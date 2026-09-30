SHIBA INU (SHIB)

SHIB eylüldeki toparlanmasına rağmen 0.000006 eşiğini aşamadı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu, eylül sonundaki toparlanmasına rağmen 0.000006 dolar eşiğini aşamadı.
  • 📈 $SHIB ay başındaki 0.000005 dolar altı seviyelerden yükseldi, ancak 0.0000061 doların altında kaldı.
  • 🔥 Yakım oranı yüzde 91’den fazla geriledi, buna rağmen fiyat görece yatay seyretti.
  • 📌 0.0000055 doların altı eylüldeki toparlanmayı zayıflatabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu, 30 Eylül itibarıyla 0.00000576 dolar civarında işlem görürken, bir gün önce 0.00000591 dolara kadar yükseldi. Ayın başında 0.000005 doların altını gören token, son haftalarda belirgin bir toparlanma sergilese de 0.000006 dolar bölgesinin üzerine yerleşemedi.

İçindekiler
1 Yükselişin önündeki kritik bölge
2 Yakım oranındaki sert düşüşe rağmen fiyat korundu
3 Öne çıkan senaryolar

Yükselişin önündeki kritik bölge

Kısa vadeli görünümde ana eşik 0.000006 ile 0.0000061 dolar aralığında bulunuyor. SHIB son bir haftada bu bölgeyi birkaç kez test etti, ancak kalıcı bir kırılma sağlayamadı. Bu nedenle alıcıların ivmeyi yeniden güçlendirmesi için söz konusu aralığın aşılması önemini koruyor.

Coinpaper tarafından değerlendirilen teknik görünüm, 0.0000061 doların yeniden kazanılması halinde fiyatın 0.0000067 dolara yönelebileceğine işaret ediyor. Daha güçlü bir piyasa havasında 0.0000072 dolar seviyesi de gündeme gelebilir. Bununla birlikte SHIB şu aşamada bu bandın hemen altında sıkışmış durumda.

0.000006 ile 0.0000061 dolar aralığı aşılamadığı sürece SHIB’de kısa vadeli yön arayışı devam ediyor.

Yakım oranındaki sert düşüşe rağmen fiyat korundu

SHIB’in yakım oranı yakın dönemde yüzde 91’in üzerinde geriledi. Buna karşın fiyatın görece dengeli kalması, arz azaltımına dayalı söylemin kısa vadede tek başına belirleyici olmadığını gösterdi. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilmiş ve geniş yatırımcı tabanıyla öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor.

Günlük yakım miktarındaki sert düşüş, fiyatın direnç bölgesinden geri çekildiği döneme denk geldi. Bu tablo, yakım verilerinin dikkat çekse de kısa vadeli hareketlerde likidite koşulları, meme coin talebi ve piyasa yapısının daha etkili olabildiğine işaret ediyor.

Yakım oranındaki zayıflama fiyat üzerinde belirgin bir çöküş yaratmadı; kısa vadeli hareketlerde likidite ve risk iştahı daha baskın kaldı.

Öne çıkan senaryolar

Olumlu senaryoda SHIB’in önce 0.0000055 ile 0.0000056 dolar bölgesinin üzerinde kalması, ardından 0.0000061 doları geri alması gerekiyor. Bu koşulun sağlanması halinde 0.0000067 dolar bir sonraki makul hedef olarak öne çıkıyor.

Daha dengeli tabloda fiyatın 0.0000055 ile 0.0000061 dolar aralığında dalgalanmayı sürdürmesi beklenebilir. Bu görünüm, piyasada net bir yön oluşmadığına işaret eder.

Aşağı yönlü senaryo ise 0.0000055 dolar seviyesinin kaybedilmesiyle başlıyor. Böyle bir durumda 0.0000051 ile 0.0000052 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir ve eylül ayındaki toparlanmanın önemli bölümü silinebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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