SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci, Bitcoin’de kritik dip seviyenin bu hafta oluşabileceğini belirtti. Kripto piyasasındaki sert satışların ardından gelen bu değerlendirme, Bitcoin’in iki yılı aşkın sürenin en düşük seviyelerine inmesinden sonra yapıldı.

Dört yıllık döngü yeniden tartışılıyor

Scaramucci, 20 Kasım’da yayımlanan All Things Markets programında Galaxy Digital Üst Yöneticisi Mike Novogratz ile birlikte Bitcoin’in olası dip seviyesini değerlendirdi. SkyBridge Capital, alternatif yatırımlara odaklanan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Scaramucci, Bitcoin’in 25 Kasım civarında dip yapabileceğini savundu. Bu görüşünü, Bitcoin’in yaklaşık dört yıllık yarılanma döngüsüne dayandırdı. Yarılanma, ağda üretilen yeni BTC miktarının yarıya düşmesi anlamına geliyor ve piyasa katılımcıları tarafından uzun süredir önemli bir dönemsel eşik olarak izleniyor.

Anthony Scaramucci, bir sonraki Bitcoin yarılanmasına yaklaşık 500 gün kala tarihin 25 Kasım’a işaret ettiğini, bu nedenle dip seviyenin bu dönemde görülebileceğini aktardı.

Bu yaklaşım, Bitcoin’in büyük diplerini bir sonraki yarılanmadan yaklaşık 500 gün önce oluşturduğu varsayımına dayanıyor. Ancak bu tür döngü analizleri piyasa yönünü kesin biçimde açıklamıyor. Kurumsal yatırımcıların artan etkisi ve makroekonomik gelişmeler, önceki dönemlere göre fiyat hareketlerini daha karmaşık hale getirebilir.

Novogratz, hisse senedi piyasasına işaret etti

Mike Novogratz da Bitcoin’in geçmiş dört yıllık döngülerinde çift dip yapısının görüldüğünü söyledi. Galaxy Digital, dijital varlıklar ve blokzincir odaklı finansal hizmetler sunan bir yatırım şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Mike Novogratz, S&P endeksinde önümüzdeki birkaç gün içinde dip oluşması ve sonrasında yükseliş başlaması halinde Bitcoin’in de güçlü bir toparlanma gösterebileceğini değerlendiriyor.

Novogratz, kısa vadede Bitcoin’in yönünün büyük ölçüde hisse senedi piyasasındaki seyirle bağlantılı kalabileceğini kaydetti. Özellikle teknoloji hisselerinde görülebilecek bir toparlanmanın, Bitcoin fiyatına da yukarı yönlü destek verebileceğini ifade etti. Buna karşılık, piyasada kriptoya özgü gelişmelerden çok genel risk iştahının belirleyici olmaya devam edebileceği uyarısında bulundu.

Novogratz ayrıca Bitcoin’in bir süre 60.000 dolar ile 75.000 dolar arasında dalgalanabileceğini öngörüyor. Bu banttan çıkışın yönü netleşmeden önce fiyatın geniş bir aralıkta hareket etmesi olasılığı üzerinde duruyor.

Bitcoin sert düştü, ardından yeniden 60 bin doların üstünü test etti

Bitcoin, 21 Kasım’da kripto piyasasındaki yeni satış dalgasıyla yaklaşık 55.100 dolara kadar geriledi. Bu seviye, Eylül 2024’ten bu yana görülen en düşük fiyat olarak kayda geçti.

Ardından güçlü bir tepki yükselişi geldi ve Bitcoin kısa süreliğine yeniden 60.000 doların üzerine çıktı. Ancak bu hareket kalıcı olmadı. 22 Kasım itibarıyla fiyat yeniden yaklaşık 59.000 dolar düzeyine çekildi. Bu dalgalanma, yatırımcıların dip seviyenin gerçekten oluşup oluşmadığı konusunda temkinli kalmasına yol açtı.