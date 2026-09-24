Kanadalı bir borsa, XRP alımını geçici olarak durdurdu

Kanada’daki büyük bir kripto para platformunda XRP almak isteyen bir kullanıcı, işlem ekranında varlığın o anda satın alınamadığı uyarısıyla karşılaştı. Olayı kamuoyuna taşıyan Digital Outlook, oğlunun XRP alımı sırasında uygulamanın başka bir kripto para seçmesini istediğini gösteren ekran görüntüsünü paylaştı.

XRP alım ekranında uyarı çıktı

Digital Outlook’un aktardığına göre oğlu Caleb, platform üzerinden XRP almak istediği sırada uygulama “XRP alınamıyor” mesajı verdi. Aynı ekranda Solana, Dogecoin, Chainlink, Cardano ve Sui gibi diğer varlıkların listelenmeye devam etmesi, sorunun tüm platformdan çok ilgili işlem arayüzüne özgü olabileceği değerlendirmesini öne çıkardı.

Digital Outlook, oğlunun bir Kanada borsasında XRP almak isterken uygulamanın işlemi tamamlamadığını ve bunun yerine farklı bir token seçmesini istediğini söyledi.

Paylaşılan görüntü, XRP’nin piyasa genelinde erişilemez hale geldiğini göstermiyor. Görsel, yalnızca belirli bir anda ve belirli bir platformda alım emrinin gerçekleştirilemediğini ortaya koyuyor. Digital Outlook da varlığın daha sonra yeniden erişilebilir olabileceğini, ancak kullanıcıların istedikleri anda her platformda XRP bulabileceklerini varsaymaması gerektiğini dile getirdi.

Ekran görüntüsü tartışmayı büyüttü

Bir kullanıcının kanıt istemesi üzerine Digital Outlook, ilgili ekran görüntüsünü yayımladı. Görselde XRP, platformun genel kripto para arayüzünde görünürken satın alma adımında işlemin engellendiği anlaşılıyor. Bu durum, listeleme ile anlık alım imkanı arasında fark olabileceğine işaret etti.

Digital Outlook, sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen bir içerik üreticisi olarak kripto para topluluğunda takip ediliyor. Bu nedenle paylaştığı ekran görüntüsü, XRP yatırımcıları arasında kısa sürede dikkat çekti.

Yorumcular farklı nedenlere işaret etti

Olayın ardından bazı kullanıcılar, yaşanan durumun XRP arzıyla değil doğrudan borsanın kendi sistemiyle ilgili olabileceğini savundu. Redzepplin adlı kullanıcı, bunun bir platform sorunu olarak görülmesi gerektiğini belirtirken, piyasa genelinde XRP bulunurluğuna dair daha geniş bir sonuç çıkarılmaması uyarısında bulundu.

Vincent Van Code, kullanıcıların piyasa yapıcı modelle çalışan borsalar yerine gerçek emir defteri kullanan platformları tercih etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Bazı yorumcular ise alternatif olarak Binance ve Coinbase gibi daha büyük işlem platformlarını önerdi. Bu görüşü dile getirenler, piyasa genelinde XRP’ye erişimin sürdüğünü ve tekil bir kesintinin tüm ekosistemi yansıtmadığını vurguladı.

Tartışmalarda öne çıkan bir başka başlık da borsa yapısı oldu. Vincent Van Code, özellikle gerçek emir defteriyle çalışan platformların fiyat oluşumu ve erişim açısından daha şeffaf bir yapı sunduğunu savundu. Bu yaklaşım, geçici erişim sorunlarının likidite, altyapı ya da platform içi işlem modeliyle bağlantılı olabileceği görüşünü güçlendirdi.

Ortaya çıkan tablo, Kanada’daki tek bir platformda XRP alımının belirli bir anda gerçekleştirilemediğini gösteriyor. Buna karşılık mevcut veriler, XRP’nin piyasa genelinde ulaşılamaz hale geldiğini doğrulamıyor.