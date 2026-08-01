Binance kurucusu CZ, 594 BTC kaybı sonrası güvenlik uyarısı yaptı

Kripto para piyasasında donanım cüzdanı Coldcard ile ilişkilendirilen büyük çaplı bir saldırı, güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Saldırıda Bitcoin sahiplerinin cüzdanlarından 30 dakikadan kısa sürede 594 BTC çekildi. Metindeki dolar karşılığı bölümünde farklı rakamlar yer alsa da, doğrulanabilen temel veri kaybın 594 BTC olduğuna işaret etti.

CZ’den dikkat çağrısı

Binance kurucu ortağı Changpeng Zhao, saldırının ardından kullanıcıları daha dikkatli olmaya çağırdı. Zhao, kripto para ekosisteminde hiçbir platformun, geçmişi ne kadar güçlü olursa olsun, güvenlik açıklarına karşı tamamen korunaklı sayılamayacağını vurguladı. Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor.

Changpeng Zhao, donanım cüzdanları dahil olmak üzere eski ve uzun geçmişe sahip kripto cüzdanlarında da yazılım hataları görülebileceğini, bu nedenle tek bir çözümün mutlak güvenlik sağlamadığını vurguladı.

Zhao’nun değerlendirmesinde özellikle öz saklama çözümlerine dikkat çekildi. Kripto paralarda öz saklama, kullanıcıların varlıklarını bir borsa yerine kendi kontrol ettikleri cüzdanlarda tutması anlamına geliyor. Bu yöntem uzun süredir daha güvenli bir seçenek olarak görülse de, son olay donanım cüzdanlarının da riskten tamamen uzak olmadığını gösterdi.

Riski dağıtma önerisi

Zhao, tüm varlıkların tek bir cüzdanda tutulmasının daha büyük kayıplara yol açabileceğini belirtti. Buna karşılık, kripto para bakiyelerini birden fazla cüzdana dağıtmanın, tek bir açık ya da saldırı durumunda zararı sınırlayabileceğini kaydetti. Ancak bu yaklaşımın da kendi içinde ek operasyonel riskler taşıdığına işaret etti.

Tek bir cüzdanda yoğunlaşan varlıkların daha yüksek risk taşıdığına dikkat çeken Zhao, kullanıcıların güvenlik stratejilerini çeşitlendirmesinin kayıpların etkisini azaltabileceğini aktardı.

Olay, kripto para topluluğunda donanım cüzdanlarına yönelik güven algısını da sarstı. Donanım cüzdanları, özel anahtarları çevrim dışı tutmaları nedeniyle yıllardır en güvenli saklama yöntemlerinden biri kabul ediliyordu. Buna rağmen son saldırı, güvenlikte mutlak koruma bulunmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Ekosistemde güvenlik tartışması büyüdü

Saldırının ardından kullanıcılar arasında cüzdan güvenliği, yazılım açıkları ve öz saklama modellerinin dayanıklılığı daha yoğun biçimde tartışılmaya başladı. Özellikle büyük bakiyeye sahip yatırımcıların tek bir depolama yöntemine bağlı kalmasının yaratabileceği riskler yeniden değerlendiriliyor.

Yaşanan kayıp, yalnızca maddi boyutuyla değil, yatırımcı güveni üzerindeki etkisiyle de dikkat çekti. Kripto para piyasasında güvenlik uygulamalarının, kullanılan aracın türünden bağımsız olarak, çok katmanlı şekilde ele alınması gerektiği yönündeki uyarılar son gelişmeyle birlikte daha görünür hale geldi.