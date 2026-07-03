Binance, Mesh için şirket değerini 2 milyar dolara çıkarabilecek yatırım turuna öncülük etmeye hazırlanıyor

Binance borsasının, kripto ödeme ve mutabakat altyapısı geliştiren Mesh’in yeni yatırım turuna öncülük etmeye hazırlandığı bildirildi. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre bu tur, şirketin değerini yaklaşık 2 milyar dolara taşıyabilir. Binance ile Mesh ise işlemle ilgili ayrıntıları henüz kamuoyuna doğrulamadı.

Şirket değerinde hızlı yükseliş beklentisi

Mesh, Ocak 2026’da tamamlanan 75 milyon dolarlık Seri C yatırım turunda 1 milyar dolar değerleme üzerinden fon toplamıştı. Söz konusu tura Dragonfly Capital liderlik ederken Paradigm, Coinbase Ventures, SBI Investment, Liberty City Ventures ve Moderne Ventures da yatırımcılar arasında yer almıştı.

Binance’in Mesh’in yeni yatırım turuna liderlik etmeyi değerlendirdiği ve şirket değerinin 2 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Yeni turun bu seviyede sonuçlanması halinde Mesh, yaklaşık altı ay içinde şirket değerini ikiye katlamış olacak. Bu artış, son dönemde özellikle ödeme altyapısı ve stabilcoin odaklı şirketlere yönelen sermaye akışının dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Mesh hangi alanda faaliyet gösteriyor

Daha önce Front Finance adıyla faaliyet gösteren Mesh, dijital cüzdanlar, kripto para borsaları, stabilcoinler ve geleneksel ödeme kanalları arasında bağlantı kuran altyapı çözümleri geliştiriyor. Şirketin odağında, farklı varlık türleri arasında ödeme, dönüşüm ve mutabakat süreçlerini kolaylaştırmak yer alıyor.

Mini sözlük: Mutabakat altyapısı, bir işlemin taraflar arasında hangi varlıkla ve hangi tutarda tamamlandığını kesinleştiren teknik ve operasyonel sistemi ifade eder. Tokenizasyon ise para, mevduat veya menkul kıymet gibi varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır.

Bu yapı, kullanıcıların ellerindeki dijital varlık ile satıcıların ya da hizmet sağlayıcıların kabul etmek istediği ödeme türü arasındaki farkı kapatmayı amaçlıyor. Böylece sistem, kripto varlıklarla geleneksel para altyapısı arasında bir geçiş katmanı sunuyor.

Mesh, cüzdanlar, borsalar, dijital varlıklar ve geleneksel ödeme sistemleri arasında değer transferini kolaylaştıran altyapıya odaklanıyor.

Stabilcoin ilgisi altyapı şirketlerini öne çıkarıyor

Piyasada stabilcoin kullanımına yönelik artan ilgi, ödeme ve mutabakat altyapısı sağlayan şirketlere yönelik yatırımları da hızlandırdı. Düzenleyici çerçevenin daha belirgin hale gelmesi ve finansal piyasalarda tokenizasyon girişimlerinin genişlemesi, bu eğilimin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Circle kısa süre önce Lüksemburg’da alınan düzenleyici onayın ardından regüle stabilcoin mutabakat hizmetlerini devreye aldı. Kurum, kurumsal düzeyde itibari para ile kripto varlık dönüşümleri için USDC, USDG ve EURI kullanımını sunmaya başladı.

ABD’de ise büyük finans kuruluşları, Clearing House girişimi kapsamında tokenleştirilmiş mevduat altyapısı üzerinde birlikte çalışıyor. Bu yapının 2027’nin başlarında kullanıma açılması bekleniyor. Söz konusu çerçeve, bankaların tokenleştirilmiş mevduat işlemlerini düzenleyici sınırlar içinde kesintisiz biçimde yürütmesine imkan tanıyacak.

Ortaklıklar ve yatırımın olası etkisi

Mesh, 2024 yılında İtalya merkezli kripto cüzdan sağlayıcısı Conio ile iş birliği kurarak kullanıcıların birden fazla borsaya erişimini ve çekim işlemlerini kendi bağlantı altyapısı üzerinden genişletmişti. Bu tür ortaklıklar, şirketin ödeme bağlantıları alanındaki konumunu güçlendiren adımlar arasında yer aldı.

Binance’in liderlik edeceği bir yatırım turunun gerçekleşmesi, büyük kripto para platformlarının ödeme ve mutabakat altyapısını yeni büyüme alanlarından biri olarak gördüğüne işaret edebilir. Son dönemde sermayenin, temel alım satım uygulamaları ve token projelerinden daha uyumlu ödeme, sınır ötesi transfer ve varlık mutabakatı çözümlerine kaydığı görülüyor.

Yatırım turunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin takvim ise açıklanmadı.