Hong Kong yönetimi, kripto varlık sektöründeki denetim alanını genişletmek için yeni bir yasa değişikliği teklifi sundu. Düzenleme, mevcut çerçeveyi yalnızca borsalar ve stabilcoin ihraççılarıyla sınırlı tutmak yerine, aracı kurumlar, yatırım danışmanları, varlık yöneticileri ve saklama hizmeti veren şirketleri de kapsayacak şekilde büyütmeyi hedefliyor.

Kapsam genişliyor

Sanal Varlık Hizmetleri Mevzuatı Değişiklik Tasarısı 2026 kapsamında, Hong Kong’da bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’ndan lisans alması ya da kuruma kayıt yaptırması gerekecek. Böylece daha fazla dijital varlık şirketi, menkul kıymet piyasasını denetleyen resmi otoritenin gözetimine girecek.

Teklif, Hong Kong Para Otoritesi tarafından düzenlenen bankalar ile kayıtlı değer saklama hizmeti sunan işletmeleri de etkiliyor. Bu kurumlar, kapsama giren hizmetleri sunmadan önce Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’na ayrıca kayıt yaptırmak zorunda kalacak.

Julia Leung, yeni düzenleme teklifinin yatırımcı korumasını güçlendireceğini ve dijital varlık şirketleri için daha net kurallar sağlayacağını vurguladı.

Mevcut kuralların devamı niteliğinde

Hong Kong son yıllarda kripto varlıklar için daha yapılandırılmış bir yasal çerçeve oluşturmaya yöneldi. Kent yönetimi 2023’te kripto borsaları için lisans sistemini devreye aldı. Ağustos 2025 itibarıyla stabilcoin ihraççıları da düzenleyici kapsam içine alındı. Son teklif, bu yaklaşımın bir sonraki halkası olarak görülüyor.

Yetkililer, genişletilen sistemle birlikte geleneksel finansal hizmetlerde uygulanan denetim standartlarına benzer kuralların dijital varlık şirketlerine de uygulanacağını belirtiyor. Bu çerçevede lisanslı kuruluşlar için uygunluk ve dürüstlük ölçütleri gibi temel yükümlülüklerin öne çıkması bekleniyor.

Mini sözlük: Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Hong Kong’un sermaye piyasalarını denetleyen düzenleyici kurumudur. Kurum, lisanslama, piyasa gözetimi ve yatırımcı koruması gibi alanlarda yetki kullanır.

Yasa henüz yürürlüğe girmedi

Tasarı 2 Aralık’ta Hong Kong Yasama Konseyi’nde ilk okumaya girecek. Bu aşamada teklif henüz yasalaşmış değil. Yasa sürecinin ilerleyen adımlarında metinde değişiklik yapılması ya da uygulama takviminin netleşmesi gündeme gelebilir.

Yeni çerçevenin kabul edilmesi halinde, Hong Kong kripto piyasasında faaliyet gösteren daha geniş bir şirket grubunu mevcut finansal düzenleme yapısına bağlamış olacak. Bu adım, bölgenin dijital varlık piyasasını denetim altında büyütme yaklaşımını sürdürdüğünü gösteriyor.

Teklif, kripto aracı kurumları, yatırım danışmanlarını, varlık yöneticilerini ve saklama şirketlerini mevcut finansal düzenleme yapısına dahil etmeyi amaçlıyor.