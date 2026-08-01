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Dogecoin’de spot girişler artarken ağustosta baskı sürebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin’de spot net akış son 24 saatte yüzde 116,32 artarak 558.210 dolara çıktı.
  • 📉 Temmuz kapanışında $DOGE aylık yüzde 28,25 düştü ve 31 Temmuz'da 0,068 doları gördü.
  • 🏦 Fed sonrası belirsizlik ve gelecek haftaki ABD istihdam verisi piyasada temkinli duruşu güçlendirdi.
  • 📊 Tarihsel veriler, Dogecoin için ağustos ayının çoğu yıl zayıf geçtiğini gösterdi.
Onur Atam
Onur Atam

Dogecoin’de spot piyasa akışları son 24 saatte belirgin biçimde yükseldi. Coinglass verilerine göre spot net akış 116,32 artışla 558.210 dolara çıktı. Aynı dönemde spot girişler 30,83 milyon dolar, spot çıkışlar ise 30,27 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu tablo, temmuz ayı kapanışında görülen satışların piyasa verilerine de yansıdığını ortaya koydu.

İçindekiler
1 Temmuz kapanışında satış baskısı öne çıktı
2 Fed sonrası görünüm temkinli kaldı
3 Ağustos ayı için dalgalı seyir beklentisi öne çıkıyor

Temmuz kapanışında satış baskısı öne çıktı

Dogecoin 31 Temmuz’da 0,068 dolara kadar geriledi ve ayı yüzde 1,42 günlük kayıpla tamamladı. Aylık bazda düşüş ise yüzde 28,25 oldu. Böylece meme coin, nisandan bu yana ikinci kırmızı ayını geride bıraktı. Spot taraftaki pozitif net akış da kar satışlarının etkili olduğuna işaret etti.

Coinglass verileri, Dogecoin’de son 24 saatte 30,83 milyon dolarlık spot girişe karşılık 30,27 milyon dolarlık çıkış görüldüğünü ve net akışın 558.210 dolara ulaştığını gösteriyor.

Spot girişlerde artış, varlıkların borsalara taşınarak satışa hazırlanabileceğini düşündürürken, çıkışlar ise çekim işlemleri üzerinden alım eğilimiyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle akış verileri tek başına yön tayin etmese de kısa vadeli yatırımcı davranışına dair önemli bir sinyal sunuyor.

GöstergeDeğer
Spot giriş30,83 milyon dolar
Spot çıkış30,27 milyon dolar
Spot net akış558.210 dolar
Net akış değişimiyüzde 116,32

Fed sonrası görünüm temkinli kaldı

Kripto para piyasasında temmuz sonuna doğru görülen zayıflık, ABD Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını destekleyen açıklamalarının ardından derinleşti. Faiz patikasına ilişkin beklentiler netleşmediği için riskli varlıklarda toparlanma umudu zayıfladı. Dogecoin de bu genel eğilimden ayrışamadı.

Vadeli işlemlerde taker uzun kısa hacim oranının düşüş yönlü görünümünü koruması da piyasadaki temkinli havayı destekledi. Analistler, yatırımcıların faiz kararlarına ilişkin beklentileri yeniden fiyatladığını ve bunun daha oynak bir döneme işaret edebileceğini belirtiyor.

Bitfinex analistleri, Fed toplantısının ardından sıradaki büyük makro başlık olan gelecek haftaki ABD istihdam raporu öncesinde yatırımcıların temkinli kalacağını öngörüyor.

Ağustos ayı için dalgalı seyir beklentisi öne çıkıyor

Dogecoin ağustosun ilk gününde sınırlı bir toparlanma işareti verdi. CoinMarketCap verilerine göre fiyat son 24 saatte yüzde 0,47 artışla 0,069 dolara yükseldi. Haftalık artış ise yüzde 0,63 seviyesinde kaldı. Buna karşın daha geniş tablo, fiyatların bant içinde sıkışabileceğine işaret ediyor.

ABD’de piyasa yapısına ilişkin düzenlemelerde yaşanan gecikmeler, özellikle Clarity Act etrafındaki belirsizlik, dijital varlıklara yönelik iştahı baskılayan unsurlar arasında yer aldı. Düzenleyici çerçevenin netleşmesi, geleneksel finansın günün her saati işlem ve takas düzenine geçişini kolaylaştırabileceği için sektör tarafından yakından izleniyor.

Tarihsel veriler de ağustos ayının Dogecoin açısından çoğu zaman zayıf geçtiğini gösteriyor. Meme coin, Ağustos 2021’de yüzde 34,29 yükselmiş, Ağustos 2025’te ise yüzde 1,77 artıda kapanmıştı. Bunun dışındaki ağustos aylarında fiyat genellikle ay sonunu ekside tamamladı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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