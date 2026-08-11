🚨 Binance, 5 kripto varlığı izleme etiketine aldı.

Binance, Moonbeam, ICON, Moonriver, SuperRare ve Sophon için izleme etiketi uygulamaya başladığını açıkladı. Bu adım, söz konusu varlıkların borsadaki durumunun daha yakından inceleneceği ve listeleme kriterlerini karşılayamayan projelerin ilerleyen dönemde platformdan çıkarılabileceği anlamına geliyor.

İzleme etiketi hangi varlıkları kapsıyor

Borsanın duyurusuna göre izleme etiketi eklenen kripto varlıklar Moonbeam (GLMR), ICON (ICX), Moonriver (MOVR), SuperRare (RARE) ve Sophon (SOPH) oldu. Binance, bu aşamada doğrudan bir delist kararı açıklamadı. Buna karşılık etiketin, daha yüksek oynaklık ve risk taşıdığı değerlendirilen tokenlar için kullanıldığı biliniyor.

Binance, bu varlıklar için kaldırma tarihi vermedi. Ancak şirket, listeleme standartlarını karşılayamayan projelerin daha sonra platformdan çıkarılabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle izleme etiketi, yatırımcılar açısından artan risk işareti olarak görülüyor.

Binance, Moonbeam, ICON, Moonriver, SuperRare ve Sophon’u izleme etiketine eklediğini açıkladı.

Değerlendirmede hangi ölçütler öne çıkıyor

Şirket, ilgili varlıkları incelerken ekiplerin projeye bağlılığını, geliştirme faaliyetlerini, işlem hacmi ile likiditeyi, ağ güvenliğini, akıllı sözleşme istikrarını ve kamuya açık iletişimin niteliğini değerlendireceğini bildirdi. Bu başlıklar, bir projenin borsada kalıp kalamayacağı konusunda temel ölçütler arasında yer alıyor.

Kripto piyasasında teknik göstergeler ve kritik eşiklerin yakından izlenmesi öne çıkarken, geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Kararın arka planında ne var

Binance’in bu adımı, şirketin son dönemde düzenleyici baskıların arttığı bir süreçte risk yönetimini sıkılaştırdığına işaret ediyor. Özellikle Avrupa tarafında yaşanan son düzenleyici sorunların ardından borsanın kullanıcı güvenliği ve listeleme standartlarına daha fazla ağırlık verdiği görülüyor.

İzleme etiketi, geçmişte bazı tokenlar için kalıcı delist kararlarının öncesinde de kullanılmıştı. Bu nedenle GLMR, ICX, MOVR, RARE ve SOPH için alınan karar, doğrudan kaldırma anlamına gelmese de bu varlıkların Binance üzerindeki geleceğine ilişkin belirsizliği artırdı.

Binance, ilgili projeleri ekip bağlılığı, geliştirme faaliyeti, likidite, ağ güvenliği ve akıllı sözleşme istikrarı gibi ölçütlerle yakından inceleyeceğini bildirdi.

Mevcut durumda beş kripto varlık Binance’te işlem görmeye devam ediyor. Ancak borsanın yürüteceği değerlendirme sürecinin ardından bu projelerin listeleme koşullarını karşılayıp karşılamadığı yeniden ele alınacak.