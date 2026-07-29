Ethereum balinaları Binance’ten 40 bin ETH çekti

Ethereum, kritik 2.000 dolar eşiğinin altında işlem görmeye devam ederken büyük yatırımcıların zincir üstü hareketleri piyasada dikkat çekti. Son verilere göre 0x2d59 cüzdanı, Binance’ten iki ayrı işlemle toplam 40.000 ETH çekti. Yaklaşık 76,6 milyon dolar büyüklüğündeki çıkış, günün en büyük borsa transferleri arasında yer aldı.

Büyük çıkış dikkat çekti

Söz konusu transferlerin ilkinde 30.000 ETH, kısa süre sonra gerçekleşen ikinci işlemde ise 10.000 ETH borsadan çıkarıldı. Merkezi borsalardan yapılan büyük ölçekli varlık çekimleri, genellikle satış hazırlığından çok elde tutma eğilimine işaret eden bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların bu varlıkları özel cüzdanlara taşıması ya da merkeziyetsiz finans uygulamalarında kullanması, kısa vadeli satış baskısını sınırlayabiliyor.

0x2d59 cüzdanının Binance’ten iki işlemle 40.000 ETH çekmesi, günün en büyük borsa çıkışlarından biri olarak öne çıktı.

Zamanlama da ayrıca önem taşıyor. Ethereum fiyatı yaklaşık 1.930 dolar seviyesinde bulunurken varlık yeniden 100 günlük üstel hareketli ortalamaya dayandı. Son haftalarda bu direnç bölgesi birkaç kez test edildi ve hazirandaki sert düzeltmenin ardından fiyatın daha yüksek dipler oluşturduğu görüldü.

Teknik görünümde toparlanma öne çıktı

Alıcılar henüz net bir kırılma üretemese de piyasa, son toparlanmanın büyük bölümünü geri vermeden satış baskısını karşılamayı sürdürüyor. Teknik açıdan bakıldığında Ethereum’un yapısında belirgin bir iyileşme bulunuyor. Fiyatın 1.760 dolardaki 50 günlük üstel hareketli ortalamanın ve 1.850 dolardaki 20 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde kalması, kısa ve orta vadeli ivmenin korunabildiğini gösteriyor.

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Bir sonraki teknik engel 100 günlük üstel hareketli ortalama olmaya devam ediyor. Bu seviye, temmuz boyunca görülen birkaç toparlanma denemesini geri çevirdi. Ethereum’un 1.930 dolar üzerinde kapanış yapması halinde piyasanın odağı 2.000 dolar psikolojik eşiğine kayabilir. Bu seviyenin ardından 2.175 dolardaki 200 günlük üstel hareketli ortalama, daha geniş çaplı yükseliş eğilimi önündeki son büyük bariyer olarak öne çıkıyor.

RSI ve birikim sinyali izleniyor

Momentum göstergeleri de olumlu bir tablo çiziyor. Göreceli güç endeksi olan RSI, 58 civarında seyrediyor. Bu görünüm, aşırı alım bölgesine geçilmeden yükseliş ivmesinin sürdüğüne işaret ediyor. Alıcıların mevcut direnci desteğe çevirmesi durumunda yukarı yönlü hareket alanı genişleyebilir.

Büyük yatırımcıların yeni fonlanan cüzdanlara taşıdığı ETH, borsalarda anında satışa hazır arzı azaltabiliyor.

Balina birikimi de teknik görünüme ek destek sağlıyor. Kurumsal ölçekte değerlendirilebilecek bu tür çekimler, borsalardaki kullanılabilir arzı azaltabildiği için piyasada yakından takip ediliyor. Tek bir transferin doğrudan fiyat artışı anlamına gelmediği bilinse de, bu büyüklükte yinelenen çıkışlar çoğu zaman daha uzun vadeli birikim dönemleriyle birlikte görülüyor.

Ethereum şu anda piyasanın önemli direnç bölgelerinden birinin hemen altında bulunuyor. Binance’ten çekilen 40.000 ETH, süren daha yüksek dip yapısı ve güçlenen teknik görünüm, büyük yatırımcıların satıştan çok olası bir sonraki yükseliş dalgasına hazırlandığına işaret ediyor.