The Smarter Web Company Üst Yöneticisi Andrew Webley, Bitcoin’de son dönemde görülen gerilemenin beklediğinden daha sert olduğunu, ancak buradan sonra çok daha derin bir düşüş öngörmediğini söyledi. Webley, kısa vadeli fiyat hareketlerini tahmin etmenin son haftalarda bir kez daha ne kadar zor olduğunu gösterdiğini de vurguladı.

Piyasa algısındaki hızlı değişim

Webley, yatırımcıların Bitcoin’e bakışının, varlığın kendi yapısında herhangi bir değişiklik olmasa bile kısa sürede belirgin biçimde değişebildiğini belirtti. Ona göre fiyat hareketlerini değerlendirirken yalnızca mutlak kayba odaklanmak yerine, Bitcoin’in diğer varlıklara karşı nasıl bir performans gösterdiğine de bakmak gerekiyor.

Webley, Bitcoin’e yönelik algının çok hızlı değişebildiğini, üstelik bunun Bitcoin’in kendisinde bir değişim olmadan da yaşanabildiğini söyledi.

Bu yaklaşım, satış baskısının yalnızca Bitcoin’e özgü olup olmadığını ya da yatırımcıların farklı piyasalarda kar satışı yapıp yapmadığını anlamak açısından önem taşıyor. Webley, karşılaştırmayı hangi varlıklarla yaptığına dair ise ayrıntı vermedi.

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Şirket düşüşte alım yaptı

Webley’nin değerlendirmeleri, şirketinin bilançosuna yeni Bitcoin eklediği bir dönemde geldi. The Smarter Web Company, 17 Kasım’da yaklaşık 2,75 milyon sterlin harcayarak 55 BTC satın aldı ve toplam varlığını 2.905 BTC’ye yükseltti.

Bu işlemde Bitcoin başına ortalama alım fiyatı 49.991 sterlin oldu. Söz konusu seviye, işlemin ardından şirket hazinesinin genel ortalama alım fiyatı olan 81.234 sterlinin yaklaşık %38 altında kaldı.

Krediyle finanse edilen alım

Şirket, alımın büyük bölümünü finanse etmek için Coinbase kredi hattından yaklaşık 2,6 milyon sterlin borç kullandı. Teminat olarak da mevcut Bitcoin varlıklarını gösterdi.

İşlemin ardından şirketin dolar cinsinden kredi hattı kapsamında yaklaşık 19 milyon sterlin tutarında açık borcu bulunduğu açıklandı. Bu tablo, şirketin kısa vadeli oynaklığa rağmen Bitcoin pozisyonunu büyütmeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

Webley, Bitcoin’in buradan kayda değer ölçüde daha aşağı gitmesini beklemediğini, buna karşın kısa vadeli yön tahmininin oldukça güç olmaya devam ettiğini kaydetti.

Webley ayrıca yatırımcılar açısından en zorlu dönemlerin, zaman zaman en yüksek getirilerin görüldüğü süreçlerin hemen öncesinde yaşanabildiğini söyledi. Uzun vadeli görünümde ise Bitcoin için son derece güçlü bir gelecek gördüğünü ifade etti.