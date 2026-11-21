Bitcoin, bu sabah saatlerinde 56 bin doların altına inerek 7 Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyelerini görmesinin ardından bir miktar toparlandı. Haber hazırlanırken 58.340 dolarda fiyatlanıyor. Sert satışlarla birlikte kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi hızlanırken JPMorgan, yüksek maliyetli madencilerin Bitcoin rezervlerini satmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Dört saatlik grafikte sert düşüşün ardından tepki

Binance BTC/USDT işlem grafiğinde 56bin doların altına sarktıktan hemen sonra tepki alımlarıyla 58bin doların üzerinde alıcı buluyor.

Kriptoda 2,3 milyar dolarlık tasfiye

The Kobeissi Letter kurucusu Adam Kobeissi, hisse senedi ve altın piyasalarında başlayan panik kaynaklı likidite sıkışmasının kriptoya yayıldığını belirtti. Kobeissi’nin 20 Kasım’da paylaştığı değerlendirmeye göre son 24 saatte yaklaşık 2,3 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Bu, kayıtlardaki en büyük 13’üncü tasfiye olayı oldu.

Kobeissi, kripto piyasasının Donald Trump’ın 2024 seçim zaferinden sonra elde ettiği kazanımları geri verdiğini ve silinen toplam piyasa değerinin yaklaşık 2,3 trilyon dolara ulaştığını söyledi.

Piyasanın kesintisiz işlem görmesine de dikkat çeken Kobeissi, likidite sıkışmasının 24 saat açık kripto piyasasında daha büyük risk yaratabileceğini vurguladı. Ona göre dip oluşumu için likiditenin geri dönmesi gerekiyor.

JPMorgan’dan madenci rezervlerine ilişkin uyarı

JPMorgan, Bitcoin’in tahmini üretim maliyetini yaklaşık 86 bin dolar olarak hesaplıyor. Bu tahmin ile haber hazırlanırken görülen 58.340 dolarlık fiyat arasında yaklaşık 27.660 dolar fark bulunuyor. Bankanın raporu yayımlandığında Bitcoin yaklaşık 65 bin dolardaydı ve maliyetle fiyat arasındaki fark 21 bin dolar seviyesindeydi. Son düşüş, yüksek maliyetle çalışan madencilerin üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Analistlere göre bazı şirketler, faaliyetlerini sürdürmek veya yapay zeka işlerine geçişlerini finanse etmek için Bitcoin rezervlerini satmak zorunda kalabilir. Zarar eden madencilerin cihazlarını kapatması ise ağın toplam işlem gücünü azaltabilir. Ardından gerçekleşecek madencilik zorluğu ayarlamaları, üretim maliyetlerinin düşmesini sağlayabilir.

JPMorgan, ekim ve kasım aylarındaki kripto ETF çıkışlarını ağırlıklı olarak bireysel yatırımcılarla ilişkilendiriyor. CME kripto vadeli işlemlerindeki kurumsal pozisyonların ise genel olarak istikrarlı kaldığını belirtiyor.

Bitcoin’in 58.340 dolara dönmesi, sert satışların ardından alıcıların devreye girdiğini gösteriyor. Tepkinin güç kazanması açısından likiditenin geri dönmesi ve yüksek maliyetli madencilerin olası satışlarının karşılanabilmesi önem taşıyor. Grafikte 58.650 ve 60 bin doların yeniden aşılması, toparlanmanın fiyat üzerindeki ilk sınavları olacak.