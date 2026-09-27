🚨 XRP Ledger’da yeni hesap sayısı %535 artarak 2.900’e çıktı.

XRP Ledger ağında son dönemde zincir üstü faaliyet belirgin biçimde hızlandı. Ağ verileri, yeni oluşturulan hesap sayısının %535,2 artışla 2.900’e çıktığını, aktif hesapların ise %218,1 yükselerek 15.300 seviyesine ulaştığını gösterdi. Buna karşılık düzenli işlem yapan benzersiz kullanıcı sayısı %70,6 düşüşle 140 bine geriledi.

İşlem hacminde ve ödeme trafiğinde güçlü artış

İşlem göstergeleri de ağdaki hareketliliğin genişlediğine işaret etti. Başarılı işlemlerin sayısı %80,8 artarak 1,7 milyona yükseldi. Toplam işlem sayısı ise %138,7 artışla 2,4 milyona çıktı. Özellikle ödeme işlemlerindeki artış dikkat çekti; bu kalemde sayı %108,9 yükselerek 1,2 milyona ulaştı.

XRP Ledger verileri, yeni hesaplar ve ödeme işlemlerindeki yükselişe karşın düzenli işlem yapan kullanıcı sayısında aynı dönemde belirgin bir gerileme yaşandığını ortaya koydu.

Defter kapanış sayısı da keskin bir artış gösterdi. Kapanan defter sayısı %288 yükselerek 20.400’e çıktı. Buna karşılık defter başına işlem sayısı %38,5 düşüşle 116,47 seviyesine indi. Bu tablo, işlem yükünün daha fazla sayıda ve daha küçük gruplar halinde işlendiğine işaret ediyor.

Ağ ücretleri ve aktarılan değer yükseldi

Defter aralığı büyük ölçüde yatay kaldı ve %0,1 artışla 389 saniyeye çıktı. Buna rağmen ağ üzerinden taşınan değer güçlü biçimde arttı. Ödeme hacmi %894,3 yükselerek yaklaşık 704,2 milyon XRP’ye ulaştı. Ağ ücretleri kapsamında yakılan XRP miktarı da %225,7 artışla 300,3 XRP oldu.

XRP Ledger, Ripple tarafından geliştirilen ve özellikle sınır ötesi ödeme işlemlerinde kullanılan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağda her işlem için çok küçük bir ücret kalıcı olarak yakılıyor. Bu nedenle işlem sayısındaki artış, yakılan XRP miktarına da doğrudan yansıyor.

Fiyat hareketiyle ağ verileri aynı dönemde güçlendi

Ağdaki bu yükseliş, XRP fiyatındaki toparlanmayla aynı döneme denk geldi. XRP/USD paritesi, ağustos sonunda uzun süren aşağı yönlü seyrin ardından yaklaşık 1,05 dolardan gün içi işlemlerde 1,70 dolara yaklaştı. Sonrasında bir miktar dengelenen fiyat, 1,65 dolar çevresindeki zirvenin ardından yeniden önemli hareketli ortalamaların üzerine çıktı ve son olarak 1,53 dolar yakınında işlem gördü.

Yeni hesaplar, ödeme hacmi ve yakılan ücretlerdeki artış, ağ kullanımının belirgin biçimde güçlendiğini gösterirken, aktif kullanıcı sayısındaki düşüş büyümenin daha dar ama daha yoğun işlem yapan bir kullanıcı grubunda toplandığına işaret ediyor.

Veriler birlikte değerlendirildiğinde, XRP Ledger’da kullanımın arttığı görülüyor. Ancak benzersiz aktif kullanıcı sayısındaki gerileme, ağdaki büyümenin tabana yayılmış geniş bir kullanıcı artışından çok, mevcut katılımcıların daha yoğun faaliyet göstermesinden kaynaklanabileceğini ortaya koyuyor.