XRP’de büyük yatırımcı alımları ralliyi destekliyor

XRP’de son yükselişle birlikte büyük yatırımcı hareketliliği belirgin şekilde arttı. Son veriler, büyük cüzdanların 96 saat içinde yaklaşık 1,54 milyar XRP topladığını gösterdi. Bu miktarın o dönemdeki karşılığı yaklaşık 2,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Balina işlemleri ve fiyat toparlanması

Santiment verilerine göre son rallide en az 100 bin dolar büyüklüğündeki 1.917 işlem kayda geçti. Bu seviye, yaklaşık bir ayın en yüksek balina işlemi sayısına işaret etti. Bununla birlikte yüksek tutarlı işlemler tek başına doğrudan alım anlamına gelmiyor. Cüzdanlar arası iç transferler, varlık taşıma işlemleri ya da satışlar da bu veriye dahil olabiliyor.

Büyük tutarlı işlemlerdeki artış, tek başına alım kanıtı sayılmasa da, fiyat toparlanması ve birikim verileri birlikte değerlendirildiğinde XRP’de büyük yatırımcı konumlanmasının güçlendiğine işaret ediyor.

Fiyat tarafında tepki güçlü oldu. XRP, yaklaşık 1,28 dolar seviyesinden toparlandıktan sonra 1,60 ile 1,62 dolar aralığında işlem gördü. Bu hareket, piyasada kısa vadeli yapının iyileştiğine dair teknik sinyalleri de beraberinde getirdi.

Teknik görünümde öne çıkan seviyeler

Günlük grafikte, ağustos sonundaki zirveden bu yana fiyatı baskılayan düşen direnç çizgisi yukarı yönlü kırıldı. XRP’nin önemli hareketli ortalamaların tamamının üzerinde kalması da bu kırılımı teknik açıdan daha dikkat çekici hale getirdi. Kısa vadeli ortalama 1,40 dolara, 200 günlük ortalama ise 1,36 dolara yükseldi.

Mevcut fiyat ile önceki konsolidasyon bölgesi arasında belirgin bir fark oluştu. Bu tablo, yalnızca büyük yatırımcı faaliyetleriyle sınırlı kalmadı. Ralli sürecinde XRP Ledger üzerinde 3.647 yeni cüzdan eklendi. XRP Ledger, XRP işlemlerinin kaydedildiği ve varlık transferlerinin gerçekleştiği ana blokzincir ağı olarak biliniyor. Ayrıca 22 Eylül itibarıyla XRP ETF’lerine net giriş 1,73 milyar dolara ulaştı.

Mini sözlük: Santiment, zincir üstü veri ve piyasa davranışlarını izleyen bir kripto analiz platformudur. XRP Ledger ise XRP transferlerini ve ağ üzerindeki kayıtları tutan dağıtık defter altyapısını ifade eder.

1,65 ile 1,70 dolar aralığı kısa vadede ana direnç bölgesi olmaya devam ediyor. XRP bu bölgede birden fazla kez üst fitil oluşturarak satış baskısının sürdüğünü gösterdi.

Direnç ve destek bölgeleri izleniyor

Yakın vadede 1,65 ile 1,70 dolar bandı ilk önemli direnç alanı olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin üzerinde temiz bir kırılma yaşanması halinde, ağustostaki tepe seviyesinin grafik üzerindeki etkisi zayıflayabilir. Aşağı yönlü harekette ise ilk savunma seviyesi 1,50 dolar olarak izleniyor.

Bunun altında 1,40 ile 1,45 dolar aralığı daha güçlü kırılım bölgesi olarak değerlendiriliyor. Büyük yatırımcı birikimi talebi artırıp dolaşımdaki likit arzı azaltabilse de, bu durum tek başına kalıcı yükseliş garantisi vermiyor. Piyasa açısından daha güçlü teyit, XRP’nin kırılımın üzerinde kalmayı sürdürmesi ve büyük cüzdan faaliyetlerinin yüksek seyretmesiyle sağlanacak.