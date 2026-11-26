Bilgisayar bilimindeki P ve NP sorusu, son günlerde yeniden gündeme geldi. Clay Matematik Enstitüsü’nün Milenyum Problemleri arasında yer alan bu soru, çözümü hızlıca doğrulanabilen her problemin aynı zamanda hızlıca çözülüp çözülemeyeceğini sorguluyor. Konu uzun süredir matematikçiler ve bilgisayar bilimcileri için temel başlıklardan biri olsa da, kripto para ekosistemi açısından olası etkileri nedeniyle daha geniş bir ilgi görüyor.

P ve NP neyi ifade ediyor?

Sorunun özünde hesaplama verimliliği yer alıyor. P sınıfı, bilgisayarların verimli biçimde çözebildiği problemleri kapsarken, NP sınıfı çözümü verildiğinde kısa sürede doğrulanabilen problemleri içeriyor. Sık verilen örneklerden biri Sudoku: Zor bir bulmacayı çözmek zaman alabilir, ancak tamamlanmış çözümün doğru olup olmadığını denetlemek çok daha kolaydır.

Bu nedenle P eşit değildir NP yaklaşımı, bazı problemlerin çözümünün doğrulanmasından daha zor olduğunu savunur. Bilim insanlarının büyük bölümü bu görüşü makul bulsa da, asıl güçlük bunun matematiksel olarak kanıtlanmasında yatıyor.

P ve NP sorusu, çözümü hızlı doğrulanabilen her problemin hızlı çözülüp çözülemeyeceğini sorguluyor.

Kriptografi ve blokzincir tarafında olası etkiler

Kriptografi doğrudan matematiksel temellere dayandığı için, hesaplama kuramındaki böyle bir tartışma dijital güvenlik alanını da ilgilendiriyor. Günlük kullanımda öne çıkan teknolojilerden biri olan sıfır bilgi ispatları da bu çerçevede değerlendiriliyor. Bu yöntem, bir işlemin ya da ifadenin doğru olduğunu, ek veriyi açığa çıkarmadan kanıtlamayı sağlıyor.

Mini sözlük: Sıfır bilgi ispatı, bir bilginin doğru olduğunu içeriğini ifşa etmeden kanıtlayan kriptografik yöntemdir. Özellikle ölçeklenebilirlik ve gizlilik odaklı blokzincir uygulamalarında kullanılır.

Buna karşın P ile NP’nin eşit olduğunun gösterilmesi tek başına tüm kripto sektörünü bir anda işlevsiz hale getirecek bir gelişme olarak görülmüyor. Yine de açık anahtarlı kriptografi doğrudan etkilenebilecek alanlar arasında sayılıyor. Böyle bir durumda blokzincir ağları, cüzdanlar ve HTTPS gibi internet güvenliğinin temel bileşenleri baskı altına girebilir.

Açık anahtarlı kriptografi, böyle bir değişimden ilk etkilenecek alanlar arasında görülüyor; ancak bunun tüm sektörü tek adımda çökertmesi beklenmiyor.

Kripto projeleri nasıl yanıt verebilir?

Bu tür bir gelişmeye karşı ağların temel matematiğini değiştirmek mümkün görünmüyor. Ancak kripto projeleri, ortaya çıkabilecek sonuçlara uyum sağlayacak yeni güvenlik yaklaşımlarına yönelebilir. Ağ güncellemeleri ve mutabakat mekanizmalarındaki değişiklikler, sorunun kendisini ortadan kaldırmaktan çok, etkilerini sınırlamaya dönük adımlar olarak değerlendirilebilir.

Kuantum hesaplama ayrı bir başlık olarak öne çıkıyor

Kuantum hesaplama ise farklı bir risk alanı oluşturuyor. P ve NP tartışması büyük ölçüde kuramsal bir hesaplama problemi olarak ele alınırken, kuantum hesaplama doğrudan teknolojik ilerlemeyle bağlantılı bulunuyor. Bu nedenle mevcut kriptografik sistemler üzerinde daha somut ve doğrudan etkiler yaratma potansiyeli taşıyor.

Bu ayrım, kripto piyasasında güvenlik tartışmalarının iki farklı eksende ilerlediğini gösteriyor. Bir tarafta matematiğin temel sorularına dayanan kuramsal riskler, diğer tarafta ise gelişen donanım kapasitesinin mevcut şifreleme yöntemleri üzerindeki pratik baskısı bulunuyor.