Deneyimli yatırımcı Peter Brandt, son dönemdeki sert Bitcoin uyarılarının tonunu yumuşattı. Brandt, hafta sonunda 55.150 dolara kadar gerileyen Bitcoin’in korunması gereken seviyede kaldığını söyledi. Pazartesi günü yaptığı paylaşım sırasında Bitcoin 63.338 dolara yükselmişti.

Brandt uyarı dilini yumuşattı

Brandt, X üzerinden yaptığı değerlendirmede Bitcoin’in kritik eşiğin hemen üzerinde tutunduğunu belirtti. Uzun yıllardır emtia ve finans piyasalarında işlem yapan Brandt, kripto piyasasında teknik görünüm üzerine yaptığı yorumlarla yakından izleniyor.

“Bitcoin tam da tutunması gereken yerde kaldı. Şimdilik böyle görünüyor, belki de bundan daha uzun süre böyle kalacak.”

Hafta sonu 55.150 dolara kadar inen Bitcoin, Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. Coinbase verilerine göre 2026 yılı içinde bundan önce kaydedilen en düşük seviye 1 Temmuz’da 57.718 dolardı.

Brandt, 15 Kasım’da paylaştığı haftalık grafikte olası bir omuz baş omuz tepesine işaret etmişti. O değerlendirmesinde, bu formasyonun geçerli kalması halinde Bitcoin’in Ekim 2025’te gördüğü yaklaşık 126.000 dolarlık zirveyi kendi yaşamı boyunca aşamayabileceğini savunmuştu. Bitcoin, bu paylaşımdan iki gün önce 70.000 doların altına gerileyerek ağustostan beri ilk kez bu seviyenin altını görmüştü.

Döngü beklentisi korunuyor

Brandt, daha önce de Bitcoin’in boğa döngülerine ilişkin tarihsel örneklere vurgu yapmıştı. Geçen yılın sonlarında paylaştığı bir grafikte, Bitcoin’in beş büyük yükseliş döneminin her birinin yüzde 75 veya daha fazla düşüşten sonra başladığını ifade etmişti. O senaryoda fiyatın 50.000 dolara kadar inmesi halinde bir sonraki boğa döngüsünün 200.000 ile 250.000 dolar aralığına uzanabileceğini öngörmüştü.

Nisan ayında yaptığı ayrı bir değerlendirmede ise Eylül veya Ekim 2026 döneminde yatırım yapılabilir bir dip oluşabileceğini söylemişti. Brandt’e göre bu dip, şubat ayında görülen yaklaşık 60.000 dolar seviyesinin altına da inebilir, üzerinde de kalabilir. Dört yıllık döngünün sürmesi halinde bir sonraki tepenin Eylül veya Ekim 2029’da 300.000 ile 500.000 dolar aralığında oluşabileceğini düşünüyor.

Şubat ayında verdiği bir röportajda Brandt, asıl dibin Ekim 2026’dan önce oluşmayacağını savunmuştu.

Nvidia kararı teknoloji hisselerini destekledi

Brandt’in son paylaşımı, ABD teknoloji hisselerinde pazartesi günü görülen güçlü yükselişle aynı zamana denk geldi. Nvidia yönetim kurulu, Jensen Huang’ı başkan, icra kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak derhal geçerli olmak üzere yeniden göreve getirdiğini açıkladı.

Şirket açıklamasına göre yönetim kurulu karar öncesinde ABD hükümetinin üst düzey kanatlarından görüş aldı. Nvidia, Huang’ın dönüşünün ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı kanaatine vardığını bildirdi. CNBC verilerine göre Nvidia hisseleri bu gelişmenin ardından yüzde 33 yükseldi.

Bitcoin de teknoloji hisseleriyle birlikte değer kazandı ve pazartesi günü kısa süreliğine 64.000 doların üzerine çıktı. Nvidia kararından önce de hafta sonu görülen dipten toparlanarak yaklaşık 61.500 dolar seviyesine ulaşmıştı.

Huang, 12 Kasım’da Nvidia’daki görevinden ayrılmıştı. Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones ise 17 Kasım’daki bilanço görüşmesinde kurulun Huang’ı yeniden CEO olarak göreve getirmeyi planlamadığını söylemişti.