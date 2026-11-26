Kripto para piyasasında kısa vadeli toparlanma denemeleri zayıf kaldı. Birçok varlıkta görülen tepki alımları kalıcı bir yön değişimine dönüşmezken, satıcıların üstünlüğü korunuyor. Bu görünüm, özellikle son haftalarda sert geri çekilme yaşayan altcoinlerde daha belirgin hale geldi.

Hyperliquid’de 60 dolar eşiği öne çıktı

Hyperliquid üzerindeki baskı azalmadı. Fiyatın 60 doların altında kalması, eylül ayında görülen 98 dolarlık zirvenin ardından düşüş eğilimini daha da belirginleştirdi. Grafiklerde peş peşe daha düşük diplerin oluşması, kısa süreli toparlanmaya rağmen momentum kaybının sürdüğüne işaret ediyor.

Göstergeler, alıcı tarafın gücünün sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Hızlı ve güçlü bir toparlanma sinyali görülmezken, aşağı yönlü riskin yakın vadede devam etmesi olasılığı korunuyor.

Bununla birlikte Hyperliquid, platform faaliyetlerinden beslenen düzenli nakit akışı sayesinde bazı rakiplerinden ayrışıyor. Volatilitenin yükseldiği dönemlerde platforma yeni fon girişi olması, projeye temel tarafta bir avantaj sağlıyor. Ancak bu avantajın fiyat üzerinde kalıcı etki yaratabilmesi için sürdürülebilir alım baskısına dönüşmesi gerekiyor.

Hyperliquid için geri alım mekanizması yapısal bir destek unsuru olarak öne çıksa da, tek başına mevcut düşüş trendini kırmaya yetmedi.

Daha önce 78 milyon dolarlık geri alım yapılmasına rağmen gerileme durmadı. Bu nedenle 60 dolar seviyesi kısa vadede yeniden kazanılması gereken ilk bölge olarak izleniyor. Zayıf hacimle oluşabilecek kısa süreli tepkinin, piyasa yapısını tek başına değiştirmesi beklenmiyor.

Zcash’te ağ güncellemesi fiyatı desteklemedi

Zcash, incelenen varlıklar arasında en sert düşüşü yaşayanlardan biri oldu. Eylül ayında yaklaşık 1.700 dolara çıkan ZEC, 702.79 dolara kadar geriledi. Fiyatın uzun vadeli hareketli ortalamanın altına inmesi ve ana ortalamaların tamamının mevcut fiyatın üzerinde kalması, düşüş eğiliminin güçlendiğini gösteriyor.

Kısa vadede teknik görünümün toparlanabilmesi için ZEC’in 750 ile 800 dolar aralığının üzerine çıkması gerekiyor. Eski uzun vadeli hareketli ortalamanın bulunduğu 870 ile 880 dolar bandı da önemli bir engel olarak öne çıkıyor.

Zcash, gizlilik odaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağın 6 Kasım’da devreye alınan NU7 güncellemesi, hedef blok süresini 75 saniyeden 25 saniyeye indirdi ve özel işlemlerin performansını artırmayı amaçlayan değişiklikler getirdi.

Mini sözlük: NU7, Zcash ağında işlem işleme yapısını güncelleyen bir yükseltmedir. Bu güncelleme, blok üretim aralığını kısaltarak ağ performansını ve özellikle gizlilik odaklı işlemlerin verimliliğini iyileştirmeyi hedefler.

Topluluk tarafında da 30 Kasım’da süresi dolacak bir teklif bulunuyor. Oylamada, Community Grants hazinesindeki 50.000 ZEC’in başka bir alana aktarılması ve gelecekteki hazine kaynaklarının geliştirme ile hukuki giderler için yeniden yönlendirilmesi değerlendiriliyor. Buna karşın teknolojik ve yönetişim alanındaki bu gelişmeler, piyasa algısını henüz belirgin biçimde iyileştirmedi.

ZEC için 690 ile 700 dolar bandının altına güçlü bir sarkma yaşanması halinde 650 ve 600 dolar bölgeleri yeniden gündeme gelebilir.

NEAR ve Polkadot da zayıf seyrini korudu

Polkadot da ekim zirvesinden bu yana düşüş eğiliminde hareket ediyor. Ancak Zcash ve NEAR’dan farklı olarak, fiyatlamayı destekleyebilecek belirgin bir teknoloji ya da yönetişim gelişmesi öne çıkmadı.

NEAR Protocol ise ekimde yaklaşık 5.90 dolarla görülen zirvenin ardından geri çekildi ve 3.00 dolar civarında destek sağlayan uzun vadeli hareketli ortalamasının altına indi. Fiyat 2.80 dolar civarında seyrederken ana hareketli ortalamaların tamamı bu seviyenin üzerinde bulunuyor. 2.75 ile 2.80 dolar bölgesi yakın destek olarak izlenirken, bu alanın kaybedilmesi halinde 2.60 ve 2.40 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Ağ tarafında ise 23 Kasım itibarıyla NEAR Intents üzerindeki toplam işlem hacmi 40 milyar doları aştı. Ayrıca ağın zincirler arası altyapısının 35’ten fazla blokzinciri ve 100 farklı varlığı desteklediği belirtildi. HSP 029 adlı yönetişim teklifinin kabul edilmesiyle, yıllık azami token arz oranının Şubat 2027’den başlayarak 24 ay içinde yüzde 2.5’ten yüzde 1.6’ya düşürülmesi planlanıyor.