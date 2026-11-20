Emtia piyasalarının deneyimli isimlerinden Peter Brandt, Bitcoin için yeni bir düşüş uyarısı yaptı. Brandt, Bitcoin’in geçmiş büyük yükselişlerinin ardından sert düzeltmeler yaşadığını hatırlatarak mevcut gerilemenin daha geniş çaplı bir düşüş sürecinin parçası olabileceğini öne sürüyor.

Geçmiş döngülere dayalı uyarı

Bitcoin, 20 Kasım itibarıyla yaklaşık 62.000 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviye, Ekim 2025’te görülen tüm zamanların en yüksek düzeyinin yaklaşık %51 altında bulunuyor. Brandt, X hesabındaki paylaşımında Bitcoin tarihindeki her boğa piyasasının, önceki parabolik yükselişi izleyen en az %75’lik bir düzeltmeyle sona erdiğini söyledi.

Peter Brandt, Bitcoin tarihindeki her boğa döngüsünün önceki parabolik yükselişten sonra en az %75’lik bir düzeltmeyle bittiğini belirterek, benzer bir sürecin yeniden yaşanıp yaşanmadığını sorguluyor.

Brandt olası düşüş için net bir hedef fiyat vermedi. Buna karşın açıklamaları, son geri çekilmenin kısa süreli bir zayıflıktan çok daha büyük bir düzeltmeye işaret edebileceği yönünde yorumlanıyor. Peter Brandt, uzun yıllardır emtia ve vadeli işlem piyasalarında işlem yapan ve teknik analiz görüşleriyle tanınan bir piyasa uzmanı olarak biliniyor.

Önceki sert düşüşler yeniden gündemde

Bitcoin’in geçmişinde benzer ölçekte sert kayıplar daha önce de görüldü. Aralık 2017’deki zirveden Aralık 2018’deki dip seviyeye kadar yaklaşık %84’lük bir düşüş yaşandı. Kasım 2021’de kaydedilen zirvenin ardından gelen 2022 ayı piyasasında ise kayıp yaklaşık %77 oldu.

Bu tarihsel örnekler, Bitcoin’in büyük yükseliş dönemlerinden sonra ağır düzeltmelerle karşılaşabildiğini gösteriyor. Mevcut döngüde de benzer bir oran oluşursa, zirveden %75’lik bir geri çekilme Bitcoin fiyatını yaklaşık 31.550 dolar düzeyine taşıyabilir. Bununla birlikte Brandt’in sözleri doğrudan tüm zamanların zirvesinden hesaplanan kesin bir oranı değil, önceki parabolik yükselişin düzeltilmesini işaret ediyor.

Brandt, son düşüşün geçici bir geri çekilme olmayabileceğini, daha kapsamlı bir düzeltme sürecine dönüşme ihtimalinin masada kaldığını vurguluyor.

Teknik görünüm ve ETF çıkışları

Brandt daha önce 15 Kasım’da paylaştığı haftalık Bitcoin grafiğinde olası bir omuz baş omuz formasyonuna işaret etmişti. Teknik analizde bu yapı genellikle düşüş yönlü bir dönüş sinyali olarak değerlendiriliyor.

Brandt’e göre bu formasyonun doğrulanması halinde Bitcoin, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesine kendi yaşamı boyunca bir daha ulaşamayabilir. Paylaşılan grafikte 60.000 dolar ile 65.000 dolar aralığı da önemli bir bölge olarak öne çıktı. Bu bandın altına kalıcı bir sarkma yaşanması, düşüş beklentisini güçlendirebilir.

Piyasadaki satış baskısı da sürüyor. Lookonchain’in 19 Kasım tarihli verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinde son yedi günde yaklaşık 975 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. En büyük net çıkış ise BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonu IBIT’te görüldü.