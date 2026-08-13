Ethereum’da 3 bin dolar hedefi için 2 bin 245 dolar eşiği izleniyor

Ethereum, temmuz başında gördüğü 1.580 dolar civarındaki seviyeden yaklaşık yüzde 20 toparlanarak 1.892 dolara yükseldi. Piyasadaki son değerlendirmeler, ağ üstü göstergelerin güçlenmesi halinde fiyatın 3.000 dolar bölgesine yönelebileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte analistler, bu senaryonun güç kazanması için önce 2.245 dolar civarındaki gerçekleşmiş fiyat seviyesinin aşılması gerektiğini vurguluyor.

MVRV sinyali yeniden gündemde

Analist Ali Martinez, Ethereum’un daha önce de güçlü yükselişlerin başlangıç noktası olan 1.580 dolar bölgesinden tekrar tepki verdiğini belirtiyor. Martinez’e göre benzer tarihsel kurulumlar, geçmişte yüzde 35,48 ile yüzde 202,66 arasında değişen yükselişlerle sonuçlandı. Bu hareketlerin en büyüğü 2025 yılında kaydedildi.

Ali Martinez, 1.580 dolar bölgesinin Ethereum için yeniden bir çıkış zemini oluşturduğunu ve 3.000 doların ana hedef olarak öne çıktığını değerlendiriyor.

Ethereum ayrıca 0,8 MVRV fiyatlama bandının üzerine çıktı. MVRV oranı, piyasa değerini gerçekleşmiş değere göre ölçen bir gösterge olarak kullanılıyor. Gerçekleşmiş değer ise piyasadaki coin’lerin son hareket ettikleri fiyata göre hesaplanan toplam maliyet tabanını yansıtıyor.

Mini sözlük: MVRV, bir kripto varlığın piyasa değerini gerçekleşmiş değerle karşılaştıran zincir üstü göstergedir. Gerçekleşmiş değer, coin’lerin en son taşındıkları fiyatlara göre hesaplandığı için yatırımcıların ortalama maliyetine dair fikir verir.

Martinez, önceki 0,8 bant kırılımlarının Ethereum’u çoğu zaman gerçekleşmiş değerinin üstüne ya da hemen yakınına taşıdığını aktarıyor. Bu seviyenin şu anda yaklaşık 2.245 dolar olduğu hesaplanıyor. Aynı dönemde oluşan MVRV momentum altın kesişimi de dikkat çekiyor. Önceki dört benzer sinyalin ardından sırasıyla yüzde 50, yüzde 166, yüzde 74 ve yüzde 113 oranında yükselişler görülmüştü.

3.000 dolar bölgesinde yoğun arz bulunuyor

Olumlu göstergelere karşın 3.000 dolar seviyesi kolay bir geçiş alanı olarak görülmüyor. Zincir üstü verilere göre bu bölgede 10 milyondan fazla ETH el değiştirdi. Bu da çok sayıda yatırımcının maliyetine yaklaşan fiyatlarda satışa yönelme ihtimalini artırıyor. Böyle bir durumda piyasaya ek arz gelebilir ve yükseliş hızı yavaşlayabilir.

Seviye Önemi 1.580 dolar Temmuz başındaki toparlanma zemini 1.892 dolar Güncel işlem seviyesi 2.245 dolar Gerçekleşmiş fiyat eşiği 3.000 dolar Güçlü direnç ve yoğun arz bölgesi

Michael van de Poppe, Ethereum’da pozisyonlanmak için kritik bir döneme girildiğini düşünüyor. Analiste göre tam teyit beklemek, hızlı bir fiyat hareketinin kaçırılmasına yol açabilir. Van de Poppe, birkaç gün ya da hafta içinde 3.000 dolara doğru bir sıçramanın şaşırtıcı olmayacağını ifade ediyor.

Michael van de Poppe, Ethereum’da tam teyit bekleyen yatırımcıların hızlı bir hareketi kaçırabileceğini, 3.000 dolara uzanan yükselişin kısa sürede gündeme gelebileceğini söylüyor.

Likidite ve daha yüksek hedefler birlikte izleniyor

Öte yandan piyasa likiditesi tarafında daha temkinli bir tablo var. CryptoQuant verileri, ağ üstü ve borsa verileri üzerine analizler yayımlayan bir piyasa istihbarat platformu olarak biliniyor. Kurumun paylaştığı verilere göre USDT piyasa değerindeki iki aylık fark, ağustos başında eksi 4 milyar dolara yaklaştı. Bu düşüşün 870 milyon dolarlık kısmı son 11 günde gerçekleşti.

Stabilcoin arzındaki daralma, kripto varlıklara yönelen satın alma gücünün zayıfladığına işaret edebilir. Ancak bu veri tek başına Ethereum’da yakın vadeli bir düşüşün kesin işareti olarak değerlendirilmiyor. Mevcut tablo daha çok piyasadaki likit stabilcoin miktarının azaldığını gösteriyor.

Analist Celal Kucuker ise daha uzun vadede daha yüksek seviyeleri izliyor. Kucuker, Ethereum için önce 5.100 doları, ardından 6.300 doları hedef olarak öne çıkarıyor. Analiste göre Ethereum’un son dönemde Bitcoin‘den ayrışması, beklenenden daha sert ve hızlı fiyat hareketlerinin önünü açabilir. Quinten Francois de fiyatın zayıf görünümüne rağmen Ethereum ağındaki işlem sayısının rekor kırdığına dikkat çekiyor.