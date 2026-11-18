Kripto para piyasasının son dönemdeki en büyük siber saldırılarından biri olarak görülen Binance vakasında yeni bir hareket kaydedildi. Zincir üstü izleme platformu Whale Alert, saldırganla ilişkilendirilen bir cüzdandan toplam 60.000 ETH çıkarıldığını tespit etti. Mevcut fiyatlarla bu tutar 108,78 milyon dolara karşılık geliyor.

Beş ayrı işlem yapıldı

Verilere göre transferler çarşamba günü beş ayrı işlem halinde gerçekleşti. Her bir işlemde 12.000 ETH taşındı. Tekil işlemlerin değeri ise yaklaşık 21,75 milyon dolar ile 21,77 milyon dolar aralığında hesaplandı.

Söz konusu varlıkların, 2026 yılındaki Binance saldırısıyla bağlantılı olduğu belirtilen ve “Binance hack” etiketi taşıyan bir cüzdandan çıktığı görüldü. Bu nedenle taşınan fonların çalıntı varlıklarla bağlantılı olduğu yönündeki değerlendirmeler güç kazandı.

Whale Alert verileri, saldırıyla ilişkilendirilen cüzdandan 60.000 ETH’nin beş parçada taşındığını ortaya koyuyor.

Piyasadaki dalgalanma sürüyor

Saldırının ekim ayı sonlarında yaşanmasının ardından daha geniş kripto para piyasasında sert oynaklık devam etti. Ethereum tarafında görülen bu büyük transfer, hem fonların akıbetine hem de Binance’in çalınan varlıkları geri alma ihtimaline ilişkin soru işaretlerini yeniden artırdı.

Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor. Bu nedenle borsayla bağlantılı güvenlik ihlalleri, yalnızca ilgili platformu değil, piyasa genelindeki güven algısını da etkileyebiliyor.

Satışa dair doğrulama yok

Transferin birkaç haftalık sessizliğin ardından gelmesi, saldırganın sonraki adımına ilişkin çeşitli ihtimalleri gündeme taşıdı. Buna karşın eldeki veriler, taşınan Ethereum’un satıldığına işaret etmiyor. Fonların gönderildiği cüzdanın kimliği henüz netleşmedi.

Bu belirsizlik, piyasa katılımcılarının en çok izlediği başlıklardan birini oluşturuyor. Varlıkların başka cüzdanlara aktarılması, iz sürmeyi daha karmaşık hale getirebilir; ancak mevcut bilgiler satış veya nakde dönüşüm konusunda kesin bir sonuç vermiyor.

Alıcı cüzdanın henüz tanımlanmamış olması, transferin amacına ilişkin net bir yargıya varılmasını şimdilik engelliyor.

Öte yandan fon hareketinin, Binance’in tüm kayıpları geri alma olasılığı üzerinde baskı yaratabileceği değerlendiriliyor. Yine de zincir üstü veriler şu aşamada yalnızca büyük çaplı bir transferi doğruluyor; varlıkların nasıl kullanılacağına dair kesinleşmiş bir bulgu bulunmuyor.