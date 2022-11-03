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Dünyaca Ünlü Şirketten Bitcoin ve Altcoin Müjdesi! Başlıyorlar!

Dünyaca ünlü şirket, attığı son adımla birlikte Bitcoin ve altcoin'lerin yolunu açıyormuş gibi görünüyor. Bu hamle büyük ses getirecek!
21:53
3 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin ve kriptonun benimsenmesi, MoneyGram gibi uluslararası finansal hizmet sağlayıcılarının bunu benimsemesiyle yeni bir düzeye çıkabilirmiş gibi görünüyor. MoneyGram küresel bir para transferi ve finansal hizmet sağlayıcısı olarak hizmet veriyor. Dünya çapında hem dijital hem de perakende satış noktalarına sahip ve tüketicilerin faturalarını ödemelerini, arkadaşlarına ve ailelerine uygun fiyatlarla para göndermelerini sağlıyor.

MoneyGram’dan Müjde

MoneyGram yaptığı bir basın açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılarının artık Mobil uygulaması aracılığıyla kripto para satın alabileceğini, tutabileceğini ve satabileceğini duyurdu. Belirtilen kripto para birimleri arasında Bitcoin, Ether ve Litecoin bulunmakta. Firma, küresel düzenlemelerin hükümlerine göre 2023 yılına kadar uygulamaya daha fazla kripto para birimi eklemeyi planlıyor.

MoneyGram bu hamleyle geleneksel finans ve kripto para birimleri arasında köprü kurmayı hedefliyor. MoneyGram Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alex Holmes yaptığı açıklamada, şirketin kriptoya yönelik artan tüketici ilgisinin ihtiyacını karşılamak üzere kendisini konumlandırdığını söyledi. Holmes’a göre MoneyGram, küresel ağı ve fintech yenilikleri aracılığıyla blockchain ve geleneksel finans hizmetlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

MoneyGram, gerçek dünyadaki kripto kullanım örneklerini hayata geçirerek, kriptonun ana akım olarak benimsenmesini artırmayı amaçlıyor. Firma yaptığı duyuruda, en son yeniliğin Coinme ile olan ortaklığı tarafından kolaylaştırıldığını söyledi. Coinme, lisanslı bir kripto para birimi değişimi ve API odaklı kripto hizmeti sağlayıcısı olarak biliniyor. Coinme, anında kripto alımları için kolay bir yol sağlıyor.

Ocak ayında MoneyGram, Coinme’ye azınlık yatırımı yaparak kripto para borsasında %4’lük bir hisseye sahip oldu. Firma, haberi 5 Ocak 2022’de web sitesinde bir basın aracılığıyla duyurdu. MoneyGram/Coinme ortaklığı, kripto para birimi ile yerel fiat para birimi arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

Geleneksel Finans Firmaları Bitcoin’e Doğru

Birçok firma ayı piyasasını kripto alanına açılmak için kullanıyor. 25 Ekim’de yayınlanan raporlar, bir başka sınır ötesi havale devi olan Western Union’ın üç ticari marka başvurusunda bulunduğunu ortaya koydu. Dosyalama, kripto varlıkların ve emtia türevlerinin yönetimi ve değişimi, değer belirteçlerinin verilmesi ve aracılık ve sigorta hizmetlerini kapsıyordu.

Ticari marka başvurularına bakılırsa, Western Union kripto hizmetleri sunmayı planlıyor. Bu, firmanın kripto alanına girmek için daha önce yaptığı birkaç girişimden en sonuncusu. Ancak, önceki girişimler çok başarılı olmadı.

Ayrıca, bir mobil ödeme işleme uygulaması olan Cash App, Bitcoin Lightning Network üzerinden işlemleri desteklemeye başladı. Yeni ekleme, Cash App kullanıcılarının hızlı ve verimli Bitcoin Layer-2 protokolünde Bitcoin gönderip almalarını sağlayacak.

Lightning, neredeyse anında gerçekleşen küçük işlemler için uygunluğuyla biliniyor. Bitcoin Lightning Network üzerindeki işlemler Bitcoin Blockchain’e kıyasla daha hızlı gerçekleşiyor. Bununla birlikte, Bitcoin İşlemleri için Cash App desteği, Lightning QR kodlarını tarayarak fatura ödemeleriyle sınırlı.

Cash App, Bitcoin ticaretini ilk kez 2018 yılında hayata geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta BTC işlemleriyle tanındı. 2021 yılında Bitcoin, Cash App’in 12,3 trilyon dolarlık gelirinin %81’ine sahipti.

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