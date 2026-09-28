Shiba Inu, 200 günlük ortalamaya gerilerken satış baskısı arttı

Shiba Inu, eylül ayındaki toparlanmasının daha sağlam bir zemine oturduğuna dair işaretler verirken yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Borsa akış verileri, işlem platformlarına gönderilen token miktarında artışa işaret ederken fiyat da uzun vadede kritik görülen teknik bir bölgeye geri çekildi.

Borsa akışlarında çift yönlü artış izlendi

Zincir üstü verilere göre ortalama borsa girişi son 24 saatte %1,98 artarak yaklaşık 1,10 milyar SHIB seviyesine çıktı. En büyük 10 giriş işleminin toplamı 5,40 milyar SHIB oldu. Toplam girişlerdeki artış ise %0,98 olarak kaydedildi.

İşlem platformlarına aktarılan varlıkların kısa sürede satışa konu olabilmesi nedeniyle bu tür girişler yakından izleniyor. Bununla birlikte tablo tek yönlü görünmüyor. En büyük 10 çıkış işlemi %2,14 yükselirken ortalama çıkış da %2,24 arttı.

Borsa girişlerindeki artış dikkat çekse de toplam net akışın negatif kalması, çekimlerin halen yatırmalardan fazla olduğuna işaret ediyor.

Fiyat yeniden kritik teknik bölgeye döndü

Net akışın halen negatif olması, piyasadan tamamen olumsuz bir sinyal gelmediğini gösterse de fiyat tarafındaki zayıflık öne çıktı. Shiba Inu, 0.0000060 ile 0.0000062 dolar aralığından bir kez daha geri döndü ve 0.00000568 dolar civarında işlem gördü.

Token, aylar sonra ilk kez 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmıştı. Ancak son düşüşle birlikte fiyat yeniden 0.0000056 ile 0.0000057 dolar aralığındaki bu göstergenin üzerine çekildi. Bu nedenle mevcut bölge kısa vadede belirleyici kabul ediliyor. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalırsa son geri çekilme, eylüldeki yukarı yönlü kırılmanın yeniden test edilmesi olarak değerlendirilebilir.

Alıcıların yeni bir yükseliş denemesi başlatabilmesi için önce 0.0000059 doları geri alması, ardından 0.0000061 ile 0.0000062 dolar bandını yeniden zorlaması gerekiyor.

Aşağı yönlü riskler masada kalmayı sürdürüyor

0.0000056 doların altına net bir sarkma ise görünümü belirgin biçimde zayıflatabilir. Böyle bir senaryoda sıradaki bölge 0.0000051 ile 0.0000052 dolar aralığındaki hareketli ortalama kümesi olarak öne çıkıyor. Bu durumda SHIB uzun vadeli direnç alanının yeniden altında kalabilir ve 0.0000054 dolar seviyesi baskı altına girebilir.

Kısa vadeli göstergeler de ivme kaybına işaret ediyor. Son kırmızı mumlar, alıcıların 0.0000060 dolar üzerindeki hareketi korumakta zorlandığını ortaya koydu. Göreceli güç endeksi de önceki yükselişte aşırı alım bölgesine yaklaşmasının ardından 50’li seviyelerin ortasına geriledi.

Bu nedenle yaklaşık 1 milyar SHIB düzeyindeki ortalama borsa girişi tek başına sert bir satış dalgasının başlayacağı anlamına gelmiyor. Ancak bu veri, fiyatın reddedildiği bölge ve 200 günlük ortalamaya dönüşle birlikte değerlendirildiğinde, yeni güç kazanmaya başlayan yükseliş denemesinin önüne ek bir engel çıkarmış görünüyor.