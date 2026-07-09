Binance, ABD’li soruşturmalarda varlık dondurma talepleri için ek hukuki süreçler isteyebileceği iddiasına itiraz etti

Binance’in, kripto para soruşturmalarında ABD’li makamlarla yürüttüğü iş birliğinin yakın dönemde zorlaşabileceği yönündeki değerlendirme, şirket ile ABD Adalet Bakanlığı arasındaki yorum farkını yeniden gündeme taşıdı. Mayıs ayında küresel spot kripto işlem hacminin yaklaşık %39’unu oluşturan borsa, çalınan ya da yaptırımlarla bağlantılı dijital varlıkların izlenmesi ve dondurulmasında uzun süredir kilit aktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Adalet Bakanlığı iç yazışmasındaki uyarı

The Information’ın gördüğünü belirttiği ABD Adalet Bakanlığı iç yazışmasında, kripto para dosyalarıyla ilgilenen savcılara Binance’ten alınan desteğin beklentilerin altında kalabileceği uyarısı yapıldı. Yazışmada, müşteri varlıklarının dondurulması ve el konulmasına ilişkin talepler yerine getirilmeden önce Binance’in bazı ek şartlar koymayı planladığı ileri sürüldü.

Söz konusu notun, Adalet Bakanlığı dijital para danışmanı Rachel Jones tarafından kaleme alındığı ve kripto para soruşturmalarını yürüten personelle paylaşıldığı aktarıldı. Yazışmanın bazı üst düzey yetkililere de iletildiği, bunlar arasında 2023’teki Binance soruşturmalarında görev alan Kevin Mosley’in de bulunduğu belirtildi.

Binance, ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliğinde herhangi bir değişiklik olmadığını ve olmayacağını savunuyor.

Abu Dabi lisansı tartışmanın merkezinde

Şirket yönetimi, görüş ayrılığının Abu Dabi Küresel Piyasası olan ADGM kapsamındaki lisans yapısından kaynaklandığını belirtiyor. ADGM, Abu Dabi’de faaliyet gösteren uluslararası finans merkezi ve serbest bölge yapısı olarak biliniyor. Binance’e göre ABD’li yetkililer, bu çerçevedeki veri gizliliği yükümlülüklerini yanlış yorumladı.

ADGM Veri Koruma Ofisi rehberinde, gerekli açıklamalara izin veren istisnanın BAE dışındaki kolluk kuvvetlerinden gelen talepleri kapsamadığı belirtiliyor. Bu hükmün dar yorumlanması halinde, uluslararası makamların acil gönüllü destek yerine karşılıklı adli yardımlaşma süreci üzerinden resmi başvuru yapması gerekebilir.

Mini sözlük: MLAT, ülkeler arasında ceza soruşturmalarında delil paylaşımı ve resmi adli yardım için kullanılan karşılıklı hukuki yardım mekanizmasıdır. ADGM ise Abu Dabi’de finans kuruluşlarını düzenleyen ayrı bir hukuk ve denetim çerçevesi uygular.

Öte yandan aynı rehber, hukuki taleplerin kurulması, kullanılması veya savunulması için gerekli veri aktarımına da imkan tanıyor. Rehberde bir ABD düzenleyicisinin talebine atıf yapan örnek bulunması, Binance’in Amerikan makamlarıyla çalışmayı sürdürebileceği yönündeki savını güçlendiriyor.

Şirketin kurumsal iletişim birimi, ABD’deki kolluk kuvvetleriyle temas biçiminde hiçbir değişiklik planlanmadığını ve Adalet Bakanlığı ile iş birliğinin azalmadığını, aksine genişlediğini vurguluyor.

2023 uzlaşması sonrası denetim ortamı değişti

Konu, Binance’in 2023’teki kapsamlı uzlaşmasının ardından kurulan gözetim düzeneklerinin önemli ölçüde gevşetilmesi nedeniyle daha da hassas hale geldi. Binance, Kasım 2023’te Banka Gizliliği Yasası ihlalleri, izinsiz para transferi faaliyeti yürütülmesi ve yaptırım ihlalleri dahil çeşitli federal suçlamaları kabul etmişti. Şirket 4,3 milyar dolardan fazla ceza ödemeyi ve üç yıl boyunca bağımsız uyum denetimine tabi olmayı da kabul etti.

Uzlaşma metni, Binance’in ABD’deki ve dünyadaki kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yapmasını da içeriyordu. Ancak Nisan 2025’te ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ın yayımladığı notla dijital varlıklarda dava yoluyla düzenleme yaklaşımına son verildi ve Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi kapatıldı. Bu değişiklik, kurumsal gözetimin kapsamını da daralttı.

Soruşturmalar için olası etkiler

İç yazışmada yer aldığı öne sürülen yaklaşım hayata geçerse, Binance’in bazı durumlarda nezaket gereği uygulanan hızlı dondurma işlemlerini durdurabileceği ve belirli talepler için MLAT benzeri ek hukuki süreçler isteyebileceği değerlendiriliyor. Bu da hareket ettirilmesi kolay dijital varlıkların geri alınmasında gecikme riskini artırabilir.

Aynı dönemde uyum uygulamalarına ilişkin soru işaretleri de sürüyor. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, Kamboçya bağlantılı Huione Group’un Kasım 2025’te Binance üzerinden en az 408 milyon dolar transfer ettiğini bildirdi. Nisan 2026’da Senatör Richard Blumenthal ise İran bağlantılı cüzdanlara Binance üzerinden 1 milyar dolardan fazla gönderildiğine ilişkin bildirimler hakkında Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’ndan bilgi talep etti.

Eski Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Birimi yetkilisi Scott Armstrong, iddia edilen değişikliğin kolluk kuvvetleri açısından gereksiz bir ek engel yaratabileceği uyarısında bulundu. Küresel merkezi spot kripto piyasasının yaklaşık beşte ikisini elinde tutan Binance’in daha resmi başvuru süreçleri istemesi halinde, sınır ötesi soruşturmaların daha yavaş ve karmaşık hale gelmesi bekleniyor.