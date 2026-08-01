Kayıt Banner
Cardano (ADA)

Cardano, Dijkstra dönemi için oylama ve teknik hazırlıkları başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano, Dijkstra dönemi için oylama ve teknik hazırlıkları başlattı.
  • ⚙️ 18 Temmuz'da devreye alınan van Rossem güncellemesi, $ADA ekosisteminde Protokol Sürümü 11'e geçişi sağladı.
  • 🧩 Dijkstra'nın ilk aşamalarında Nested Transactions, Linear Leios ve Peras yer alıyor.
  • 🗓️ Haskell düğüm ekibi, ilk iki aşamayı 2026 sonuna kadar ana ağa taşımayı hedefliyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Cardano ekosisteminde üyelik temelli bir kuruluş olan Intersect, son bir haftada protokol geliştirme, yönetişim, topluluk araçları ve teknik teslimat alanlarında ilerleme sağlandığını açıkladı. Kuruluş, van Rossem döneminden Dijkstra dönemine geçiş sürecinde yeni bir parametre güncelleme teklifinin oylamaya açıldığını, Anayasa Komitesi seçiminin zincir üstünde sürdüğünü ve Anayasa Değişikliği Portalı’nın topluluk için alfa testine açıldığını bildirdi.

İçindekiler
1 van Rossem güncellemesi tamamlandı
2 Dijkstra dönemi için planlama başladı
3 Ana ağ hedefi 2026 sonu olarak belirlendi
4 Bir sonraki hard fork için isim tartışması sürüyor

van Rossem güncellemesi tamamlandı

18 Temmuz’da devreye alınan van Rossem dönem içi hard fork’u, Protokol Sürümü 11’e geçişi sağladı. Bu güncelleme Plutus performansında iyileştirmeler, defter tutarlılığında güçlenme ve düğüm güvenliğinde artış getirdi. Söz konusu teknik değişiklik, Cardano’nun bir sonraki büyük yükseltmesi olan Dijkstra dönemi için temel hazırlığı da oluşturdu.

Intersect, van Rossem yükseltmesinin tamamlanmasının ardından odağın artık Dijkstra dönemine ve Cardano’nun teknik gelişimindeki bir sonraki aşamaya kaydığını vurguluyor.

Intersect, Cardano ekosisteminde yönetişim ve geliştirme süreçlerini koordine eden, üyelerden oluşan bir yapı olarak öne çıkıyor. Kuruluşun son değerlendirmesi, teknik yükseltmelerle birlikte topluluk katılımını artırmayı hedefleyen yönetişim adımlarının da eş zamanlı ilerlediğine işaret etti.

Dijkstra dönemi için planlama başladı

Intersect, Dijkstra dönemi için planlama sürecinin başladığını belirtti. Bu kapsamda, ilk Dijkstra sürümünün ötesindeki gelecekteki hard fork’ların çerçevesini topluluğun şekillendirebilmesi için anlamlı bir süreç tanımlanması hedefleniyor. Ürün Komitesi temsilcileri ile ekosistemin farklı bölümlerinden katkı sunan isimlerin bu süreçte birlikte çalışacağı kaydedildi.

İlk Dijkstra dağıtımının birkaç aşamada yapılması bekleniyor. Bu aşamalar arasında Nested Transactions, Linear Leios ve Peras yer alıyor. İlk hard fork’un kapsamının da bu çerçevede netleştirilmesi öngörülüyor.

Mini sözlük: Ouroboros Leios, Cardano’nun işlem kapasitesini artırmayı amaçlayan bir ölçekleme yaklaşımıdır. Ağda veri iletimi ve işlem işleme yükünü daha verimli dağıtarak daha yüksek verim hedefler.

BaşlıkDurum
van Rossem hard fork’u18 Temmuz’da devreye alındı
Protokol Sürümü 11Etkin durumda
Dijkstra ilk aşamalarıNested Transactions, Linear Leios, Peras
Ana ağ hedefi2026 sonuna kadar ilk iki aşama

Ana ağ hedefi 2026 sonu olarak belirlendi

Haskell düğüm ekibinin mevcut hedefi, ilk iki aşama olan Nested Transactions ve Linear Leios’u 2026 sonuna kadar ana ağa taşımak. Böylece Dijkstra kapsamındaki temel yeteneklerin kademeli biçimde devreye alınması planlanıyor. Dijkstra dönemi için gerekebilecek anayasal güncellemelerin ise hard fork sonrasında gelmesi bekleniyor. Buna karşın topluluk tartışmalarının, geri bildirim için yeterli zaman bırakmak amacıyla mümkün olan en erken aşamada başlatılması öngörülüyor.

Intersect, anayasal değişiklik gereksinimlerinin hard fork sonrasında gündeme gelmesinin beklendiğini, ancak topluluk görüşmelerinin daha erken başlatılmasının planlandığını aktarıyor.

Bir sonraki hard fork için isim tartışması sürüyor

Daha önceki bir çalışma grubu kararının ardından, bir sonraki hard fork’a Alexander Esgen adının verilmesi yönünde mevcut bir eğilim bulunuyor. Öte yandan grup, zincir üstünde yer alan ve hard fork’un Fabian von Bergen adıyla anılmasını öneren bilgi amaçlı girişimi de kabul etti. Bu başlıkta topluluk geri bildirimlerinin toplanması bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SecondFi, haziran saldırısının ardından üç aşamalı tazmin planı açıkladı

Cardano’da kurumsal alımlar artarken 0,23 dolar hedefi öne çıkıyor

Cardano, Shelley yükseltmesinin 6 yılını geride bıraktı

SecondFi, 16,1 milyon ADA saldırısı sonrası iade takvimini açıkladı

Cardano, 0,20 dolar direnci aşılırsa yükseliş senaryosunu güçlendirecek

Hoskinson, Ark Invest yöneticisinin Cardano eleştirisine yanıt verdi

Cardano, dokuzuncu yılına yaklaşırken kritik desteğini korudu

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Binance kurucusu CZ, 594 BTC kaybı sonrası güvenlik uyarısı yaptı
Bir Sonraki Yazı Dogecoin’de spot girişler artarken ağustosta baskı sürebilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dogecoin’de spot girişler artarken ağustosta baskı sürebilir
Holo (HOT)
Binance kurucusu CZ, 594 BTC kaybı sonrası güvenlik uyarısı yaptı
BINANCE
Coldcard saldırısı sonrası Bitcoin güveni sert biçimde zayıfladı
BITCOIN (BTC)
David Schwartz, XRP Ledger çalışmalarına desteğini sürdürdüğünü açıkladı
RIPPLE (XRP)
XRP Ledger, düğümleri korumak için yeni güvenlik güncellemesi yayımladı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?