Shytoshi Kusama 137 gündür sessizliğini koruyor

Shiba Inu ekosisteminin öne çıkan isimlerinden Shytoshi Kusama, X platformunda 13 Mayıs’tan bu yana paylaşım yapmadı. Kusama’nın son gönderisi ve son doğrudan etkileşimi bu tarihte görülürken, sessizlik süresi 137 güne ulaştı. Bu tablo, SHIB topluluğunda yeniden dönüş ihtimaline ilişkin beklentileri canlı tutuyor.

X profilindeki değişiklikler izlendi

Kusama bu dönemde tamamen görünmez kalmadı. X profilindeki biyografi ve konum alanlarında zaman zaman değişiklik yaptı. Önce konum kısmında “backlog, Marketing and positioning” ifadesi yer aldı, daha sonra bu bölüm “close” olarak güncellendi. Biyografi kısmı da “Pure focus: AI App/site: ROS Finishing touches: Beta website complete. Final bug pass” ifadesinden “Polish.” biçimine dönüştürüldü.

Kusama’nın 13 Mayıs’tan bu yana yeni bir X paylaşımı yapmaması, SHIB topluluğunda olası geri dönüş tartışmalarını yeniden öne çıkardı.

Topluluk üyeleri, özellikle ekosisteme dair yeni bir açıklama ya da proje güncellemesi ihtimali nedeniyle bu değişiklikleri yakından izliyor. Kusama’nın geçmişte yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar, Shiba Inu çevresinde çoğu zaman güçlü bir ilgi oluşturduğu için olası bir dönüşün geniş yankı uyandırabileceği değerlendiriliyor.

Ekim yaklaşırken gözler hâlâ Kusama’nın hesabında. Şimdilik dikkat çeken unsur, doğrudan paylaşım yerine profil alanlarında yapılan sınırlı güncellemeler oldu.

SHIB grafiğinde golden cross beklentisi güçlendi

Fiyat tarafında ise Shiba Inu için teknik açıdan dikkat çeken başka bir gelişme öne çıkıyor. Günlük grafikte 50 günlük hareketli ortalama yukarı yönlü ilerlerken 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşmış durumda. Bu iki ortalamanın kesişmesi halinde piyasada yükseliş sinyali olarak izlenen golden cross oluşacak.

Bu kesişme doğrulanırsa, Shiba Inu 2026 yılındaki ilk büyük golden cross sinyalini vermiş olacak. Varlık için bu gelişme ayrıca tarihsel açıdan da önem taşıyor çünkü son benzer görünüm yaklaşık iki yıl önce kaydedilmişti. Teknik göstergelerin yakından izlendiği bu tür dönemlerde piyasa katılımcıları hızlı veri akışına daha fazla ihtiyaç duyuyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Günlük grafikte 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı kesmeye yaklaşması, Shiba Inu için 2026’nın ilk büyük golden cross sinyalini gündeme taşıdı.

Shiba Inu’da son görünür golden cross Kasım 2024’te oluşmuştu. Bunun ardından Aralık 2024’te fiyat 0.0000334 dolara kadar yükseldi. Sonraki aylarda ise günlük grafikte art arda death cross sinyalleri görülmüştü. Bu nedenle mevcut yakınsama, yalnızca kısa vadeli fiyat hareketi açısından değil, orta vadeli teknik görünüm bakımından da yakından takip ediliyor.