Ethereum (ETH)

Ethereum, 2.800 dolar direncini aşarsa 3.000 dolara yönelebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum’da $ETH için 2.800 dolar seviyesi kısa vadede ana direnç olarak öne çıktı.
  • 📈 ABD spot Ethereum ETF’leri, 29 Eylül’de biten beş işlem gününde 287,5 milyon dolar net giriş gördü.
  • 🎯 Fiyat 2.800 doların üzerinde kalırsa piyasanın odağı 3.000 ile 3.050 dolar aralığına kayabilir.
  • 📉 2.600 dolar bölgesinin kaybedilmesi halinde zayıflayan risk iştahı satış baskısını artırabilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum, üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 60 değer kazanarak son yılların en güçlü dönemlerinden birini geçirdi. PrimeXBT’nin paylaştığı piyasa verilerine göre bu performans, ETH açısından kayda değer çeyreklik yükselişler arasında yer aldı. Buna karşın fiyatın 2.800 doların üzerinde kalıcı biçimde tutunamaması, kısa vadeli görünümde en kritik başlık olmayı sürdürüyor.

İçindekiler
1 ETF girişleri desteği koruyor
2 2.800 dolar seviyesi öne çıkıyor
3 Dördüncü çeyrek için üç senaryo

ETF girişleri desteği koruyor

Kurumsal taraftaki ilgi de Ethereum fiyatını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. ABD’de işlem gören spot Ethereum ETF’leri, 29 Eylül’de sona eren beş işlem gününde toplam 287,5 milyon dolar net giriş kaydetti. Takip edilen fonların elindeki toplam varlık ise yaklaşık 5,91 milyon ETH’ye, parasal karşılığı da 24,17 milyar dolara ulaştı.

25 Eylül günü tek başına yaklaşık 87 milyon dolarlık net giriş görülmesi, ayın önceki bölümünde yaşanan sert çıkışların ardından yeniden güçlenen talebe işaret etti. Bu tablo, kurumsal yatırımcıların Ethereum’a ilgisinin tamamen kesilmediğini ve ETF kanalının fiyat açısından önemli bir destek alanı olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

ABD spot Ethereum ETF’leri, 29 Eylül’de sona eren beş işlem gününde 287,5 milyon dolar net giriş gördü ve fonların toplam varlığı 5,91 milyon ETH’ye ulaştı.

2.800 dolar seviyesi öne çıkıyor

Ethereum kısa süre önce 2.800 doların üzerine çıksa da bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve yeniden geri çekildi. Böylece 2.800 dolar seviyesi, kısa vadede piyasanın en yakından izlediği direnç noktası olarak öne çıktı. Alıcıların bu eşiği güçlü şekilde aşması halinde bir sonraki ana hedefin 3.000 ila 3.050 dolar aralığı olabileceği değerlendiriliyor.

Teknik seviyelerin bu kadar belirleyici hale geldiği dönemlerde yatırımcıların veri akışını ve fiyat hareketlerini aynı anda izlemesi daha da önem kazanıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Ethereum 2.800 doların üzerinde kalıcılık sağlarsa piyasanın odağı kısa sürede 3.000 ile 3.050 dolar aralığına kayabilir.

Dördüncü çeyrek için üç senaryo

Olumlu senaryoda Ethereum’un önce yaklaşık 2.650 doların üzerinde kalması, ardından 2.800 dolar direncini aşması bekleniyor. Bu yapının korunması durumunda fiyatın 3.000 dolar bölgesine doğru ivme kazanabileceği öngörülüyor.

Daha dengeli tabloda ise Ethereum’un 2.600 ile 2.800 dolar aralığında hareket etmesi mümkündür. Böyle bir seyir, güçlü geçen üçüncü çeyreğin ardından piyasaya soluklanma ve birikim alanı sağlayabilir.

Aşağı yönlü senaryoda 2.600 dolar bölgesinin kaybedilmesi kritik görülüyor. Daha geniş risk piyasalarında zayıflama yaşanması halinde bu kırılma, satış baskısını artırabilir ve kısa vadeli görünümü daha kırılgan hale getirebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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