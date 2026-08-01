🚨 Cardano, Dijkstra dönemi için oylama ve teknik hazırlıkları başlattı.

Cardano ekosisteminde üyelik temelli bir kuruluş olan Intersect, son bir haftada protokol geliştirme, yönetişim, topluluk araçları ve teknik teslimat alanlarında ilerleme sağlandığını açıkladı. Kuruluş, van Rossem döneminden Dijkstra dönemine geçiş sürecinde yeni bir parametre güncelleme teklifinin oylamaya açıldığını, Anayasa Komitesi seçiminin zincir üstünde sürdüğünü ve Anayasa Değişikliği Portalı’nın topluluk için alfa testine açıldığını bildirdi.

van Rossem güncellemesi tamamlandı

18 Temmuz’da devreye alınan van Rossem dönem içi hard fork’u, Protokol Sürümü 11’e geçişi sağladı. Bu güncelleme Plutus performansında iyileştirmeler, defter tutarlılığında güçlenme ve düğüm güvenliğinde artış getirdi. Söz konusu teknik değişiklik, Cardano’nun bir sonraki büyük yükseltmesi olan Dijkstra dönemi için temel hazırlığı da oluşturdu.

Intersect, van Rossem yükseltmesinin tamamlanmasının ardından odağın artık Dijkstra dönemine ve Cardano’nun teknik gelişimindeki bir sonraki aşamaya kaydığını vurguluyor.

Intersect, Cardano ekosisteminde yönetişim ve geliştirme süreçlerini koordine eden, üyelerden oluşan bir yapı olarak öne çıkıyor. Kuruluşun son değerlendirmesi, teknik yükseltmelerle birlikte topluluk katılımını artırmayı hedefleyen yönetişim adımlarının da eş zamanlı ilerlediğine işaret etti.

Dijkstra dönemi için planlama başladı

Intersect, Dijkstra dönemi için planlama sürecinin başladığını belirtti. Bu kapsamda, ilk Dijkstra sürümünün ötesindeki gelecekteki hard fork’ların çerçevesini topluluğun şekillendirebilmesi için anlamlı bir süreç tanımlanması hedefleniyor. Ürün Komitesi temsilcileri ile ekosistemin farklı bölümlerinden katkı sunan isimlerin bu süreçte birlikte çalışacağı kaydedildi.

İlk Dijkstra dağıtımının birkaç aşamada yapılması bekleniyor. Bu aşamalar arasında Nested Transactions, Linear Leios ve Peras yer alıyor. İlk hard fork’un kapsamının da bu çerçevede netleştirilmesi öngörülüyor.

Mini sözlük: Ouroboros Leios, Cardano’nun işlem kapasitesini artırmayı amaçlayan bir ölçekleme yaklaşımıdır. Ağda veri iletimi ve işlem işleme yükünü daha verimli dağıtarak daha yüksek verim hedefler.

Başlık Durum van Rossem hard fork’u 18 Temmuz’da devreye alındı Protokol Sürümü 11 Etkin durumda Dijkstra ilk aşamaları Nested Transactions, Linear Leios, Peras Ana ağ hedefi 2026 sonuna kadar ilk iki aşama

Ana ağ hedefi 2026 sonu olarak belirlendi

Haskell düğüm ekibinin mevcut hedefi, ilk iki aşama olan Nested Transactions ve Linear Leios’u 2026 sonuna kadar ana ağa taşımak. Böylece Dijkstra kapsamındaki temel yeteneklerin kademeli biçimde devreye alınması planlanıyor. Dijkstra dönemi için gerekebilecek anayasal güncellemelerin ise hard fork sonrasında gelmesi bekleniyor. Buna karşın topluluk tartışmalarının, geri bildirim için yeterli zaman bırakmak amacıyla mümkün olan en erken aşamada başlatılması öngörülüyor.

Intersect, anayasal değişiklik gereksinimlerinin hard fork sonrasında gündeme gelmesinin beklendiğini, ancak topluluk görüşmelerinin daha erken başlatılmasının planlandığını aktarıyor.

Bir sonraki hard fork için isim tartışması sürüyor

Daha önceki bir çalışma grubu kararının ardından, bir sonraki hard fork’a Alexander Esgen adının verilmesi yönünde mevcut bir eğilim bulunuyor. Öte yandan grup, zincir üstünde yer alan ve hard fork’un Fabian von Bergen adıyla anılmasını öneren bilgi amaçlı girişimi de kabul etti. Bu başlıkta topluluk geri bildirimlerinin toplanması bekleniyor.