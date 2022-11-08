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Cardano (ADA) fiyatı kripto para piyasalarının genelinde yaşanan bir geri çekilmenin ardından kritik destek seviyesinin üzerinde tutunuyor. ADA’ yükselişe geçecek mi?

Cardano (ADA) Fiyat Analizi!

Dokuzuncu en büyük kripto para birimi olan ADA’nın, uzun vadeli olumlu bir eğilimin temelini oluşturabilecek kısa vadeli bir yükseliş görünümü sergilediği belirtiliyor. Ayrıca uzmanlar kripto para biriminin grafiklerindeki süper trend göstergesinin bir satın alma sinyali sunarak hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıları önemli bir yukarı yönlü hareket için piyasaya katılmaya zorladı.

Süper trend göstergesi, hareketli ortalamaya benzer şekilde piyasa volatilitesini ölçmek adına ortalama gerçek aralıktan (ATR) gelen bilgileri dikkate alarak oluşan görünümdür. Ayrıca hareketli ortalama yakınsama ıraksaklığı (MACD) ve yönlü hareket endeksi (DMI) göstergelerinin de olumlu bir görünüm sergilediği belirtiliyor. MACD ortalama çizginin üzerinde kalırsa, yatırımcılar kripto para birimini uzun pozisyonlarda tutabilir.

Santiment Verileri

Analistlere göre ADA fiyatındaki yükseliş görünümünü ödüllendiren ise 26 günlük EMA’nın üzerinde bulunan 12 günlük üstel hareketli ortalama (EMA). +DI’nin üzerindeki -DI çizgisinin kesiştiği gibi, DMI göstergesinde de benzer bir iyimser görünüm hakim olduğu belirtiliyor. Akıllı sözleşme platformu olan Cardano boğalarının, grafikte oluşan V modelin rehberliğinde fiyat hareketini yukarı yönlü beslemeye hazır olduğu da öne sürüldü. Belirtilen formasyon genellikle oldukça yukarı yönlü ve uzun bir düşüş trendinden sonra oluşur.

Bununla birlikte birçok ADA holder’ı, veri analiz platformu olan Santiment’in piyasa değeri gerçekleşen değer (MVRV) kar/zarar modeline göre kârda. Bu zincir üstü model, token’ların mevcut piyasa değerlerine kıyasla son hareket ettiği fiyatı baz alarak kripto para yatırımcılarının kar veya zarar oranını izler. Ayrıca Santiment’in paylaştığı veriler incelendiğinde, 1’in üzerindeki okumalar ADA’nın aşırı değerli olduğunu göstergesi sayılabilir. Başka bir deyişle, yatırımcılar kar elde etmek için bu fiyatlardan satış yapabilirler.