıyor.

Ağlar arası birlikte çalışabilirlik tarafında da yeni bir adım atıldı. Cardano, Injective ile bağlantı kurdu. Bu entegrasyonla ADA ve INJ varlıklarının iki ekosistem arasında taşınabilmesinin önü açıldı.

Cardano, CME vadeli işlemlerinde altı aylık düzenlenmiş işlem geçmişini tamamlayarak spot ADA ETF ürünleri için önemli görülen teknik eşiği geçti.