Kurumsal fonlar ve şirketler Ethereum arzının yaklaşık %11’ini tuttu

Ethereum arzının giderek daha büyük bir bölümü kurumsal yatırım ürünleri ile şirket bilançolarında toplanıyor. 1 Temmuz 2026 tarihli ve SoSoValue, Blockworks ile Binance Research verilerine dayanan hesaplamalara göre, spot ETF’ler ile dijital varlık hazinesi tutan şirketler birlikte Ethereum toplam arzının yaklaşık %11’ini kontrol ediyor.

Şirketlerin Ethereum birikimi büyüyor

CoinGecko verileri, toplam 32 şirketin elinde 7.797.994 ETH bulunduğunu gösteriyor. Bu miktar, Ethereum toplam arzının yaklaşık %6,46’sına karşılık geliyor. Böylece şirket bilançolarında tutulan ETH, piyasa yapısında daha görünür bir unsur haline gelmiş durumda.

Bu yoğunlaşmada sınırlı sayıdaki büyük alım stratejileri öne çıkıyor. The Block verilerine göre BitMine Immersion Technologies yaklaşık 5,79 milyon ETH tutarken, SharpLink’in varlığı yaklaşık 869 bin ETH seviyesinde bulunuyor. Veriler, şirketlerin ETH birikimini kısa sürede belirgin biçimde artırdığını ortaya koyuyor.

BitMine, temmuz ayında elindeki varlığın yaklaşık 5,77 milyon ETH’ye ulaştığını ve bunun Ethereum toplam arzının yaklaşık %4,8’ine denk geldiğini açıkladı.

Şirketlerin uzun vadeli bilanço stratejileri kapsamında ETH alması, kısa vadeli alım satım yapan yatırımcılardan farklı bir talep profili oluşturuyor. Bu yapı, piyasada anında el değiştirebilecek arzın bir bölümünü sınırlayabilir. Öte yandan bu varlıkların tamamının kalıcı biçimde dolaşımdan çekildiğini söylemek mümkün görünmüyor.

Spot ETF’ler kurumsal erişimi genişletti

Spot Ethereum ETF’leri, geleneksel yatırımcıların ETH’yi doğrudan saklamadan bu varlığa erişmesini sağlayan ikinci ana kanal olarak öne çıkıyor. Binance Academy, ABD’de spot ETH ETF işlemlerinin Temmuz 2024’te başladığını, daha sonra devreye giren stake destekli ürünlerin ise ETF’lerde tutulan ETH’nin kullanım alanını genişlettiğini belirtiyor.

SoSoValue verilerine göre ABD’deki spot ETH ETF’lerine 1 Temmuz itibarıyla toplam 10,86 milyar dolar net giriş gerçekleşti. Temmuzun ilk günlerinde günlük girişlerin sürmesi, kurumsal erişimin artık yalnızca doğrudan alımlarla ya da kripto odaklı platformlarla sınırlı kalmadığını gösteriyor.

Mini sözlük: Dijital varlık hazinesi, şirketlerin nakit benzeri rezervlerinin bir bölümünü Bitcoin veya Ethereum gibi varlıklarda tutduğu bilanço yaklaşımını ifade eder. Spot ETF ise dayanak varlığı doğrudan elinde bulunduran ve yatırımcının bu varlığa borsa üzerinden erişmesini sağlayan fondur.

Kanal Veri Öne çıkan nokta Şirket hazineleri 7.797.994 ETH Toplam arzın yaklaşık %6,46’sı ABD spot ETH ETF’leri 10,86 milyar dolar net giriş Kurumsal erişimi genişleten ikinci kanal

Arz yoğunlaşması izleniyor

ETF’ler ile şirket cüzdanlarında tutulan ETH miktarının yükselmesi, arz yoğunlaşması tartışmasını da beraberinde getiriyor. Ancak yaklaşık %11’lik payın tamamı kalıcı olarak kilitlenmiş bir arz anlamına gelmiyor. ETF payları geri alınabiliyor, şirketler de stratejilerine bağlı olarak satış, transfer veya farklı kullanım yollarına yönelebiliyor.

Bu nedenle asıl belirleyici unsur, bu kurumların pozisyonlarını ne kadar süre koruyacağı ve ellerindeki ETH’yi stake gibi ek faaliyetlerde kullanıp kullanmayacağı olacak. Kurumsal mülkiyet ile arzın fiilen piyasadan çekilmesi arasında doğrudan eşitlik bulunmuyor.

ETF’ler yatırımcılara ETH maruziyeti sunarken, hazine stratejisi izleyen şirketler dayanak varlığı doğrudan alıyor ve ek getiri için stake etmeyi de tercih edebiliyor.

Teknik altyapı talep görünümünü etkiliyor

Ethereum’a yönelik bu birikim, yalnızca fiyat odaklı alımlardan ibaret görülmüyor. Ağın tokenize varlıklar ve kurumsal blokzincir uygulamaları için daha fazla kullanılması, talebin daha geniş bir ekonomik zemine bağlanabileceğine işaret ediyor. Binance, Mayıs 2026’daki Fusaka güncellemesinin PeerDAS aracılığıyla veri kapasitesini artırdığını kaydetti.

Bu tablo, Ethereum talebinin zamanla yalnızca kripto para işlemlerine değil, ağ üzerinde gelişen daha geniş kullanım alanlarına da dayanabileceğini gösteriyor. Özellikle tokenizasyon, merkeziyetsiz finans ve kurumsal blokzincir uygulamalarındaki büyüme, ETH’nin piyasa içindeki rolünü daha da belirgin hale getirebilir.