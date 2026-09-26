ABD’de spot XRP ETF’lerine 22,65 milyon dolar giriş oldu

ABD’de spot XRP ETF’leri 25 Eylül’de toplam 22,65 milyon dolar net giriş gördü. SoSoValue verilerine göre son veriler, XRP üzerindeki satış baskısı yeniden artarken yatırım ürünlerine yönelik alımların sürdüğünü ortaya koydu.

XRP ETF’lerinde son tablo

Günün en yüksek girişi 18,39 milyon dolarla Bitwise’ın spot XRP ETF’ine oldu. Böylece fonun kümülatif net girişi 677 milyon dolara ulaştı. Franklin’in spot XRP ETF’i ise 4,26 milyon dolarlık günlük girişle ikinci sırada yer aldı. Bu fonda toplam net giriş 501 milyon dolar seviyesine çıktı.

Tüm spot XRP ETF’lerinde toplam net varlık 1,77 milyar dolar olarak kaydedildi. Kümülatif tarihsel net giriş 1,79 milyar dolara ulaşırken, açıklanan verilere göre XRP’nin fonların net varlık değeri içindeki payı %1,80 oldu.

XRP fiyatındaki zayıflığa rağmen spot ETF’lere para girişi sürüyor. Veriler, fonlara yönelen kurumsal ilginin kısa vadeli fiyat hareketiyle birebir örtüşmediğini gösteriyor.

25 Eylül’deki bu tablo, 23 Eylül’deki pozitif seansın ardından geldi. O gün spot XRP ETF’leri 18,04 milyon dolar net giriş çekmişti. Bitwise 11,54 milyon dolarla en büyük payı alırken, Franklin’e 6,50 milyon dolar giriş olmuştu.

Fiyat ile fon akışı arasındaki ayrışma

Arka arkaya gelen girişler, spot ETF ürünleri üzerinden kurumsal pozisyonlanmanın pozitif kaldığına işaret etti. Bununla birlikte ETF akışları, yatırım ürünlerine giren ya da çıkan sermayeyi yansıtıyor ve dayanak varlığın aynı gün içindeki fiyat performansını doğrudan belirlemiyor.

XRP cuma günü 1,54 dolar civarında işlem gördü. Varlık son 24 saatte %4,6 geriledi. Piyasa değeri de aynı oranda düşerek 96,89 milyar dolara indi. 24 saatlik işlem hacmi ise %22,06 azalışla 4,97 milyar dolar seviyesine geriledi.

Diğer büyük kripto ETF’lerinde de giriş görüldü

Aynı gün Bitcoin spot ETF’leri de 134 milyon dolar net giriş kaydetti ve pozitif seri yedi seansa çıktı. BlackRock’ın IBIT fonu 96,99 milyon dolarla en büyük katkıyı sağladı. Fidelity’nin FBTC fonuna ise 49,32 milyon dolar giriş oldu.

Ethereum spot ETF’leri de 86,95 milyon dolar net girişle artıda kaldı. Böylece bu kategorideki giriş serisi altı seansa uzadı. BlackRock’ın ETHA ve ETHB ürünleri sırasıyla 50,37 milyon dolar ve 31,88 milyon dolar giriş kaydetti. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor.

Ürün grubu 25 Eylül net giriş Öne çıkan fon Spot XRP ETF’leri 22,65 milyon dolar Bitwise, 18,39 milyon dolar Spot Bitcoin ETF’leri 134 milyon dolar IBIT, 96,99 milyon dolar Spot Ethereum ETF’leri 86,95 milyon dolar ETHA, 50,37 milyon dolar

ETF’lere yönelik düzenli girişler, yatırımcıların XRP maruziyetini fonlar üzerinden artırmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak bu eğilim, piyasadaki satış baskısını şu aşamada tek başına dengeleyemiyor.

Son veriler, XRP tarafında kurumsal katılımın devam ettiğine işaret ederken, kısa vadeli spot piyasada daha geniş çaplı baskının sürdüğünü gösterdi. Bu nedenle pozitif fon akışları ile fiyat hareketi arasındaki ayrışma, piyasanın iki farklı kanalda işlediğini bir kez daha ortaya koydu.