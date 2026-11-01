FBI, Binance saldırısında kullanılan yüzlerce adresi açıkladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu, geçen hafta Binance’e yönelik 6,4 milyar dolarlık siber saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubunun bulunduğunu açıkladı. Kurum, saldırıyla bağlantılı fonları taşıdığı belirtilen yüzlerce kripto adresini paylaşarak sektör katılımcılarından bu adreslerle ilişkili işlemleri engellemesini istedi.

Adres listesi paylaşıldı

FBI’ın yayımladığı listede 600’ün üzerinde Ethereum adresi, 20’ye yakın Bitcoin adresi ve bir Solana adresi yer aldı. Kurum, bu adreslerin halen çalıntı varlıkları tuttuğunu ya da geçmişte bu fonlarla temas ettiğini bildirdi.

Açıklamaya göre saldırganlar ele geçirilen varlıkların önemli bölümünü Ether’e çevirdi. FBI, grubun bundan sonraki aşamada takas servisleri ve merkeziyetsiz finans araçlarını kullanarak fonların izini kaybettirmeye çalışmasını bekliyor.

FBI, ABD Gizli Servisi ve IRS Ceza Soruşturmaları birimi; THORNode operatörleri, RPC düğüm işletmecileri, anlık takas platformları, DeFi hizmetleri ve blokzincir analiz şirketleri dahil özel sektör kuruluşlarından, TraderTraitor’ın kullandığı adreslerle bağlantılı işlemleri durdurmalarını istedi.

Zincir üstü izleme şirketleri yeni hareketlilik bekliyor

Blokzincir analiz şirketi Chainalysis, saldırganların şimdiye kadar binlerce farklı adres kullandığını, önümüzdeki haftalarda bu sayının on binlerle ifade edilebileceğini belirtti. Şirkete göre yüksek tutardaki fon akışı, paranın daha geniş bir aklama ağına yayılmasına yol açabilir.

Chainalysis, kripto varlık hareketlerini zincir üstü veriler üzerinden izleyen önde gelen analiz şirketlerinden biri olarak biliniyor. Şirket, saldırganların fon izini bulanıklaştırmak için otomatik araçlardan yararlandığını ve varlıkları çok sayıda adres arasında dolaştırdıktan sonra farklı hizmetlere aktardığını kaydetti.

Chainalysis Üst Yöneticisi Jonathan Levin, önümüzdeki haftalarda adres sayısının on binlere çıkmasını beklediklerini, çünkü bu büyüklükteki paranın daha geniş bir hizmet ağına ve daha fazla aracıya dağılacağını söyledi.

Şirket ayrıca saldırganların yeni otomatik aklama yöntemleri kullandığını ifade etti. Cuma günü yayımlanan değerlendirmede, işlem hacminin ve yönlendirme biçiminin, fonların kaynağını gizlemeye yönelik sistematik bir yapıya işaret ettiği belirtildi.

Dondurulan fonlar ve Binance’in adımları

Stabilcoin ihraççıları çalınan varlıkların 2,4 milyar dolardan fazlasını dondurdu. Buna karşın saldırganlar, geri kalan tutarın önemli bir kısmını dolaşıma sokmayı sürdürdü. Binance ise cumartesi günü yaptığı açıklamada çalınan kripto varlıkların yüzde 90’ını yerine koyduğunu ve müşteri çekimlerini pazar günü yeniden başlatmayı planladığını duyurdu.

TraderTraitor, daha önce de kripto sektöründeki büyük saldırılarla anılan Lazarus yapılanmasının bir alt birimi olarak gösteriliyor. ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin soruya verdiği yanıtta yönetimin gelişmeleri öğrendiğini ve Kuzey Kore ile bu başlığı görüşeceğini söyledi.