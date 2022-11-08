Bitcoin hafta başında bir miktar düşüşle başlangıç yapmış gibi görünüyor. Bu durum altcoin'lerin sağlam duruşunu şimdiye kadar etkilemedi.

Okuma Süresi: 4 Dakika

Bir önceki haftanın kripto piyasası, DOGE, BAND ve MASK gibi boğa piyasasıyla birlikte gelen coşku hissini yaratan gösteriyi yürüten birçok altcoin’in iki günden kısa bir süre içinde %100’ün üzerinde kazanç elde etmesiyle iyi bir yükselişte görünüyordu. Bitcoin (BTC) fiyatının yeni bir hafta öncesinde haftayı yüksek bir seviyede kapatması iyi bir işaretti, ancak BTC fiyatı 20.600 dolar seviyesine düştüğü için karışık duygular yaşandı.

Bunun karşısında, bazı altcoin’lerin fiyatı ayı piyasası karşısında yeşil görünmeye devam etti, birçok heyecan verici proje ortaya çıktı ve diğer projeler topluluk ve ortaklık anlaşmaları nedeniyle kripto alanında daha fazla dikkat çekti. Bu hafta dikkat etmeniz gereken en iyi 5 kriptoyu tartışalım.

Günlük Grafikte Bitcoin (BTC) Fiyat Analizi

Grafik incelendiğinde, BTC , fiyat iyi bir hacimle 19.200 dolarlık bir bölgeden yükselirken yükseliş eğilimine rağmen 21.500 dolardan reddedildi. BTC şu anda bu yazı yazılırken 20.800 dolardan işlem görüyor. BTC’nin fiyatı güçlü görünüyordu ve 21.500-22.500 dolar bölgesine geri dönme umuduyla desteğini 20.500 dolar seviyesinde tutuyordu.

BTC’nin fiyatını tutan bu 20.500 dolarlık desteğin altındaki bir kırılım, fiyatın haftalar boyunca BTC fiyatı için bir talep bölgesi olarak görülen 19.000 dolarlık bir bölgeye tekrar düşmesine sebep olabilir.

Günlük Grafikte Ethereum (ETH) Fiyat Analizi

Son haftalarda Ethereum’un fiyatı, “Birleşme” öncesinde yükseliş eğilimi gösterdikten sonra BTC’den daha iyi performans göstererek 2.030 dolarlık bir bölgeye yükseldi. Fiyat, ETH fiyatının yükselmesi için bir direnç gibi görünen 1.630 dolar seviyesinde reddedildi. Fiyat, yazım sırasında 1.570 dolarlık bir bölgeye doğru bir hareket gerçekleştirdi.

ETH’nin fiyatı günlük zaman diliminde 50 üstel hareketli ortalamanın (EMA) üzerinde işlem görüyor. ETH fiyatı 1.500 doların altına düşerse, fiyatın yüksek taleplerle kilit bir destek bölgesi olarak 1.400-1.300 doları yeniden test ettiğini görebiliriz.

Günlük Grafikte Binance Coin (BNB) Fiyat Analizi

BNB’nin fiyatı art arda yapılan denemelerin ardından 335 dolarlık direncinden geri döndü ancak 400 dolarlık bir bölgede dirençle karşılaşmadan önce 350 dolara kadar yükselerek direnci kırmayı ve üzerinde kapanmayı başardı.

BNB, reddedilmesine rağmen yükseliş yapısını korudu. Yaklaşık 290 dolarlık bir kırılma, BNB fiyatının 250 dolarlık bölgeyi destek olarak yeniden test ettiğini görebilir. BNB, 50 EMA’ya karşılık gelen 300 dolarda iyi bir destek buldu. BNB’nin daha yüksek bir trend şansı olması için yukarıda tutunması gerekiyor olabilir.

Günlük Grafikte Chainlink (LINK) Fiyat Analizi

LINK’in fiyatı, başarılı bir kırılımın ardından içinde bulunduğu kanalının oldukça üzerinde bir bölgede yükseliş eğilimleri göstermeye devam etti. Piyasadaki kripto varlıklardaki geri çekilmeye rağmen, LINK güçlü görünmeye devam etti.

LINK’in fiyatının kırılması ve 9,2 doların üzerinde kapanması gerekiyor, çünkü fiyatın beklenen hareketi gerçekleşmesinden önce genel yorumlar dikkate alındığında öncelikli olarak 10 dolar bölgesine yükselmesi gerekiyor.

Günlük Grafikte LTC Fiyat Analizi

LTC, bir aralık kanalından çıktıktan ve 65 dolarda destek oluşturduktan sonra bir yükseliş formasyonu oluşturdu. LTC bu destek alanını korursa ve piyasa yukarı yönde hareket gerçekleştirirse, LTC fiyatının 90-100 doları yeniden test ettiğini ve fiyat için direnç görevinde bulunacağını görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.