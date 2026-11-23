Bitcoin, hafta sonunda mevcut ayı piyasasının yeni dip seviyesini gördükten sonra yüzde 10’u aşan toparlanmayla 60 bin doları geri aldı. Haberin hazırlandığı sırada 61.500 dolardan işlem gören Bitcoin’de yükselişe rağmen, ETF çıkışları ve küresel borsalardaki satışlar toparlanmanın kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini koruyor. Bazı yapay zeka temalı altcoinler ise piyasadan olumlu ayrışıyor.

Bitcoin ETF’lerinden bir haftada 1,79 milyar dolar çıktı

ABD spot Bitcoin ETF’leri, Coinglass verilerine göre 16-20 Kasım haftasını toplam 1 milyar 790 milyon dolarlık net çıkışla tamamladı. Hafta 7,9 milyon dolarlık girişle başlasa da sonraki dört işlem gününde para çıkışı yaşandı.

Net çıkışlar 17 Kasım’da 239,9 milyon dolar, 18 Kasım’da 306,5 milyon dolar, 19 Kasım’da 582,3 milyon dolar ve 20 Kasım’da 669,23 milyon dolar oldu. Böylece haftanın son iki günündeki toplam çıkış 1,25 milyar doları aştı.

Çıkışların büyük bölümü BlackRock’ın IBIT fonunda yoğunlaştı. Fon, pazartesi günkü girişe rağmen haftalık toplamda yaklaşık 1,37 milyar dolar kaybetti. Cuma günü IBIT’ten 544,73 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonundan 72,4 milyon dolar ve Grayscale’in GBTC fonundan 32,8 milyon dolar çıktı. Aynı gün MSBT’ye giren 2,3 milyon dolar, büyük fonlardaki çıkışları dengelemeye yetmedi.

Arthur Hayes’ten 55 bin dolar uyarısı

Arthur Hayes, küresel hisse piyasalarındaki zayıflığın sürmesi halinde Bitcoin’in 55 bin doları yeniden test edebileceğini belirtti.

Hayes, 23 Kasım’daki değerlendirmesinde Nasdaq 100 vadeli işlemlerinin Asya seansının başında kayıplarını artırmasına dikkat çekti. Güney Kore’nin Kospi endeksindeki yaklaşık yüzde 5’lik düşüşü ve açığa satış sınırlamalarıyla piyasayı destekleme adımlarına rağmen Tayvan hisselerindeki zayıflığı da risk iştahının bozulduğuna işaret eden gelişmeler arasında gösterdi.

Hayes, 21 Kasım’da da Nasdaq’taki düşüşün devam etmesi durumunda Bitcoin’in 50 bin dolara gerileyebileceğini söylemişti. Her iki değerlendirme de hisse piyasalarındaki satışların sürmesi koşuluna dayanıyor.

Yapay zeka tokenleri düşüşten ayrışıyor

Bitcoin’deki dalgalanmaya rağmen bazı yapay zeka projeleri Bitcoin’e nazaran daha güçlü performans gösterdi. VVV, hafta sonunda 20 doların altına indikten sonra 26,78 dolara toparlandı. Tokenin haftalık yükselişi yüzde 32,8’e ulaştı.

Yapay zeka ve iş ispatı mekanizmasını birleştiren PEARL, Bitcoin’in dip arayışı sırasında yaşadığı sınırlı kaybı geri alarak 2 dolar seviyesini yeniden aştı. Token, 2,46 dolarlık tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 16,5 altında bulunuyor.

BSC ekosistemindeki yapay zeka ödeme projesi PIEVERSE ise pazar günü 5 doların üzerine çıkarak rekor kırdıktan sonra hızla geri çekildi. 3,63 dolardan işlem gören token, buna rağmen haftalık yüzde 90,1 ve yılbaşından bu yana yüzde 813 yükseliş kaydetti.

Zincir üstü opsiyon protokolü Derive’ın tokeni DRV de Bitcoin’in yeni dip seviyesinin ardından güçlendi. Opsiyon talebindeki artışın desteklemiş olabileceği token, haftalık yüzde 25,9 yükselişle 0,3593 dolara ulaştı.

Bitcoin’in 60 bin doları geri alması kısa vadeli satışların ardından alıcıların devreye girdiğini gösteriyor. Ancak haftalık 1,79 milyar dolarlık ETF çıkışı, bu toparlanmaya fon talebinin eşlik etmediğini ortaya koyuyor. Belirli altcoinlerdeki güçlü kazançlar da henüz piyasanın geneline yayılan bir iyileşmeden çok, seçili projelere yönelen ilgiyi yansıtıyor.