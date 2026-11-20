Bitcoin 63 bin dolar civarında işlem görürken kripto para piyasasındaki baskı gün içinde sürdü. İşlem hacmi yüzde 13,6 artışla 33 milyar dolara çıktı. Son kapanış ise 63.426 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Son bir aydaki geri çekilme derinleşti

Bitcoin fiyatı son bir ayda yüzde 20’den fazla geriledi. Düşüşün kasım ayı başında yaklaşık 81 bin dolar bölgesinden başladığı görülüyor. 14 Kasım’daki sert geri çekilmenin ardından fiyatın 62 bin dolar ile 65 bin dolar aralığında sıkıştığı belirtildi.

Piyasa göstergeleri yatırımcı duyarlılığında belirgin bir bozulmaya işaret ediyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi 10 seviyesine gerilerken, bu veri bir hafta önce 28 düzeyindeydi. Bu tablo, satış baskısının güçlü kaldığını ve yalnızca duyarlılık verilerine bakılarak yukarı yönlü bir dönüş beklentisinin güç kazanmadığını ortaya koyuyor.

Piyasadaki duyarlılık korku bölgesinde kalırken, tek başına bu veri güçlü bir toparlanma beklentisini desteklemiyor.

Faiz beklentisi ve ETF çıkışları öne çıktı

Piyasa fiyatlamasında ABD para politikasına ilişkin beklentiler etkili oldu. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller’ın aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışını desteklemesi, riskli varlıklara yönelik iştahı sınırlayan başlıklardan biri olarak öne çıktı. Ekim ayı tüketici enflasyonu da yüzde 0,3 beklentinin üzerinde, yüzde 0,4 olarak açıklandı.

Faiz artışı beklentisinin güçlenmesi, Bitcoin gibi risk iştahına duyarlı varlıklarda çıkış baskısını artırdı. ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 17 Kasım’da yaklaşık 240 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Spot Bitcoin ETF’leri, Bitcoin’i doğrudan elde tutan ve geleneksel borsa altyapısı üzerinden alınıp satılabilen yatırım araçları olarak biliniyor.

Fed tarafındaki sıkılaşma beklentisi ve beklenti üstü enflasyon verisi, riskli varlıklarda çıkış eğilimini güçlendirdi.

Teknik görünüm zayıf kaldı

Fiyatın tüm ana hareketli ortalamaların altında kalması, kısa vadeli görünümün zayıf seyrettiğine işaret ediyor. Üç önemli hareketli ortalamanın 75.500 dolar civarında birleştiği, mevcut fiyatın ise bu seviyenin belirgin biçimde altında bulunduğu aktarılıyor.

Citi de bu tabloyu gerekçe göstererek 12 aylık Bitcoin hedefini yüzde 12 düşürdü ve 99.532 dolara çekti. Kurum, özellikle fiyatın 200 günlük ortalamanın altına inmesini aşağı yönlü revizyonda etkili unsurlardan biri olarak değerlendirdi.

Tasfiyeler satış baskısını yansıttı

Son 24 saatte kripto piyasasında 391 milyon dolardan fazla pozisyon tasfiye edildi. Bunun 288 milyon dolarlık bölümünü uzun pozisyonlar oluşturdu. Veriler, son düşüş dalgasında alıcıların zayıf kaldığını ve piyasada satış yönlü baskının sürdüğünü gösteriyor.

Aynı dönemde sert geri çekilme sırasında yüksek tasfiye hacmi görülmesine karşın, devam eden düşüşte hacmin görece sınırlı kaldığı ifade ediliyor. Bu görünüm, yeni alım iştahının güçlenmediğine ve büyük yatırımcıların pozisyon azaltma eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.